Tập đoàn T&T của Bầu Hiển bất ngờ đến một xã ngoại thành Hà Nội, cách trung tâm 30 km để khảo sát đầu tư 2 dự án “khủng”

Tập đoàn T&T muốn làm 2 khu đô thị sinh thái

Vừa qua, lãnh đạo xã Phúc Thọ (Hà Nội) đã có buổi làm việc với Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T và đơn vị tư vấn về công tác khảo sát, nghiên cứu, đề xuất phương án triển khai dự án Khu đô thị dịch vụ Phúc Thọ và dự án Khu đô thị sinh thái Phúc Hòa.

Tại buổi làm việc, đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T và đơn vị tư vấn đã báo cáo sơ bộ về mục tiêu, quy mô, định hướng quy hoạch. Cùng với đó là các phương án kiến trúc – hạ tầng kỹ thuật, tác động dự kiến về kinh tế, xã hội, môi trường của hai dự án.

Các nội dung được xây dựng trên cơ sở khai thác tiềm năng lợi thế của địa phương, phù hợp với quy hoạch phát triển chung gắn với mục tiêu nâng cao đời sống người dân.

Phát biểu ý kiến tại buổi làm việc, các đồng chí lãnh đạo xã Phúc Thọ đề nghị đơn vị tập trung làm rõ thêm những vấn đề liên quan đến tính khả thi của dự án, phương án giải phóng mặt bằng, việc bảo đảm hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ.

Lãnh đạo cũng yêu cầu cần có các giải pháp bảo vệ môi trường, giữ gìn cảnh quan sinh thái, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống địa phương. Đồng thời, đề nghị đơn vị tư vấn tiếp tục rà soát, điều chỉnh quy hoạch cho phù hợp với điều kiện thực tế của xã, bảo đảm tính bền vững lâu dài, hài hòa lợi ích giữa nhà đầu tư và người dân trên địa bàn.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Phúc Thọ nhấn mạnh: Các dự án khu đô thị dịch vụ và khu đô thị sinh thái khi được triển khai đồng bộ sẽ là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội, thay đổi diện mạo nông thôn xã Phúc Thọ theo hướng đô thị văn minh, hiện đại.

Lãnh đạo đề nghị Công ty Cổ phần Tập đoàn T&T cùng đơn vị tư vấn bám sát các quy hoạch cấp trên, chú trọng yếu tố hài hòa giữa phát triển đô thị và gìn giữ môi trường sinh thái. Đồng thời, giao UBND xã phối hợp chặt chẽ, tạo điều kiện để các đơn vị khảo sát, nghiên cứu.

Xã ngoại thành, cách trung tâm Thủ đô 35 km có gì đặc biệt?

Toàn cảnh trục Tây Thăng Long huyết mạch.

Xã Phúc Thọ được thành lập từ ngày 1/7, trên cơ sở sáp nhập nguyên trạng 6 xã, thị trấn, gồm: Tích Lộc, Trạch Mỹ Lộc, Phúc Hòa, Phụng Thượng, Long Thượng và thị trấn Phúc Thọ.

Xã có diện tích gần 40 km2, dân số trên 75.000 người, trụ sở đặt tại trụ sở UBND huyện Phúc Thọ cũ.

Xã Phúc Thọ có vị trí cách trung tâm Thủ đô khoảng 30 km. Với lợi thế tiếp giáp quốc lộ 32 cùng nhiều tuyến liên kết vùng và khu đô thị vệ tinh, xã Phúc Thọ có điều kiện thuận lợi để phát triển nông nghiệp sinh thái, công nghiệp sạch và dịch vụ chất lượng cao gắn với đô thị hóa văn minh.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, dù đối mặt với nhiều khó khăn, xã Phúc Thọ vẫn đạt được nhiều kết quả nổi bật. Điển hình là tốc độ tăng trưởng kinh tế duy trì ổn định, giá trị sản xuất bình quân tăng 10%/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 86 triệu đồng.

Thời gian sắp tới, xã Phúc Thọ định hướng phát triển hạ tầng kỹ thuật, giao thông, tăng cường kết nối vùng, đẩy mạnh giao thương và nâng cao chuỗi giá trị hàng hóa.

Đồng thời, ưu tiên phát triển quỹ đất dọc các tuyến đường: Trục Tây Thăng Long; đường nối quốc lộ 32 với quốc lộ 21A; tỉnh lộ 416; đường nối tỉnh lộ 418 với 419 (đường vành đai thị trấn cũ).