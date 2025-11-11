Đại lộ Bốn Mùa - Đầu tư chân sóng, đón đỉnh lợi nhuận

Ocean City – Điểm đến của dòng tiền và làn sóng dịch chuyển đô thị về khu Đông

Chỉ trong vài năm, khu Đông Hà Nội đã chuyển mình từ vùng ven ít được chú ý trở thành cực tăng trưởng năng động, thu hút dòng vốn đầu tư mạnh mẽ. Làn sóng đầu tư công được đẩy mạnh về khu vực ven sông Hồng với các dự án trọng điểm như Vành đai 4, cầu Trần Hưng Đạo, cầu Ngọc Hồi, hầm chui Cổ Linh. Các công trình này dự kiến nhanh chóng hoàn thiện từ 1 đến 3 năm tới, giúp rút ngắn thời gian di chuyển với trung tâm và các khu vực kinh tế trọng điểm miền Bắc, đưa khu Đông trở thành vùng có mạng lưới giao thông hoàn chỉnh bậc nhất Thủ đô.

Nằm tại trung tâm của khu Đông, đại đô thị Ocean City được xem như điểm đến của dòng người và dòng tiền trong suốt những năm qua. Tại đây, hệ sinh thái tiện ích đồng bộ việc làm - y tế - giáo dục - giải trí - thương mại của Vingroup đã nhanh chóng hình thành một cộng đồng sôi động lên tới hơn 80.000 cư dân. Đồng thời, sức hút của bất động sản khu Đông và đại đô thị Ocean City càng thêm mạnh mẽ với sự xuất hiện của những dự án quy mô như thấp tầng The Fullton, 10 tòa tháp cao tầng của Masterise Homes dự kiến hình thành cộng đồng 42.000 cư dân mới chỉ trong vài năm tới.

Cách đó không xa, Sân vận động PVF 60.000 chỗ ngồi, công trình thể thao quốc tế cũng vừa được khởi công. Đây là "cú hích tỷ đô" cho toàn khu vực này, hứa hẹn mang tới các sự kiện thể thao và concert quy mô tầm cỡ quốc tế, kéo theo nhu cầu lưu trú, ẩm thực, dịch vụ và bán lẻ bùng nổ.

Tất cả tạo nên bức tranh thị trường sôi động chưa từng có, nơi hạ tầng, cộng đồng hội tụ giúp Ocean City vươn lên vị thế trung tâm mới của Thủ đô, trở thành "điểm nóng" của tương lai, thu hút giới đầu tư thông minh đón đầu làn sóng tăng trưởng.

Hạ tầng hoàn thiện theo đúng lộ trình định sẵn cũng tạo nên những cột mốc "bùng nổ" giá trị bất động sản tại khu Đông. Bởi thực tế cho thấy, mỗi cột mốc hạ tầng trọng điểm hoàn thành đều thiết lập mặt bằng giá mới. Do đó, giới đầu tư bất động sản nhận định khu vực này là vùng biên lợi nhuận tiếp theo của Hà Nội, nơi có khả năng tăng trưởng kép cả về giá trị ở và khai thác thương mại.

Đại lộ Bốn Mùa – Tài sản "vàng" giữa trung tâm Ocean City

Trong bối cảnh thị trường ngày một nóng, nhà phố Đại lộ Bốn Mùa Ocean City được đánh giá là tâm điểm hội tụ đầy đủ các yếu tố hút mạnh dòng tiền đầu tư nhờ vị trí trung tâm, pháp lý vững vàng, tiềm năng thương mại rõ ràng và số lượng giới hạn. Dòng sản phẩm hữu hạn chỉ hơn 100 căn nhà phố 5 tầng, 100% hai mặt tiền, hướng đại lộ 51m, vỉa hè trước rộng 8,6m và mặt sau hướng đường 13m với vỉa hè rộng tới 4,6m, tạo nên cấu trúc cực hiếm giúp tách biệt hoàn toàn giữa không gian sinh hoạt và kinh doanh.

100% sản phẩm nhà phố hướng đại lộ 51m, vỉa hè rộng vượt tiêu chuẩn và sẵn sàng bàn giao.

Đáng chú ý, trong khi nhiều khu cao tầng lân cận mới đang khởi động thì phà phố Đại lộ Bốn Mùa đã hoàn thiện và sẵn sàng bàn giao. Đồng nghĩa nhà đầu tư có thể khai thác cho thuê, kinh doanh hoặc vận hành thương mại ngay lập tức, minh chứng rõ ràng cho khả năng sinh lời thực. Đây là lợi thế "đi trước một bước" giúp nhà đầu tư đón đầu chu kỳ tăng giá đầu tiên, tận dụng biên lợi nhuận ngay từ giai đoạn sớm của thị trường.

Từ góc nhìn đầu tư, thị trường đã chứng minh sức bật của dòng sản phẩm thấp tầng mang thương hiệu Vinhomes. Chỉ tính trong giai đoạn 2018 đến 2025, các dự án thấp tầng nổi bật như Vinhomes Riverside đã tăng hơn 500% (từ 75 lên tới 387,5 triệu đồng/m2); Vinhomes Green Bay tăng 410% (từ 120 lên tới 500 triệu đồng/m2) hay Vinhomes Ocean Park 1 tăng 450% (từ 70 lên tới 320 triệu đồng/m2). Mức tăng trưởng ấn tượng này không chỉ phản ánh chất lượng quy hoạch và hạ tầng vượt trội, mà còn đến từ khả năng vận hành đô thị chuyên nghiệp của Vinhomes, giúp dòng người và dòng tiền liên tục gia tăng - yếu tố then chốt mà ít dự án khác có thể tái lập.

Dòng khách khổng lồ và sức sống sôi động của Ocean City là nền tảng khai thác thương mại của Đại lộ Bốn Mùa

Kế thừa nền tảng đó, nhiều chuyên gia nhận định giai đoạn 2025 - 2028 sẽ là thời điểm bứt phá của Ocean City nói chung và Đại lộ Bốn Mùa nói riêng. Khi các tuyến cầu, vành đai hoàn thiện và cộng đồng cư dân tăng mạnh hướng tới mốc 200.000 người, nhu cầu thương mại, dịch vụ và giải trí sẽ gia tăng nhanh chóng. Với vị trí trung tâm và khả năng khai thác thực tế, nhà phố Đại lộ Bốn Mùa được dự báo đang ở chân "con sóng" có thể ghi nhận mức tăng trưởng kép, với mức tăng giá 200% - 300% trong trung hạn, đồng thời mang lại dòng tiền ổn định từ hoạt động kinh doanh và cho thuê tức thì.

