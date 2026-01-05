Đại tá Nguyễn Tiến Đạt làm Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội

Chiều 5/1, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng , Giám đốc Công an TP Hà Nội chủ trì lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội đối với Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an TP Hà Nội, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng chúc mừng Đại tá Nguyễn Tiến Đạt được bổ nhiệm chức danh Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố, đồng thời khẳng định đây không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân và gia đình Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, mà còn là niềm vinh dự đối với Công an TP Hà Nội.

Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố được đào tạo chính quy, nghiệp vụ bài bản, có hệ thống về công tác an ninh, đã kinh qua nhiều vị trí, lĩnh vực công tác trong Công an thành phố, từng giữ chức vụ Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp huyện, Trưởng phòng Phòng Tham mưu Công an thành phố.

Quá trình công tác, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có năng lực chỉ đạo, điều hành nghiệp vụ, am hiểu sâu sắc trong lĩnh vực an ninh.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Tiến Đạt.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng giao nhiệm vụ cho Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra - Công an thành phố tiếp tục nỗ lực, tích cực rèn luyện nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, tin học, ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Nêu rõ xu thế tình hình thế giới và trong nước đang có nhiều diễn biến phức tạp, Giám đốc Công an thành phố mong muốn trên cương vị trọng trách mới, nặng nề hơn, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy những thành tích đã đạt được; nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố chỉ đạo, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội của Thủ đô.

Đặc biệt trong thời gian tới, công tác đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng diễn ra từ ngày 19/1 đến ngày 25/1, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, diễn ra trong tháng 3/2026.

Người đứng đầu Công an thành phố chỉ đạo các Phòng An ninh thuộc Công an thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tích cực tham mưu với Đại tá Nguyễn Tiến Đạt chỉ đạo các mặt công tác an ninh, nhất là trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật về an ninh quốc gia; qua đó giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.



