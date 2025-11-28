Đầm Đề Gi đón vốn khủng: 3 dự án 8.500 tỉ đồng được chính thức cấp phép

Sáng 28-11, UBND tỉnh Gia Lai đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 3 dự án khu đô thị và dịch vụ du lịch nổi tại khu vực đầm Đề Gi, do Công ty Cổ phần Arque Degi làm chủ đầu tư với tổng vốn hơn 8.500 tỉ đồng.

Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 3 dự án tại khu vực đầm Đề Gi cho Công ty Cổ phần Arque Degi.

Đây là các dự án được đánh giá có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế biển và dịch vụ du lịch cao cấp của tỉnh Gia Lai.

Ba dự án gồm: Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Nam đầm Đề Gi (quy mô 225 ha, vốn hơn 2.277 tỉ đồng); Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Trung tâm đầm Đề Gi (187 ha, vốn hơn 2.695 tỉ đồng) và Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Bắc đầm Đề Gi (160 ha, vốn hơn 3.581 tỉ đồng). Các dự án được triển khai trong hai giai đoạn, kéo dài từ quý II/2025 đến quý II/2032.

Phát biểu tại buổi trao giấy chứng nhận, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Thái Đại Ngọc nhấn mạnh đây là những dự án chiến lược, góp phần tạo cực tăng trưởng mới tại khu vực ven biển Đề Gi - An Lương, đồng thời nâng cao năng lực cạnh tranh của Gia Lai trên bản đồ du lịch. Lãnh đạo tỉnh yêu cầu thành lập tổ công tác hỗ trợ, đảm bảo giải quyết thủ tục hành chính nhanh, đồng bộ và hiệu quả; ưu tiên tháo gỡ vướng mắc về đất đai, giải phóng mặt bằng và giấy phép xây dựng.

Tỉnh Gia Lai cũng đề nghị chủ đầu tư triển khai dự án theo tiêu chuẩn cao, chú trọng yếu tố môi trường và phát triển bền vững, qua đó hướng tới việc hình thành khu đô thị – du lịch hiện đại, đáp ứng nhu cầu của phân khúc du thuyền và nghỉ dưỡng cao cấp.

Dịp này, Công ty Cổ phần Arque Degi hỗ trợ tỉnh Gia Lai 1 tỉ đồng để khắc phục thiệt hại sau bão lũ.