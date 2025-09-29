Đám cưới đang viral khắp Trung Quốc: Cô dâu nhan sắc sang xịn mịn, chú rể là tổng tài đẹp nhất quả đất

Những ngày này, mạng xã hội đang lan truyền loạt hình ảnh đẹp như mơ từ một đám cưới đang viral khắp Trung Quốc. Trong những khung hình được netizen chia sẻ rầm rộ, cô dâu trông vô cùng xinh đẹp, từng đường nét đều cho thấy sự hoàn mỹ. Trong khi đó, chú rể cũng cực kỳ điển trai, phong độ và rất chững trạc. Thực tế, đây không phải một đám cưới thật ngoài đời mà là phân cảnh trong tập 6 của bộ phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng do Triệu Lộ Tư và Trần Vỹ Đình đóng chính.

Đám cưới của cặp đôi Thẩm Hạo Minh - Hứa Nghiên trong tập 6 phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng.

Lướt qua phản ứng của cư dân mạng, có thể thấy nhiều người đều công nhận nhìn cả hai vô cùng xứng đôi vừa lứa. Dù vậy, vì đã biết trước rằng cả hai sau đó sẽ ly hôn để rồi tái hợp một lần nữa, thế nên bên cạnh việc trầm trồ, khán giả cũng mong thấy cảnh họ mỗi người một ngả, tiếp đến là màn "truy thê" hứa hẹn cực kỳ hấp dẫn của nam chính Thẩm Hạo Minh.

Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Hay anh chị ly hôn ngay tập 8 đi chứ em muốn xem truy thê quá.

- Dù đoạn này nam chính chưa yêu nữ chính nhưng nhìn 2 ông bà đúng đẹp đôi luôn ạ, này tập cuối phải có 1 đám cưới viên mãn nha.

- Xem spoil là 2 anh chị ly hôn nhưng mà tui mong gương vỡ lại lành thui, tại siêu đẹp đôi luôn á.

- Hưởng tuần trang mật nhanh quá, haha. Hóng phim từng ngày.

- Chết rồi bây ơi tui mê Thẩm Hạo Minh quá, cho dù ảnh có 10 đứa tiểu tam tui cũng đổng ý.

- Không ấy cứ ngọt ngào vậy đi chứ xem cái trailer mấy tập tiếp theo đau tim quá. Tui hèn, ok.

Cho những ai chưa biết, nội dung phim Hãy Để Tôi Tỏa Sáng xoay quanh câu chuyện của cặp đôi Hứa Nghiên và Thẩm Hạo Minh. Hứa Nghiên là một cô gái lớn lên trong cảnh thiếu thốn tình thương, phải trải qua rất nhiều khó khăn vất vả mới trở thành một MC nổi tiếng. Ở chiều ngược lại, Thẩm Hạo Minh là một tổng tài xuất thân hào môn, có sự nghiệp vô cùng thành công.

Cả hai trông vô cùng xứng đôi vừa lứa, dù cuộc hôn nhân của họ chứa đựng những toan tính, bí mật.

Vốn dĩ, Thẩm Hạo Minh muốn tiến tới với Hứa Nghiên chỉ vì muốn lợi dụng cô để tránh khỏi những áp lực từ gia đình. Tuy nhiên, sự yêu chiều của anh từ việc ra mặt giúp đỡ cô trong công việc, tặng nhà để cô có thể gặp gỡ bạn bè... đã khiến cô dần yêu anh.

Vì không sinh ra trong một gia đình giàu có, thế nên để có thể môn đăng hộ đối với anh, Hứa Nghiên đã thuê người đóng giả làm bố mẹ mình, nói dối về gia thế của bản thân. Cũng vì điều này, Hứa Nghiên mỗi lúc đều sống trong lo lắng bị lật tẩy.

Đến cuối cùng, Hứa Nghiên cũng chẳng thể giữ nổi cuộc hôn nhân này. Không chỉ mất chồng, cô còn mất đi cả sự nghiệp bản thân dày công gây dựng. Giữa lúc phải đối mặt với những biến cố to lớn, Hứa Nghiên đã tự mình đứng lên đối diện với thách thức, tìm lại hào quang của bản thân.

Về phần Thẩm Hạo Minh, những ngày tháng xa Hứa Nghiên khiến anh nhận ra tình cảm thật sự trong lòng mình nên đã chọn theo đuổi vợ cũ một lần nữa. Sau khi những hiểu lầm được làm sáng tỏ, hai người biết được tình cảm của đối phương, để rồi có được hạnh phúc viên mãn.



