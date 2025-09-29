Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Như Quỳnh nhận một bài học

29-09-2025 - 08:45 AM | Lifestyle

"Tôi đã học được bài học lớn trong sự nghiệp của mình" – Như Quỳnh nói.

Vừa qua, tại chương trình Bước chân dĩ vãng, danh ca Như Quỳnh đã tâm sự về quá khứ của cô khi mới sang hải ngoại.

Như Quỳnh nhận một bài học- Ảnh 1.

Như Quỳnh, Mạnh Đình và Lâm Thúy Vân

Cô nói: "Hồi đó tôi mới từ Việt Nam qua còn quê mùa lắm. Tay đeo đủ loại vòng, tóc thì không chịu ép thẳng, cứ phải để xù tung, rối tung lên mới thích. Người quay phim cho tôi khổ lắm, phải cố gắng lấy từng hình ảnh nhỏ ghép lại cho được một MV.

Chưa kể lúc đó tôi mới qua Mỹ, ăn uống đầy đủ hơn để đi học nên tăng cân, tròn quay. Dù khi lên hình tôi cũng cố gắng giảm cân lắm rồi nhưng không thể nào gầy lại như thời còn ở Việt Nam, nên lúc quay hình phải căn góc kỹ lắm, căn sao để mặt nhìn thon hơn ở ngoài.

Tôi còn nhớ kỷ niệm hát Liên khúc chiều mưa với anh Mạnh Đình và chị Lâm Thúy Vân. Chị Lâm Thúy Vân đẹp lắm, trau chuốt từ mái tóc tới make up. Chị ấy biết phải làm thế nào để lên hình thật đẹp, hồng hào, tươi tắn, sinh động.

Trong khi tôi thì quê mùa. Lúc đó chúng tôi ghi hình có một cô make up người Canada gốc Pháp chuyên make up cho nghệ sĩ.

Như Quỳnh nhận một bài học- Ảnh 2.

Cô ấy có kêu tôi vào làm tóc để ra ghi hình nhưng tôi nhất quyết không chịu, cãi lời, cứ để tóc bù xù lên ra sân khấu hát, giờ coi lại vẫn thấy buồn cười lắm. Môi thì tô cho dày ra, lông mi không nhớ có gắn không. Nói chung nhìn tôi không chỉn chu lắm.

Thật sự, đến khi đứng chung sân khấu với chị Lâm Thúy Vân và anh Mạnh Đình tôi mới nhận ra, một người nghệ sĩ là phải chỉn chu như hai người đó. Tôi vừa hát vừa nghĩ tới điều đó, nghĩ ngay trong khi hát với anh chị. Tôi đã học được bài học lớn trong sự nghiệp của mình".

Như Quỳnh cho biết thời trẻ, cô giản dị, nhiều lúc xuề xòa chuyện ngoại hình. Có lần, cô hát đồng ca, trong khi các nghệ sĩ khác đều nhớ yêu cầu mặc váy dài trắng, Như Quỳnh lại chọn váy ngắn, phải đứng vào hàng sau.

Cô không biết uốn lông mi, ép tóc, thường xuất hiện với mái tóc rối. Ca sĩ Lâm Thúy Vân là người chải chuốt, hay góp ý nhưng lại khiến Như Quỳnh phật lòng.

Nữ nghệ sĩ có biệt thự từ TP.HCM ra Hải Phòng, được chồng đại gia yêu chiều, trông con cho đi hát

Theo Tùng Ninh

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Người phụ nữ 57 tuổi sống một mình trong căn hộ 61m²: Giản dị nhưng là chốn bình yên ai cũng mơ

Người phụ nữ 57 tuổi sống một mình trong căn hộ 61m²: Giản dị nhưng là chốn bình yên ai cũng mơ Nổi bật

Chuyện gì đang xảy ra với Starbucks?

Chuyện gì đang xảy ra với Starbucks? Nổi bật

Nhan sắc của "phu nhân tập đoàn nghìn tỷ" rời showbiz Việt sau khi sinh 2 con cho chồng đại giấu mặt

Nhan sắc của "phu nhân tập đoàn nghìn tỷ" rời showbiz Việt sau khi sinh 2 con cho chồng đại giấu mặt

08:20 , 29/09/2025
Đầu bếp Mỹ nổi tiếng mê mệt một món ăn Việt, tấm tắc gọi là "món ăn đường phố đặc sắc nhất từng thấy"

Đầu bếp Mỹ nổi tiếng mê mệt một món ăn Việt, tấm tắc gọi là "món ăn đường phố đặc sắc nhất từng thấy"

08:15 , 29/09/2025
8 năm trôi qua nhưng khách Tây vẫn chờ để được đến 1 nơi ở Việt Nam

8 năm trôi qua nhưng khách Tây vẫn chờ để được đến 1 nơi ở Việt Nam

08:07 , 29/09/2025
Sức hút khủng khiếp của Triệu Lộ Tư: Ở ẩn nhưng không chìm nổi!

Sức hút khủng khiếp của Triệu Lộ Tư: Ở ẩn nhưng không chìm nổi!

08:00 , 29/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên