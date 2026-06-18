Dàn lãnh đạo Công ty GMT lĩnh 43 năm tù vì lừa tiền của hơn 1.200 người

Chiều ngày 17/6, TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Sỹ Anh Tuyên (SN 1976, ở Hà Nội) 20 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cùng tội danh, Hội đồng xét xử cũng tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1967, ở Hà Nội) 12 năm tù và Trần Trí Trung (SN 1983, ở TPHCM) 11 năm tù.

Theo bản án, để lừa đảo chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư, Sỹ Anh Tuyên (Chủ tịch HĐQT Công ty CP nước GMT) bàn bạc, thống nhất với 2 Phó Chủ tịch HĐQT là Nguyễn Thị Hồng Nhung và Trần Trí Trung trong việc xây dựng “hệ sinh thái GMT”.

Thông qua “hệ sinh thái GMT”, ông Tuyên chỉ đạo Nhung ký “giao ước thỏa thuận tài chính”, “biên bản thỏa thuận góp vốn kinh doanh thành lập Công ty TNHH hoặc công ty cổ phần”… và chịu trách nhiệm là đầu mối nhận tiền của các cá nhân.

Tuyên thông báo với các giám đốc chi nhánh Công ty GMT chuyển tiền vào tài khoản của Nhung. Trường hợp cá nhân chuyển tiền vào tài khoản giám đốc chi nhánh thì cũng phải chuyển lại toàn bộ vào tài khoản của Nhung và Tuyên.

Tuyên còn phân công Trung liên hệ với các nhà mạng viễn thông lập phòng học tập trực tuyến để Tuyên giảng dạy khóa học “Chương trình kiến tạo giải pháp về nước”, liên hệ với các công ty luật để thuê làm các thủ tục đăng ký thành lập doanh nghiệp.

Các bị cáo trong vụ án.

Đến năm 2025, “hệ sinh thái GMT” do Sỹ Anh Tuyên điều hành đã lập 7 chi nhánh và 316 công ty thành viên trên cả nước để huy động vốn mà không có hoạt động sản xuất kinh doanh, không có doanh thu.

Cáo trạng xác định, từ năm 2022-2025, dù GMT không có chức năng đào tạo học viên, không có hoạt động sản xuất kinh doanh, nhưng các bị cáo đã đưa ra những thông tin gian dối về việc công ty có nguồn tiền 40.000 tỷ đồng từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, có hệ thống xử lý và chế tạo nước ion kiềm đạt chuẩn quốc tế…

Các bị cáo nói với nhà đầu tư rằng, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và lợi nhuận của các công ty trong “hệ sinh thái GMT” luôn ở mức cao; các thành viên tham gia vào hệ thống GMT sẽ được lắp đặt hệ thống nước ion kiềm, được bố trí công ăn việc làm cho người nhà, được trả công, tiền lương, thưởng.

Để tạo sự tin tưởng, thậm chí ông Tuyên bổ nhiệm một nguyên giám đốc bệnh viện làm đại sứ thương hiệu hòa bình cho công ty.

Ngoài ra, các bị cáo hứa hẹn trả lợi nhuận cao theo tuần để lôi kéo 1.258 cá nhân tham gia các khóa học, hợp tác, góp vốn vào Công ty GMT, qua đó chiếm đoạt hơn 89 tỷ đồng.

Trong vụ án này, ông Tuyên bị xác định là người chủ mưu, cầm đầu; hai bị cáo còn lại có vai trò giúp sức.