Bắc Ninh chuẩn bị thu hồi đất của gần 2.800 hộ dân trong một phường để triển khai khu đô thị 11.000 tỷ đồng, rộng đến 200 ha

Một góc tỉnh Bắc Ninh.

Ngày 7/9, tại UBND phường Kinh Bắc, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh đã chủ trì hội nghị đôn đốc tiến độ đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm tại khu vực phía Nam sông Cầu.

Trong các dự án, nổi bật là khu đô thị mới kết hợp du lịch, sinh thái tại thành phố Từ Sơn (trước đây), nay là phường Tam Sơn.

Được biết, để thực hiện dự án khu đô thị mới này, địa phương sẽ phải thu hồi khoảng 199 ha đất, liên quan đến 2.750 hộ dân.

Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 11.170 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư dự kiến là 934 tỷ đồng.

Khu đô thị này do Công ty TNHH Đầu tư Tây Bắc là đơn vị phát triển, thời gian chuẩn bị và thực hiện dự án là 7 năm kể từ ngày lựa chọn nhà đầu tư. Khi hoàn thành, quy mô dân số tại đây dự kiến hơn 7.600 người.

Địa phương đã tổ chức hội nghị phổ biến, tiếp nhận ý kiến của các hộ dân có đất thu hồi.

Theo báo cáo, đến nay, các đơn vị liên quan đã hoàn thành lập quy hoạch chi tiết 1/500, báo cáo nghiên cứu khả thi và trình Bộ Nông nghiệp và Môi trường báo cáo đánh giá tác động môi trường.

Địa phương cũng đã tổ chức hội nghị phổ biến, tiếp nhận ý kiến của các hộ dân có đất thu hồi. Đồng thời, ban hành thông báo thu hồi đất, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện tư vấn xác định giá đất làm căn cứ bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Thời gian tới, các đơn vị, địa phương sẽ phối hợp với Sở Xây dựng ban hành báo cáo thẩm định thiết kế cơ sở phần hạ tầng kỹ thuật dự án. Cùng với đó là ban hành thông báo thu hồi đất toàn bộ diện tích thực hiện dự án, tiến hành công tác kiểm đếm đất đai, lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh, công tác giải phóng mặt bằng là quan trọng nhất, các địa phương cần xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm.

Lãnh đạo tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp kiến nghị, đề xuất liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng.

Giao Sở Xây dựng tập trung đôn đốc, ban hành thông báo kết quả thẩm định thiết kế cơ sở phần hạ tầng kỹ thuật dự án xong trước ngày 20/9.

Sở Tài chính được giao hướng dẫn các Ban quản lý dự án chuyên ngành lập, thẩm định, phê duyệt và bố trí vốn cho công tác quản lý các dự án.

Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh cũng giao nhiệm vụ cho Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Ban Quản lý dự án Dân dụng và phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh số 2… nhiều phần việc quan trọng.

Đối với nhà đầu tư, lãnh đạo tỉnh đề nghị, cần phối hợp chặt chẽ các địa phương, đơn vị để thực hiện đúng cam kết với tỉnh. Đồng thời, cần xác định đây là nhiệm vụ rất quan trọng, tập trung cao nhân lực, vật lực để thực hiện tổng thể, đồng bộ dự án…

