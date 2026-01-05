Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Trong nửa năm, Đàm Vĩnh Hưng đã rao bán 2 bất động sản có giá trị lớn.

Đàm Vĩnh Hưng thu hút sự chú ý với quyết định rao bán một lô đất rộng gần 300m2 tại đường Nguyễn Gia Trí (quận Bình Thạnh cũ, TP.HCM) . Thông tin được nam ca sĩ đăng tải trên trang cá nhân vào cuối năm 2025, với kỳ vọng tìm được chủ mới trước thềm năm mới. Mức gia được Đàm Vĩnh Hưng đưa ra là khoảng 60 tỷ đồng.

Đàm Vĩnh Hưng rao bán bất động sản 60 tỷ ở TP.HCM- Ảnh 1.

Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý khi rao bán đất ở TP.HCM

Đàm Vĩnh Hưng rao bán bất động sản 60 tỷ ở TP.HCM- Ảnh 2.

Lô đất của nam ca sĩ có diện tích gần 300m2, nằm trong khu biệt thự, gần nhiều trường đại học

Bất động sản này của Đàm Vĩnh Hưng có diện tích 297m2 , mặt tiền 12m, tọa lạc trong khu vực có nhiều biệt thự và căn hộ dịch vụ cao cấp, hẻm vào rộng hơn 10m, đủ cho hai xe hơi di chuyển thuận tiện, gần nhiều trường đại học. Với vị trí đắt giá và tiềm năng sử dụng linh hoạt từ xây văn phòng cho thuê đến villa, căn hộ dịch vụ.

Đây không phải là lần đầu tiên Mr. Đàm rao bán bất động sản giá trị ở TP.HCM. Trước đó, nam ca sĩ đã bán căn biệt thự trăm tỷ tại cư xá Bắc Hải (quận 10 cũ) - nơi gia đình anh đã gắn bó suốt 17 năm và chính thức chia tay cơ ngơi này vào giữa tháng 12/2025. Căn biệt thự có tổng diện tích khoảng 378,6m2, kết cấu hầm và 5 tầng, có hồ bơi riêng và được trang bị nội thất xa xỉ.

Đàm Vĩnh Hưng rao bán bất động sản 60 tỷ ở TP.HCM- Ảnh 3.

Đàm Vĩnh Hưng rao bán bất động sản 60 tỷ ở TP.HCM- Ảnh 4.

Đàm Vĩnh Hưng rao bán bất động sản 60 tỷ ở TP.HCM- Ảnh 5.
Đàm Vĩnh Hưng rao bán bất động sản 60 tỷ ở TP.HCM- Ảnh 6.

Biệt thự ở cư xá Bắc Hải mà Đàm Vĩnh Hưng bán cách đây không lâu

Lý do chính khiến nam ca sĩ quyết định bán những bất động sản “gắn bó” với mình trong nhiều năm là mang đến cuộc sống thuận tiện hơn cho con trai - bé Polo Huỳnh. Hiện bé Polo đang theo học tại một trường quốc tế ở khu vực Quận 2 cũ, nên di chuyển từ cư xá Bắc Hải mỗi ngày mất nhiều thời gian. Việc thay đổi nơi ở giúp Polo có thêm thời gian nghỉ ngơi và học tập hiệu quả hơn.

Trong lúc chờ xây dựng tổ ấm mới sau Tết âm lịch Bính Ngọ, gia đình Đàm Vĩnh Hưng đang thuê nhà sống để tiện chăm sóc con. Nam ca sĩ từng tiết lộ cơ ngơi mới ở Quận 2 cũ sẽ có quy mô và thiết kế ấn tượng hơn nhà cũ.

Theo PV

Thanh niên Việt

