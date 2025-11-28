Đám cưới đang viral khắp MXH: Chú rể là trai hư đẹp nức tiếng, cô dâu đúng chuẩn sang xịn mịn

Tối 28/11, lễ kết hôn của Khưu Trạch và Hứa Vỹ Ninh đã diễn ra tại khách Mandarin Oriental Đài Bắc (Đài Loan, Trung Quốc). Là một trong những cặp đôi được yêu mến nhất showbiz, sự kiện chào đón dàn khách mời toàn sao hot như Đào Tinh Oánh, Trần Di Dung, Trần Mỹ Phượng, Kha Chấn Đông, Stella Chang, Vương Dương Minh, Julia Peng…

Qua một vài hình ảnh và clip, Khưu Trạch mặc bộ suit lịch lãm, bảnh bao, gây hút hồn với ngoại hình điển trai và nam tính. Bên cạnh anh là cô dâu đẹp nhất hôm nay - Hứa Vỹ Ninh. Nữ diễn viên diện đầm trắng cúp ngực, khoe vòng 1 lấp ló tinh tế. Layout makeup và tạo hình như thiên nga càng tôn thêm nhan sắc lai 3 dòng máu của Hứa Vỹ Ninh.

Lễ kết hôn của Khưu Trạch và Hứa Vỹ Ninh đã diễn ra

Cả 2 không ngần ngại tình tứ trước quan khách và ống kính

Khoảnh khắc cả 2 âu yếm, tình tứ trước ống kính khiến quan khách vô cùng thích thú, hò reo không ngừng. Nhiều bình luận từ fan và cư dân mạng xuất hiện như “Cặp đôi quá đẹp!”, “Nhìn họ mà tan chảy!”, “Khưu Trạch hôm nay đúng chuẩn soái ca màn ảnh!”, “Hứa Vỹ Ninh như tiên nữ bước ra từ cổ tích!”... Không khí hạnh phúc tràn ngập khắp buổi lễ, khiến sự kiện trở thành tâm điểm của showbiz tối hôm đó.

Cặp cô dâu - chú rể đẹp nhất hôm nay đây rồi!

Năm 2025 thực sự là một năm trọng đại với Khưu Trạch và Hứa Vỹ Ninh. Cặp đôi không chỉ chào đón đứa con đầu lòng Quân An mà còn chính thức về chung 1 nhà sau 4 năm kết hôn, nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt từ cư dân mạng.

Khưu Trạch và Hứa Vỹ Ninh nên duyên nhờ màn hợp tác trong bộ phim Man In Love (2021). Ban đầu, ít ai ngờ mối quan hệ này có thể kéo dài lâu bền, bởi Khưu Trạch vốn nổi tiếng là một trong những ngôi sao nam đào hoa bậc nhất showbiz. Dù sở hữu ngoại hình lung linh, diễn xuất ổn định, và là hình mẫu bạn trai lý tưởng trong các bộ phim ngôn tình như Hương Vị Mùa Hè, Giai Kỳ Như Mộng hay Đánh Thức Tình Yêu, ngoài đời thực anh từng khiến nhiều đồng nghiệp như Dương Thừa Lâm hay Đường Yên tổn thương. Đặc biệt, Đường Yên từng ngã bệnh vì Khưu Trạch bị cho là “bắt cá nhiều tay”.

Khưu Trạch và Hứa Vỹ Ninh nên duyên nhờ màn hợp tác trong bộ phim Man In Love

Về việc nảy sinh tình cảm, Hứa Vỹ Ninh chia sẻ rằng cô bắt đầu thích Khưu Trạch sau khi đóng phim chung. Cô đặc biệt ấn tượng khi anh lặng lẽ ở bên cạnh cô trong thời điểm một thành viên gia đình cô qua đời. Chính những hành động chu đáo, tinh tế này đã khiến Hứa Vỹ Ninh nhận ra phẩm chất khiến cô muốn gắn bó cả đời với anh.

Trong Man In Love, Khưu Trạch hóa thân thành A Thành - một gã du côn điển trai, phong trần nhưng nội tâm sâu sắc và có tình. Nhờ kỹ năng diễn xuất, nhân vật giang hồ này trở nên đẹp đẽ và chinh phục được lòng khán giả. Hứa Vỹ Ninh cũng khắc họa trọn vẹn hình ảnh Ngô Hạo Đình - cô gái lạnh lùng, khó gần nhưng ẩn sâu bên trong là trái tim cuồng nhiệt trong tình yêu - thông qua ánh mắt, cử chỉ và nụ cười tinh tế.

Nội dung phim xoay quanh mối tình tréo ngoe của A Thành và Ngô Hạo Đình

Nội dung phim xoay quanh mối tình tréo ngoe của A Thành và Ngô Hạo Đình. Khi A Thành đến bệnh viện để đòi nợ, anh tình cờ gặp Ngô Hạo Đình và đem lòng yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Trớ trêu thay, cô lại là con gái của người mà anh đến đòi nợ. Cả hai đều bị chi phối bởi đồng tiền: A Thành phải làm nghề đòi nợ thuê và chịu ánh nhìn khinh miệt của xã hội, còn Ngô Hạo Đình phải vật lộn với hoàn cảnh khó khăn của gia đình. Tình yêu và đồng tiền gắn chặt với nhau, khiến cả hai trải qua nhiều thử thách.