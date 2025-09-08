Quá nhanh: Vừa được chọn làm chủ đầu tư, Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã “rục rịch” triển khai siêu đô thị 41.000 tỷ đồng tại Bắc Ninh

Vào ngày 7/9, tại UBND phường Kinh Bắc, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì hội nghị đôn đốc tiến độ đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm tại khu vực phía Nam sông Cầu.

Tại hội nghị, các đơn vị báo cáo tiến độ quy hoạch chi tiết 1/500, lập dự án đầu tư và công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng 3 dự án (theo tên gọi trước sáp nhập) gồm: Dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh (Khu 1); Khu đô thị mới, du lịch, sinh thái, văn hóa, nghỉ dưỡng, vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố Từ Sơn; Dự án Khu đô thị mới, du lịch, sinh thái huyện Tiên Du.

Trong đó, đáng chú ý là dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh (Khu 1). Sau sáp nhập dự án tọa lạc tại phường Kinh Bắc có quy mô 277 ha.

Hiện, nhà đầu tư hoàn thành niêm yết, lấy ý kiến quy hoạch chi tiết 1/500. Cùng với đó là khảo sát địa hình, địa chất, lập báo cáo nghiên cứu khả thi và đánh giá tác động môi trường.

Về công tác giải phóng mặt bằng, Sở Nông nghiệp và Môi trường đã phê duyệt bản đồ trích đo giai đoạn 1 (159/277 ha).

UBND phường Kinh Bắc đã họp với các hộ dân, thông báo thu hồi đất (diện tích khoảng 140 ha).

Thời gian tới, các đơn vị cho biết, sẽ tập trung hoàn thiện, trình phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 và báo cáo đánh giá tác động môi trường. Đồng thời, lập phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư (khoảng 140/277 ha).

Được biết, vào tháng 11/2024, Tập đoàn Vingroup đã có đề xuất đầu tư dự án Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh (Khu 1). Sau đó, đến đầu năm 2025, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư dự án này, hình thức lựa chọn nhà đầu tư sẽ qua đấu thầu. Đến giữa tháng 5/2025, UBND tỉnh Bắc Ninh đã có Quyết định về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Khu đô thị mới phía Tây Bắc thành phố Bắc Ninh (Khu 1).

Chủ đầu tư dự án là Liên danh Tập đoàn Vingroup, Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư Phát triển Thương mại Thanh Bình, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Cuộc Sống Mới và Công ty Cổ phần Phú Thọ Land.

Dự án có quy mô diện tích 277 ha, ranh giới thực hiện được giới hạn phía Bắc và phía Tây giáp sông Cầu, khu dân cư hiện trạng và đất nông nghiệp; phía Đông Nam và phía Nam giáp khu dân cư hiện trạng, đất nông nghiệp.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 41.270 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền sử dụng đất, thuê đất). Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng gần 1.150 tỷ, còn lại là chi phí thực hiện.

Với quy mô lớn, tại dự án sẽ có nhiều loại hình sản phẩm như: nhà ở liền kề, biệt thự, công trình hỗn hợp nhà ở và dịch vụ, nhà ở xã hội... Ngoài ra, tại dự án cũng có các công trình thương mại, y tế, văn hóa, thể thao. Quy mô dân số tại đây dự kiến 33.000 người.

Tiến độ thực hiện dự án là 7 năm kể từ ngày lựa chọn được nhà đầu tư, gồm 2 giai đoạn:

Trong đó, giai đoạn chuẩn bị đầu tư dài khoảng 1 năm kể từ ngày lựa chọn được nhà đầu tư để thực hiện báo cáo đánh giá tác động môi trường, thẩm định phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500, lập phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

Giai đoạn thực hiện dự án sẽ dài 6 năm, kể từ khi nhà đầu tư được bàn giao đất để triển khai theo Quy hoạch đô thị được phê duyệt.

Dự án có thời gian hoạt động 50 năm (tính từ ngày cơ quan có thẩm quyền quyết định giao đất, cho thuê đất).

Mục tiêu của dự án là xây dựng một khu đô thị hiện đại, thông minh, đẳng cấp quốc tế - với các sản phẩm nhà ở và công trình được bán, cho thuê, cho thuê mua đối với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài theo quy định của pháp luật.

