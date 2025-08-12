Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đắk Lắk: Đề xuất xây dựng sân golf 18 lỗ và khu biệt thự trên diện tích hơn 110 ha

12-08-2025

UBND tỉnh Đắk Lắk đã thông qua phương án xây dựng sân golf 18 lỗ và khu biệt thự trên diện tích hơn 110 ha tại khu vực hồ Ea Kao nổi tiếng.

Ngày 12-8, ông Trương Công Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk, cho biết UBND tỉnh vừa tổ chức cuộc họp xem xét đề xuất đầu tư xây dựng sân golf tại khu vực hồ Ea Kao ở phường Ea Kao.

Đắk Lắk: Đề xuất xây dựng sân golf 18 lỗ và khu biệt thự trên diện tích hơn 110 ha- Ảnh 1.

Một góc hồ Ea Kao - nơi dự kiến xây dựng sân golf 18 lỗ

Theo ông Thái, doanh nghiệp đề xuất xây dựng sân golf là Công ty CP Vườn Thời Đại Việt Nam (tỉnh Quảng Ninh). Sân golf 18 lỗ dự kiến được đầu tư xây dựng trên diện tích hơn 70 ha, khu biệt thự trên diện tích hơn 46 ha.

"UBND tỉnh Đắk Lắk đã thông qua phương án, sắp tới sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy xin ý kiến về dự án" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin. 

Theo Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk, khu sân golf hồ Ea Kao được xây dựng trên diện tích hơn 70 ha gồm sân golf 18 lỗ và các công trình phụ trợ phục vụ hoạt động sân golf.

Khu biệt thự được xây dựng trên diện tích hơn 46 ha với quy mô dân số hơn 5.000 người. Đây sẽ là khu đô thị mới với hệ thống hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, khang trang, sạch đẹp, bền vững, thân thiện với môi trường.

Hồ Ea Kao cách trung tâm hành chính tỉnh Đắk Lắk hơn 10 km. Ngoài chức năng thủy lợi, hồ này còn là điểm du lịch sinh thái hấp dẫn, thu hút du khách bởi cảnh quan thiên nhiên hoang sơ, không gian xanh mát.

Theo Cao Nguyên

Người Lao động

