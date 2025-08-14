Đàn gà của tỷ phú Trần Đình Long đẻ 1 triệu quả trứng mỗi ngày, lợi nhuận tăng trưởng 135%

Hòa Phát cho biết, việc nhập khẩu trứng từ các thị trường quen thuộc như Thái Lan và Campuchia bị gián đoạn do điều chỉnh chính sách thương mại và chi phí logistics tăng cao. Bên cạnh đó, các tháng đầu năm giá trứng thấp kỷ lục khiến nhiều hộ chăn nuôi nhỏ lẻ cắt lỗ giảm đàn, dẫn đến nguồn cung giảm, trong khi nhu cầu tiêu dùng trong nước phục hồi nhanh, đẩy giá trứng lên mức cao trong những ngày gần đây.

Giữa thị trường biến động, Gia cầm Hòa Phát vẫn giữ sản lượng ổn định nhờ hệ thống chăn nuôi khép kín và kiểm soát chặt chẽ các yếu tố dịch bệnh, an toàn sinh học và chuỗi cung ứng đầu vào. Trung bình mỗi ngày, công ty cung ứng ra thị trường gần 1.000.000 quả trứng gà thương phẩm. Năm 2024, tổng sản lượng đạt hơn 330 triệu quả, tăng gần 20 triệu quả so với năm trước.

Gia cầm Hòa Phát tăng trưởng lợi nhuận 135% nhờ giá trứng hồi phục

Với vị thế dẫn đầu về sản lượng trứng gà tại khu vực phía Bắc, công ty đang từng bước mở rộng thị trường vào miền Trung và miền Nam. Hệ thống phân phối liên tục được mở rộng nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trở lại và đảm bảo đầu ra ổn định.

Trứng gà Hòa Phát hiện có mặt tại hơn 100 siêu thị, chuỗi cửa hàng tiện lợi và điểm bán lẻ tại Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Hải Phòng cùng nhiều tỉnh, thành khác. Ngoài kênh bán lẻ, sản phẩm còn được tiêu thụ qua các bếp ăn tập thể, trường học, nhà hàng, khách sạn và khu công nghiệp.

Thời gian tới, Hòa Phát sẽ phát triển thêm các dòng sản phẩm mới, nhằm đa dạng hóa lựa chọn và nâng cao giá trị sử dụng cho người tiêu dùng.