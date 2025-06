Daikiosan hợp tác Điện lưới Miền Bắc: Cách mạng hoá thiết bị chống giật trọn đời

Đây là một bước đột phá trong lĩnh vực an toàn điện dân dụng.

Nâng tầm công nghệ an toàn điện tại Việt Nam

Thiết bị chống giật trọn đời Daikiosan, Makano là sản phẩm tiên phong ứng dụng công nghệ khung từ kín giúp tách biệt hoàn toàn giữa điện lưới và điện sử dụng, đảm bảo dòng rò bằng 0 so với mặt đất không giật ngay cả khi thiết bị, ổ cắm ngập nước, ẩm ướt hoặc bị rò rỉ điện. Sản phẩm hoạt động như một thiết bị 'phản xạ sinh tồn', đồng thời sản phẩm tự động ngắt điện để bảo vệ khi chập ngắn mạch lường trước giảm thiểu các tai nạn thương tâm do chập điện. Ngoài ra sản phẩm còn có 15 chức năng khác biệt bằng 8 thiết bị an toàn điện trên thị trường cộng lại, thêm công nghệ khung từ kín.

Thiết bị chống giật trọn đời Daikiosan, Makano được sản xuất bởi Công ty CP Nghiên cứu và Chế tạo Thiết bị Điện lưới Miền Bắc do ông Bùi Mạnh Tuyển, một chuyên gia hàng đầu trong ngành điện với gần 20 năm kinh nghiệm, sáng lập và điều hành. Ông là chủ đơn đăng ký sáng chế và nhiều công trình khoa học đã được đăng tải trên các tạp chí uy tín trong và ngoài nước. Đồng hành chiến lược song phương trong hợp tác lần này là hai doanh nghiệp có thế mạnh riêng biệt.

Về phía Đại Việt, tập đoàn nằm trong Top 500 doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam với mạng lưới phân phối rộng khắp với gần 10.000 điểm bán, gần 700 trạm bảo hành trên toàn quốc và hệ sinh thái thương hiệu mạnh.

Theo thỏa thuận hợp tác, Tập đoàn Đại Việt giữ vai trò phân phối độc quyền sản phẩm thiết bị chống giật trọn đời Daikiosan, Makano tại Việt Nam và thị trường quốc tế, với toàn quyền sử dụng công nghệ, xây dựng chiến lược marketing và phát triển thương mại. Đồng thời, Đại Việt cũng tổ chức đào tạo kỹ thuật, hội thảo chuyên đề nhằm phổ cập sản phẩm tới hàng triệu hộ gia đình Việt Nam và xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài.

Hai bên đặt mục tiêu phân phối từ 40.000 – 50.000 sản phẩm mỗi năm, tương đương doanh thu 600 – 800 tỷ đồng và tăng trưởng tối thiểu 15%/năm. Không chỉ bán sản phẩm, Đại Việt còn cam kết đồng hành cùng cộng đồng bằng các hoạt động truyền thông, giáo dục nhận thức về an toàn điện, một vấn đề còn bị xem nhẹ tại nhiều hộ gia đình hiện nay.

"Chúng tôi không đơn thuần chọn một sản phẩm để kinh doanh, mà lựa chọn một sứ mệnh bảo vệ an toàn sử dụng điện trong mỗi gia đình, tổ chức. Thiết bị chống giật trọn đời ứng dụng công nghệ khung từ kín là sản phẩm được tích hợp gần như toàn bộ các công nghệ an toàn điện giúp bảo vệ hơn 90% tình huống bị điện giật. Nhờ công nghệ hiện đại, sản phẩm thay thế CB chống giật, RCBO, RCD, thiết bị chống giật giả lập và đồng thời tích hợp thêm thiết bị chống xung nhiễm, chống sét lan truyền, bộ đổi nguồn 220V sang 230V - 110V - 100V, thiết bị đo điện, biến áp cách ly, thiết bị chống quá tải & ngắt mạch", ông Nguyễn Văn Hiệu - đại diện Tập đoàn Đại Việt nhấn mạnh.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm, Đại Việt đã xây dựng nền tảng phân phối, bảo hành và chăm sóc khách hàng vững mạnh. Hệ thống tư vấn kỹ thuật được đào tạo bài bản, sẵn sàng hỗ trợ tận nơi. Đặc biệt, sản phẩm thiết bị chống giật trọn đời sẽ được tích hợp nền tảng theo dõi thiết bị thông minh, nâng cao khả năng xử lý và phản hồi khi có sự cố.

"Sau gần 2 thập kỷ miệt mài nghiên cứu, chúng tôi tự hào khi thiết bị chống giật trọn đời được ứng dụng khung từ kín đã tìm được đối tác xứng tầm để đưa đến hàng triệu gia đình. Đại Việt có năng lực phân phối mạnh, tầm nhìn dài hạn và đặc biệt là tinh thần đồng hành vì cộng đồng chính là mảnh ghép hoàn hảo để công nghệ này lan tỏa đúng giá trị của nó", Ông Bùi Mạnh Tuyển, Giám đốc Công ty CP Nghiên cứu và Chế tạo Thiết bị Điện lưới Miền Bắc cho biết.

Nói thêm về lý do hợp tác, ông Tuyển cũng khẳng định: Chọn Đại Việt là đối tác bởi đây là một công ty rất mát tay và có chiến lược bài bản với các sản phẩm công nghệ mới luôn đi tiên phong, là "bà đỡ" của nhiều nhà khoa học, nhà nghiên cứu, starup với những công nghệ sản phẩm mới. Đại Việt đã thành công trên thị trường cho dù trước đó nhà nghiên cứu, sản xuất nhiều năm làm và nhiều người làm chưa thành công trên thị trường nhưng đến với Đại Việt chỉ cần không quá 2 năm là hàng chục ngàn, trăm ngàn, thậm chí hàng triệu sản phẩm bán ra thị trường, đến tay người tiêu dùng và tạo được cú hích mạnh cho thị trường như quạt điều hòa (máy làm mát không khí), máy lọc nước ion kiềm tươi magie, nghế massage….

Thêm lớp bảo vệ kép: bảo hiểm chống giật lên tới 50 tỷ đồng

Sáng ngày 13/06, Tập đoàn Đại Việt cũng đã chính thức ký kết hợp đồng bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm dành riêng cho sản phẩm thiết bị chống giật trọn đời Daikiosan, Makano. Sự kiện không chỉ là bước tiến quan trọng của ngành thiết bị điện dân dụng, mà còn là dấu mốc tiên phong khi yếu tố an toàn không chỉ dừng ở kỹ thuật, mà đã được chuẩn hóa dưới góc độ bảo hiểm thương mại.

Đại diện Tập đoàn Đại Việt (phía bên trái) ký kết hợp đồng bảo hiểm thiết bị chống giật trọn đời

Theo nội dung thỏa thuận, thiết bị do Đại Việt sản xuất sẽ được bảo hiểm bởi Bảo Việt Sài Gòn với tổng mức cam kết lên đến 50 tỷ đồng, trong đó mức chi trả tối đa cho mỗi sự cố lên tới 10 tỷ đồng. Đây là minh chứng cho sự tin tưởng vào chất lượng sản phẩm, đồng thời góp phần nâng cao tiêu chuẩn an toàn và nhận thức tiêu dùng tại thị trường Việt Nam.

Từ đây, Tập đoàn Đại Việt khẳng định sự khởi đầu chương mới trong hành trình xây dựng chuẩn mực mới cho ngành hàng an toàn điện tại Việt Nam, nơi mạng sống con người, trí tuệ công nghệ và tinh thần dân tộc hòa làm một. Đại Việt không chỉ phân phối sản phẩm thiết bị chống giật trọn đời, mà còn lan tỏa giải pháp sống an toàn đến từng gia đình Việt.