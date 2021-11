Đạm Hà Bắc (DHB) có lãi trên trăm tỷ sau nhiều năm thua lỗ triền miên

CTCP Phân đạm và hóa chất Hà Bắc (mã chứng khoán DHB) công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2021 với nhiều thông tin bất ngờ. Nhắc đến Đạm Hà Bắc, nhà đầu tư luôn ấn tượng về một doanh nghiệp thua lỗ triền miên nhiều năm liên tiếp. Do vậy khi mở BCTC, cái đầu tiên nhà đầu tư chú là kết quả lãi/lỗ trong quý.



Tuy nhiên, quý 3 năm nay, Đạm Hà Bắc công bố kết quả kinh doanh với doanh thu tăng vọt và có lãi lớn. Cụ thể, doanh thu quý 3 đạt 1.212 tỷ đồng, tăng trưởng 117% so với quý 3 năm ngoái. Chi phí vốn chỉ tăng 25% lên 829 tỷ đồng, dẫn đến lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 383 tỷ đồng, cải thiện nhiều so với số lỗ gộp 103 tỷ đồng ghi nhận trong quý 3 năm ngoái.

Theo giải trình từ phía công ty, quý 3 vừa qua dù tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên địa bàn tỉnh, nhưng công ty vẫn thực hiện tốt biện pháp phòng dịch. Bên cạnh đó thị trường phân bón có nhiều biến chuyển tích cực, giá NH3 và Ure trên thế giới và trong nước đều tăng cao, hàng hóa tiêu thụ tốt doanh thu và cả hiệu quả kinh doanh tăng mạnh.

Doanh thu tài chính trong quý đạt 33,6 tỷ đồng, tăng 28,8 tỷ đồng so với cùng kỳ, trong khi chi phí tài chính lên đến 245 tỷ đồng, xấp xỉ bằng quý 3 năm ngoái – mà phần lớn trong số đó là chi phí lãi vay. Đạm Hà Bắc cho biết chi phí lãi vay chiếm tỷ trọng lớn do cơ chế tháo dỡ khó khăn chưa được giải quyết, công ty đang linh hoạt trong việc sử dụng các công cụ tài chính để cân đối, đảm bảo đủ dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Tính đến 30/9/2021 Đạm Hà Bắc vẫn còn dư vay nợ thuê tài chính dài hạn 4.015 tỷ đồng (giảm 750 tỷ đồng so với đầu năm) và dư vay nợ thuê tài chính ngắn hạn 2.439 tỷ đồng. Tổng dư vay nợ thuê tài chính lên đến 6.454 tỷ đồng.

Trừ các chi phí khác như chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, thì quý 3 Đạm Hà Bắc vẫn còn lãi sau thuế 117,7 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ 384 tỷ đồng. Đây cũng là quý đầu tiên có lãi sau nhiều năm kinh doanh thua lỗ của Đạm Hà Bắc.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2021 doanh thu Đạm Hà Bắc tăng gấp rưỡi cùng kỳ, đạt 3.080 tỷ đồng. Nhờ giá bán tăng cao, làm lợi nhuận gộp đạt 541 tỷ đồng. Tuy nhiên chi phí tài chính vẫn rất cao, lên đến 717 tỷ đồng, cộng thêm các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, nên Đạm Hà Bắc vẫn lỗ 297 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm. Số lỗ này đã cải thiện rất nhiều so với số lỗ 1.078 tỷ đồng ghi nhận trong 9 tháng đầu năm 2020.

Tính đến 30/9/2021 Đạm Hà Bắc vẫn còn lỗ lũy kế 5.044 tỷ đồng. Âm vốn chủ sở hữu 2.275 tỷ đồng.