Đại lý báo Ford Everest Platinum giá dự kiến 1,7 tỷ, động cơ 2.0L, tiện nghi cao cấp vượt trội hẳn Fortuner, Pajero Sport

Sau khi Toyota Fortuner giảm giá và nâng cấp nhẹ hồi đầu năm, Ford Everest cũng rục rịch được bổ sung phiên bản mới. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng đại lý, Everest Platinum được lên lịch ra mắt từ tháng sau với giá dự kiến khoảng 1,7 tỷ đồng, tức là cao hơn khoảng 200 triệu đồng so với bản Wildtrak. Xe sẽ được nhập từ Thái Lan.

Cũng có thông tin có rằng bản Platinum sẽ thay thế cho bản Wildtrak, cho dù bản Wildtrak mở bán chưa lâu. Đây sẽ là bản cao cấp nhất của Everest khi ra mắt.

Everest Platinum đã có tại Úc một thời gian và tới nay mới rục rịch đổ bộ Đông Nam Á. Một điểm khác biệt lớn giữa mẫu bán tại Úc và xe bán tại Việt Nam sẽ là động cơ. Người bán hàng cho biết bản Platinum không dùng động cơ V6 3.0L như xe ở Úc mà chỉ được trang bị loại 2.0L tăng áp kép giống bản Titanium. Động cơ này có công suất 207 mã lực, mô-men xoắn 500 Nm, kết hợp số 10 cấp và dẫn động 4x4.

Phía đại lý cũng tiết lộ thêm một số thông tin cơ bản về trang bị nội, ngoại thất Everest Platinum. Theo đó, xe được trang bị bộ mâm 21 inch, lớn hơn 1 inch so với loại trên bản Titanium. Cùm đèn trước cũng là LED hiệu suất cao. Lưới tản nhiệt bản này nổi hơn với những chi tiết sáng màu.

Trang bị nội thất của bản Platinum hứa hẹn sẽ có nhiều điểm hơn Titanium, ví dụ như âm thanh Bang & Olufsen 12 loa, vật liệu da cao cấp, ghế tích hợp thông gió, sưởi cho cả hàng trước và sau... Đây là những trang bị tiện nghi xa xỉ khi so với các đối thủ trong phân khúc như Fortuner hay Pajero Sport.

Các trang bị đáng chú ý khác bên trong bản Platinum sẽ giống bản Titanium gồm màn hình 12,4 inch sau vô-lăng, màn hình 12 inch đặt dọc, cần số điện tử, điều hoà tự động 2 vùng, cửa sổ trời toàn cảnh... Xe vẫn được bố trí 3 hàng ghế với 7 chỗ ngồi, trong đó hàng thứ 2 có 3 chỗ.

Là bản cao cấp nhất của Everest nên xe gần như chắc chắn sẽ có đầy đủ công nghệ an toàn tiên tiến nhất của mẫu xe này. So với các đối thủ, Everest vẫn vượt trội hẳn về mảng an toàn với nhiều tính năng hỗ trợ lái tiên tiến, camera 360 độ cho đến khả năng đỗ xe tự động.

Với nhiều thay đổi tích cực ở thế hệ mới, Ford Everest đã thể hiện sức hút ngày càng lớn với khách Việt thông qua doanh số. Trong năm 2023, mẫu xe này bán vượt cả Santa Fe và Fortuner, nằm ở vị trí đầu bảng doanh số phân khúc SUV 7 chỗ tại Việt Nam.

Ảnh tham khảo Ford Everest Platinum tại Úc