Đắk Lắk sắp chào đón một dự án nghỉ dưỡng cao tầng ven biển mới

Phía đông Đắk Lắk sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi

Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam đang trên đà phục hồi mạnh mẽ, minh chứng qua chỉ số doanh thu trên mỗi phòng (RevPAR) tăng 17%, đưa Việt Nam vào nhóm tăng trưởng nhanh nhất Đông Nam Á. Sự khởi sắc này có động lực lớn từ ngành du lịch với mục tiêu đón 18 triệu khách quốc tế năm 2024. Đặc biệt, khu vực miền Trung trong đó có khu vực duyên hải Nam Trung Bộ nổi lên như một điểm sáng rực rỡ, chiếm tới 71% nguồn cung sơ cấp và gần 80% lượng tiêu thụ condotel cả nước trong năm 2024, khẳng định vai trò dẫn dắt thị trường toàn quốc.

Phú Yên - giờ là bờ đông của tỉnh Đắk Lắk sau đợt sắp xếp hành chính 2025 - đang đứng trước một ngã rẽ lịch sử: cơ sở hạ tầng được quy hoạch đồng bộ, kết nối giao thông được nâng cấp, và một thị trường du lịch - nghỉ dưỡng đang bùng nổ về quy mô lẫn vốn đầu tư, chỉ còn thiếu một dự án tiêu biểu để khẳng định vị thế.

Theo số liệu thống kê, lượng khách đến Phú Yên đã tăng phi mã từ khoảng 2,2 triệu lượt năm 2022 lên dự báo xấp xỉ 4 triệu lượt trong năm gần nhất, với tổng thu từ du lịch ước đạt khoảng 8.000 tỷ đồng - minh chứng rõ ràng cho cầu du lịch nội địa và quốc tế đang chảy mạnh vào vùng duyên hải này.

Theo Báo Phú Yên, trong 6 tháng đầu năm 2025, ngành Du lịch Phú Yên cũ nay là tỉnh Đắk Lắk ghi nhận đà tăng trưởng tích cực, giữ vững xu hướng phục hồi và phát triển bền vững. Với tổng lượng khách du lịch khoảng 2,62 triệu lượt, đạt 58% kế hoạch năm và tăng tới 33,7% so với cùng kỳ năm 2024, tỉnh Đắk Lắk (mới) tiếp tục khẳng định sức hút trên bản đồ du lịch quốc gia.

Về hạ tầng then chốt, kế hoạch nâng cấp cảng hàng không Tuy Hòa (mở rộng nhà ga, sân đỗ và tầm nhìn tăng công suất hành khách) đang được đẩy mạnh - nhân tố quyết định để chuyển đổi lưu lượng khách du lịch thành thị trường nghỉ dưỡng quy mô lớn và kết nối trực tiếp với các đầu mối trong nước.

Phường Bình Kiến thuộc khu vực duyên hải Nam Trung Bộ với tuyến đường Độc Lập đắt giá trở thành điểm nóng phát triển resort, khách sạn

Dự án nghỉ dưỡng ven biển định hình phong cách sống mới sắp xuất hiện

Để tôn vinh trọn vẹn linh hồn của vùng đất giao thoa núi và biển, nhà phát triển bất động sản Cloud Property (thành viên Tập đoàn Cổng Mây) đã kiến tạo nên Dự án L'Aurora Phu Yen. Tọa lạc trên khu đất rộng 4,7 ha tại cung đường Độc Lập, dự án lấy cảm hứng từ vẻ đẹp kỳ vĩ của Ghềnh Đá Đĩa, được định vị là khu phức hợp giải trí - nghỉ dưỡng ven biển tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại khu vực.

Quần thể L'Aurora Phu Yen được quy hoạch bài bản với 33 biệt thự nghỉ dưỡng, 78 shophouse sở hữu 2-3 mặt tiền, 3 tòa căn hộ du lịch và 2 tòa khách sạn quốc tế ven biển cao bậc nhất Đắk Lắk. Điểm nhấn đắt giá của dự án là sự hợp tác với các thương hiệu danh tiếng. Khối biệt thự, 2 tòa khách sạn quốc tế và các tiện ích cao cấp tại Clubhouse như spa, nhà hàng sẽ được quản lý và vận hành bởi Accor - thương hiệu khách sạn hàng đầu thế giới. Song song đó, các tòa tháp căn hộ du lịch sẽ được vận hành chuyên nghiệp bởi Cloud Hospitality, đảm bảo những chuẩn mực dịch vụ chuyên biệt và đẳng cấp.

Nhưng đó mới chỉ là sự khởi đầu, để hoàn thiện bức tranh hoàn mỹ, một mảnh ghép tinh hoa và quan trọng nhất đang chuẩn bị được ra mắt. Đây không chỉ là một công trình, mà là một chuẩn mực mới, một tuyên ngôn về phong cách sống dành cho thế hệ trẻ đầy khát vọng: một không gian sống khơi nguồn cảm hứng bất tận, nuôi dưỡng tinh thần phóng khoáng và tôn vinh những giá trị độc bản.

Phân khu cao tầng mới mang đến trải nghiệm sống "Tựa lưng bên biển, gối đầu chân mây", biến tầm nhìn panorama biển trời vốn là đặc quyền xa xỉ trở thành một phần của cuộc sống mỗi ngày. Công trình này được định vị là dự án tiên phong định hình phong cách sống nghỉ dưỡng cao tầng, hiện đại, nơi bạn không chỉ sở hữu một "ngôi nhà thứ hai" lý tưởng để nghỉ dưỡng và sinh lời, mà còn được sống một cuộc đời trọn vẹn và đầy cảm hứng.

Phong cách sống đó được định nghĩa bằng những trải nghiệm khác biệt. Đó là bắt đầu một ngày mới năng động tại phòng gym hay hồ bơi vô cực trên tầng thượng. Đó là kết thúc một buổi tối thư thái tại sky bar với tầm nhìn khoáng đạt. Đó là một điểm đến duy nhất đáp ứng mọi trải nghiệm, từ nhu cầu nghỉ dưỡng, vui chơi, giải trí đến khám phá văn hóa địa phương đều được đáp ứng ngay trong tầm tay.

Với sự tham gia của các thương hiệu vận hành và các đối tác thiết kế, kiến trúc, xây dựng quốc tế danh tiếng, mảnh ghép cuối cùng này không chỉ là một tài sản. Đó là một tầm nhìn mới, một cơ hội đầu tư thông minh trong tương lai để sở hữu một phong cách sống hiện đại và giá trị sinh lời bền vững trên mảnh đất giao thoa giữa đại ngàn và biển cả.

