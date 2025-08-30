Daisan Group: Triển khai chuỗi bán sỉ & lẻ vật liệu xây dựng, gạch trang trí cao cấp

Với chiến lược đầu tư và phát triển hệ thống chuỗi bán sỉ và lẻ vật liệu xây dựng hoàn thiện, Daisan Group đang không ngừng khẳng định vị thế của mình trong ngành vật liệu xây dựng, đồng thời mở rộng mạng lưới phân phối, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường.

Daisan Group và sự đột phá trong ngành vật liệu xây dựng

Daisan Group được biết đến là một trong những thương hiệu nổi tiếng trong ngành vật liệu xây dựng, với bề dày kinh nghiệm hơn 16 năm trong lĩnh vực phân phối và cung cấp sản phẩm gạch trang trí & gạch ốp lát cao cấp.

Daisan Group đột phá ngành vật liệu xây dựng với sản phẩm chất lượng cao

Với sự phát triển mạnh mẽ của thị trường bất động sản và nhu cầu nâng cao chất lượng công trình xây dựng, Daisan Group đã nhận thấy tầm quan trọng của việc xây dựng một hệ thống phân phối chuyên nghiệp và hiện đại, đảm bảo cung cấp đầy đủ sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng kịp thời yêu cầu của khách hàng.

Hệ thống chuỗi bán sỉ và lẻ vật liệu xây dựng

Daisan Group đã và đang triển khai hệ thống chuỗi bán sỉ và lẻ về vật liệu xây dựng hoàn thiện, với mục tiêu đưa sản phẩm gạch trang trí & gạch ốp lát đến tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng và tiện lợi nhất.

Với việc triển khai các showroom trưng bày sản phẩm tại các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM và các khu vực trọng điểm, Daisan Group đã mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm trực tiếp các sản phẩm gạch trang trí cao cấp.

Đặc biệt, hệ thống chuỗi bán sỉ và lẻ Daisan Store này sẽ giúp Daisan Group mở rộng thị trường phân phối gạch trang trí cao cấp tới nhiều khu vực khác nhau, đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên toàn quốc. Các sản phẩm gạch trang trí không chỉ có thiết kế tinh tế, độc đáo mà còn được sản xuất từ những nguyên liệu cao cấp, mang lại vẻ đẹp sang trọng và bền bỉ cho các công trình.

Mạng lưới phân phối sản phẩm tại Hà Nội & TP.HCM

Không chỉ dừng lại ở việc mở rộng chuỗi bán lẻ, Daisan Group còn phát triển một hệ thống kho hàng chiến lược tại các thành phố lớn, đặc biệt là Hà Nội và TP.HCM, để phục vụ nhu cầu giao hàng nhanh chóng, kịp thời cho khách hàng, đảm bảo sản phẩm luôn có sẵn tại các điểm bán, từ đó nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Hệ thống phân phối gạch trang trí cao cấp rộng khắp cả nước

Daisan Group cũng cam kết cung cấp các sản phẩm gạch trang trí cao cấp, có chất lượng đạt chuẩn quốc tế, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về kỹ thuật, thẩm mỹ và bền bỉ, giúp nâng cao giá trị công trình xây dựng.

Gạch trang trí cao cấp nhập khẩu và sản xuất tại Việt Nam

Daisan Group tự hào mang đến cho thị trường Việt Nam những sản phẩm gạch trang trí & gạch ốp lát được nhập khẩu từ các quốc gia có uy tín như Trung Quốc, Ấn Độ. Những sản phẩm này không chỉ có chất lượng vượt trội mà còn có thiết kế sang trọng, đẳng cấp, nâng cao giá trị thẩm mỹ cho các công trình xây dựng.

Daisan Group cung cấp gạch trang trí & gạch ốp lát cao cấp, chất lượng cho mọi công trình

Daisan Group – Tiên phong đổi mới công nghệ và sáng tạo trong ngành vật liệu xây dựng

Một trong những yếu tố tạo nên thành công của Daisan Group chính là khả năng ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất và phân phối. Tập đoàn đã triển khai các hệ thống quản lý hiện đại, giúp tối ưu hóa quy trình sản xuất, kiểm soát chất lượng sản phẩm và quản lý tồn kho hiệu quả.

Daisan Group kết nối công nghệ và sáng tạo trong hành trình kinh doanh vật liệu xây dựng

Bên cạnh đó, Daisan Group cũng chú trọng đến việc phát triển các nền tảng thương mại điện tử và app bán hàng, giúp khách hàng có thể dễ dàng tìm kiếm và mua sắm sản phẩm trực tuyến. Điều này không chỉ giúp Daisan Group tiếp cận khách hàng ở các tỉnh thành xa xôi mà còn nâng cao trải nghiệm mua sắm, tạo điều kiện thuận lợi cho các khách hàng.

Tầm nhìn và chiến lược phát triển của Daisan Group

Với tầm nhìn trở thành một trong những tập đoàn hàng đầu trong ngành vật liệu xây dựng tại Việt Nam, Daisan Group đang nỗ lực không ngừng để mở rộng quy mô hoạt động, phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường. Trong tương lai, công ty dự kiến sẽ mở rộng thêm nhiều showroom và kho hàng tại các tỉnh thành khác nhau.

Daisan Group đang khẳng định vị thế của mình trên thị trường vật liệu xây dựng, đặc biệt là gạch trang trí cao cấp. Với chiến lược phát triển chuỗi bán sỉ và lẻ vật liệu xây dựng hoàn thiện, hệ thống phân phối gạch trang trí cao cấp tại Hà Nội và TP.HCM, Daisan Group đã chuẩn bị sẵn sàng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng trong nước

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, Daisan Group xin gửi lời tri ân sâu sắc đến tất cả khách hàng và đối tác đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt chặng đường phát triển. Hòa cùng không khí phấn khởi của dân tộc, Daisan Group tổ chức các chương trình khuyến mãi đặc biệt, mang đến những sản phẩm gạch trang trí và vật liệu xây dựng chất lượng cao với giá ưu đãi.