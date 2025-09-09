Dân đầu tư bất động sản chỉ thẳng: Những loại căn hộ nhỡ mua vào rồi khó bán lại

Nhiều nhà đầu tư mới bước vào thị trường với suy nghĩ “căn hộ nào cũng bán được, chỉ cần mua lúc giá thấp là sẽ có lời”. Tuy nhiên, thực tế lại khác xa: Có những căn hộ rao bán cả năm vẫn ế, thậm chí chủ nhà phải chấp nhận cắt lỗ hàng trăm triệu đồng mới thoát hàng.

Theo chia sẻ của nhiều nhà đầu tư kỳ cựu, có một số dạng căn hộ mang tính “khó thanh khoản” ngay từ khi mới ra mắt. Nếu không cân nhắc kỹ, người mua có thể rơi vào cảnh ôm vốn, vừa không khai thác được, vừa khó bán ra.

Dưới đây là 6 loại căn hộ mà dân đầu tư giàu kinh nghiệm thường “chỉ thẳng” – mua vào chắc chắn khó bán lại.

1. Căn hộ ở tầng quá thấp hoặc quá cao

Tầng thấp: Dễ bị ồn ào, bụi bặm, thậm chí đối diện chỗ để rác hoặc khu thương mại. Đây là những yếu tố làm nhiều gia đình từ chối ngay từ đầu.

Tầng quá cao (30 trở lên): Nhiều khách e ngại về thoát hiểm, áp lực gió, thời gian chờ thang máy. Dù một số dự án quảng cáo “view triệu đô”, nhưng để bán lại thường phải chấp nhận giảm giá.

2. Căn hộ có hướng cửa hoặc ban công xấu

Hướng Tây nắng gắt, cửa đối diện thang máy, hoặc ban công bị che khuất bởi tòa khác… đều là những điểm trừ lớn. Những yếu tố bất lợi này khiến giá trị căn hộ giảm mạnh so với mặt bằng chung cùng tòa.

3. Căn hộ thiết kế bất hợp lý

Đây là lỗi phổ biến ở các dự án giá rẻ hoặc thiết kế thiếu tính toán:

- Phòng ngủ không có cửa sổ.

- Bếp đặt ngay cửa ra vào, mùi ám khắp nhà.

- WC nằm giữa phòng khách.

Những lỗi thiết kế này khiến căn hộ trở nên “mất điểm” trong mắt khách hàng, dẫn đến tình trạng rao bán khó có người hỏi.

4. Căn hộ trong dự án thiếu tiện ích hoặc xuống cấp nhanh

Người mua ngày càng coi trọng chất lượng sống, không chỉ căn hộ mà còn cả môi trường xung quanh.

Dự án ít chỗ đỗ xe, không gian xanh, tiện ích hạn chế → sẽ khiến giá trị căn hộ tụt dốc.

Nhiều công trình sau 3–5 năm đã xuống cấp: Thấm dột, nứt tường, thang máy hỏng liên tục. Với những dự án như vậy, khách mua sau thường trả giá rất thấp, thậm chí “ngó lơ”.

5 Căn hộ pháp lý chưa rõ ràng, chủ đầu tư uy tín thấp

Đây là yếu tố được các nhà đầu tư giàu kinh nghiệm nhấn mạnh nhất: Pháp lý quyết định thanh khoản.

- Căn hộ chưa có sổ hồng, chậm bàn giao, hoặc vướng tranh chấp pháp lý.

- Chủ đầu tư uy tín thấp, dính nhiều lùm xùm trong quá khứ.

Trong trường hợp này, dù giá rẻ, khách hàng vẫn dè dặt. Một khi dự án “mang tiếng xấu”, việc bán lại chắc chắn sẽ khó hơn.

Theo các nhà đầu tư lâu năm, bài học quan trọng nhất khi mua căn hộ không phải là tìm mức giá rẻ nhất, mà là chọn sản phẩm có tính thanh khoản cao nhất. Giá trị của một căn hộ chỉ thực sự được khẳng định khi có người sẵn sàng mua lại.



