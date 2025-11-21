Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đàn cá Koi có giá trị hàng trăm triệu bị nước lũ cuốn: "Mưa dai dẳng... cảm giác bất lực lắm"

21-11-2025 - 08:20 AM | Sống

Đoạn clip ghi lại hiện trạng một trang trại cá Koi ở Đắk Lắk hút hơn 7 triệu lượt xem sau khi được đăng tải lên mạng xã hội.

"Chỗ cô chú, anh chị thế nào rồi. Em thì... Nước còn lên nữa ạ", dòng chia sẻ đính kèm đoạn clip dài 12 giây đã hút hơn 7 triệu lượt xem sau hơn 1 ngày chia sẻ của facebook Đoàn Tiến Koi Farm. Trong clip, mực nước lũ đã vượt lên mặt lưới nhốt cá Koi. Với một số con Koi lớn, giá trị cao, chủ nhân đàn cá đã buộc phải nhốt tạm vào bao nilon có bơm oxy để cầm cự. 

Chủ nhân của đoạn clip 12 giây này là anh Đoàn Tiến, trú ở Tuy Hòa, Phú Yên cũ (nay là tỉnh Đắk Lắk). Thông tin nhanh trên báo Dân Trí, anh Tiến cho hay nơi mình đang sống chỗ nào cũng ngập, thiệt hại nặng nề. "Tôi như "ngồi trên đống lửa" vì không biết trại cá Koi còn giữ được bao nhiêu con. Mưa dai dẳng, nước vẫn dâng, điện thoại sắp tắt nguồn… Cảm giác bất lực lắm", anh Đoàn Tiến chia sẻ trên Dân Trí. 

Bên cạnh đó, anh Tiến cũng cho biết nhà anh may mắn không ngập sâu như nhiều hộ dân khác, nhưng trại cá Koi của gia đình gần như đã bị lũ cuốn trôi. Nước dâng quá nhanh khiến toàn bộ khu vực nuôi cá biến thành một hồ nước đục ngầu, lưới chắn bị ngập, đàn cá thất thoát từng giờ. 

Anh Tiến đã buộc nhốt tạm những con cá còn lại vào bao nilon có bơm oxy, tuy nhiên cách này chỉ duy trì được ít ngày. Vì trại cá vẫn đang ngập sâu nên anh Tiến không rõ mức độ thiệt hại kinh tế, chỉ ước tính mất khoảng 200-300 triệu đồng. 

Cách đây ít giờ, thông tin trên trang cá nhân, anh Đoàn Tiến cho hay chỗ anh ở nước đã rút được khoảng 80-85cm.

Theo Hương Trà

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thay đổi bất ngờ gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu bạn uống cà phê mỗi ngày?

Thay đổi bất ngờ gì sẽ xảy ra với cơ thể nếu bạn uống cà phê mỗi ngày? Nổi bật

Tôi có gần 2 tỷ tiết kiệm, lương hưu 18 triệu/tháng nhưng vẫn sống cơ cực, chỉ vì đi sai 2 bước sau tuổi 70

Tôi có gần 2 tỷ tiết kiệm, lương hưu 18 triệu/tháng nhưng vẫn sống cơ cực, chỉ vì đi sai 2 bước sau tuổi 70 Nổi bật

Loại rau tốt như thuốc bổ, người Trung Quốc ví là "rau trường sinh": Mọc dại đầy Việt Nam, ít người biết

Loại rau tốt như thuốc bổ, người Trung Quốc ví là "rau trường sinh": Mọc dại đầy Việt Nam, ít người biết

08:12 , 21/11/2025
Metacare Colostrum – Dấu mốc 15 năm Nutricare ứng dụng dinh dưỡng miễn dịch

Metacare Colostrum – Dấu mốc 15 năm Nutricare ứng dụng dinh dưỡng miễn dịch

08:00 , 21/11/2025
Đêm nhạc “Tôi! Người Việt Nam” & 5,3 tỷ đồng chuyển tới đồng bào bão lũ

Đêm nhạc “Tôi! Người Việt Nam” & 5,3 tỷ đồng chuyển tới đồng bào bão lũ

08:00 , 21/11/2025
Nam sinh từng bị thầy cô phạt nặng vì đi đánh nhau giờ xuất hiện trên TV mỗi ngày, từng giữ vai trò quan trọng tại A80

Nam sinh từng bị thầy cô phạt nặng vì đi đánh nhau giờ xuất hiện trên TV mỗi ngày, từng giữ vai trò quan trọng tại A80

07:36 , 21/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên