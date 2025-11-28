Đại lý vé số truyền thống thông báo tìm chủ nhân của 28 tỷ đồng

Theo báo Người Lao động, một đại lý vé số ở tỉnh Đồng Nai đã có thông báo tìm người trúng đặc biệt mà đại lý này đã bán ra trong ngày 27/11. Đại lý vé số Thạch ở xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai đã viết bảng thông báo đặt trước đại lý của mình với nội dung: "Đại lý vé số Thạch bán trúng đặc biệt vé số Tây Ninh (dãy số 291515 ), kính mời bà con đến đổi".

Đại lý vé số Hoàng Dũng cũng ở xã Long Thành, tỉnh Đồng Nai (cách đại lý vé số Thạch vài chục mét) cũng đã treo thông báo "truy tìm" chủ nhân may mắn trúng 1 cây vé số (gồm 140 tờ), trong đó gồm giải đặc biệt (dãy số 625018 ) 14 tờ và giải an ủi 126 tờ vé số Đồng Nai, do Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Đồng Nai mở thưởng 26/11.

Với xổ số miền Nam, giá bán 10.000 đồng/vé, người mua có cơ hội trúng 2 tỷ đồng cho giải đặc biệt, giải Nhất 30 triệu đồng… đến giải Tám nhận 100.000 đồng.

Ngoài ra còn có giải phụ đặc biệt - sai 1 chữ số hàng trăm ngàn so với giải đặc biệt - nhận 50 triệu đồng. Nếu sai bất kỳ chữ số ở hàng nào so với giải đặc biệt (trừ giải phụ đặc biệt), người chơi nhận 6 triệu đồng.

Theo VOV, điều 2 và khoản 6 điều 3 luật Thuế thu nhập cá nhân và điều 15 Thông tư 111 năm 2013 của Bộ Tài chính, thu nhập từ trúng thưởng xổ số là một trong các loại thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân.

Ngưỡng đóng thuế là phần giá trị giải thưởng vượt trên 10 triệu đồng mà người nộp thuế nhận được theo từng lần trúng thưởng, không phụ thuộc vào số lần nhận tiền thưởng. Trường hợp trúng nhiều vé số trong cùng một đợt quay thưởng, mỗi vé trúng thưởng sẽ được tính thuế riêng biệt.

Thuế suất áp dụng cho thu nhập từ trúng thưởng là 10% trên phần thu nhập tính thuế. Theo khoản 1 điều 25 Thông tư 111 năm 2013, công ty xổ số là đơn vị phát hành trả thưởng và cũng là đơn vị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân trước khi trả thưởng. Tiền mà người trúng thưởng nhận được sẽ là tiền sau thuế.

Theo đó, cách tính thuế thu nhập cá nhân phải nộp khi trúng vé số: (giá trị trúng thưởng - 10.000.000 đồng) x 10% = thuế phải nộp.

Ví dụ, trúng vé số giải độc đắc 2 tỷ đồng, thì thuế thu nhập cá nhân phải nộp trên 1 tờ được tính như sau: (2 tỷ đồng - 10 triệu đồng) x 10% = 199 triệu đồng (thuế trên 1 tờ). Như vậy, người trúng số sẽ nhận được 1,801 tỷ đồng, sau khi đã trừ thuế.

Tương tự, nếu trúng 5 tờ vé số độc đắc trong cùng một kỳ quay thưởng, mỗi tờ có giá trị giải thưởng là 2 tỷ đồng, thì thuế thu nhập cá nhân sẽ được tính riêng cho từng tờ vé trúng thưởng và thuế phải nộp được tính như sau: 199 triệu đồng x 5 = 995 triệu đồng (thuế trên 5 tờ). Số tiền thực nhận sau thuế: 2 tỷ đồng x 5 - 995 triệu đồng = 9,05 tỷ đồng.