Dân nợ hơn 500 tỷ USD, nước Đông Nam Á lên kế hoạch trợ cấp mỗi người trên 80 triệu đồng để trả nợ

Ngày 29/9, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul tuyên bố chính phủ trợ cấp cho các cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) để giúp họ trả nợ.

Tuyên bố của Thủ tướng Charnvirakul là một phần trong nỗ lực nhằm tìm cách thúc đẩy nền kinh tế trước cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào đầu năm sau.

Trong tuyên bố chính sách đầu tiên tại quốc hội, Thủ tướng Charnvirakul cho biết chính phủ của ông sẽ trợ cấp tới 100.000 baht (82 triệu VNĐ) cho mỗi người dân gặp khó khăn trong việc trả nợ. Đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chính phủ sẽ hỗ trợ tối đa 1 triệu baht mỗi doanh nghiệp nhằm hỗ trợ cải thiện thanh khoản và năng suất.

“Chính phủ đặt mục tiêu giải quyết vấn đề nợ bằng cách tăng thanh khoản cho người dân theo nguyên tắc công bằng cho cả người đi vay và người cho vay”, Thủ tướng Anutin cho biết. Tuy vậy, ông không nêu chi tiết về kế hoạch và thời điểm thực hiện.

Theo dữ liệu của Ngân hàng Thái Lan (BOT), tỷ lệ nợ hộ gia đình trên GDP của nước này trong quý 1/2025 giảm xuống 87,4%, thấp nhất kể từ đầu năm 2020, từ mức 88,4% vào cuối năm 2024.

Tổng nợ hộ gia đình tính theo giá trị danh nghĩa giảm nhẹ, còn 16.350 tỷ baht (tương đương 503 tỷ USD) vào cuối tháng 3, so với 16.400 tỷ baht của 3 tháng trước đó. Tuy nợ hộ gia đình/GDP đã giảm, nhưng Thái Lan hiện có tỷ lệ nợ hộ gia đình cao nhất Đông Nam Á. Đây là một trong những yếu tố khiến tăng trưởng kinh tế nước này không theo kịp các nước trong khu vực.

Cùng với việc hỗ trợ nợ, Thủ tướng Anutin đã nêu ra một số chương trình nhằm kích thích nền kinh tế.

Một trong số đó là khôi phục chương trình trợ cấp mua sắm được gọi là Khon La Khrueng (nửa này nửa kia). Chương trình đã được triển khai trong đại dịch COVID-19 nhằm thúc đẩy chi tiêu bằng việc trợ cấp 50% chi tiêu cho người tiêu dùng. Thủ tướng cho biết chương trình được gia hạn lần này sẽ hỗ trợ tới 60% chi phí cho người nộp thuế tại các nhà hàng, cửa hàng tạp hóa và quầy hàng rong.

Đối với ngành du lịch, chính phủ có kế hoạch thúc đẩy du lịch nội địa bằng cách giảm thuế. Mục tiêu nhằm hỗ trợ các khách sạn đưa ra chương trình khuyến mãi để thu hút cả khách du lịch trong và ngoài nước vào quý 4 hàng năm – vốn là mùa cao điểm du lịch.

Sự suy thoái của của ngành du lịch phủ bóng đen lên nền kinh tế quốc gia Đông Nam Á này. Theo Tổng cục Du lịch Thái Lan, lượng du khách nước ngoài từ tháng 1 đến ngày 21/9 đã giảm 7,4% so với cùng kỳ năm ngoái, xuống còn 23,4 triệu lượt.

Thủ tướng Anutin cũng cho biết chính phủ sẽ thúc đẩy các thỏa thuận thương mại với các đối tác lớn ở Trung Đông, châu Phi, Nam Á và Mỹ Latinh để giảm nhẹ tác động của thuế quan do Mỹ áp đặt.

“Chính phủ cũng đặt mục tiêu thúc đẩy Thái Lan trở thành thành viên của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) nhằm thu hút thương mại và đầu tư nước ngoài”, ông Anutin cho biết.

Thái Lan đã bày tỏ mong muốn gia nhập OECD từ năm 2022 và Hội đồng OECD đã thông qua lộ trình gia nhập của Thái Lan vào năm 2024.

Ông Anutin đã được bầu làm thủ tướng vào ngày 5/9 nhờ sự ủng hộ của Đảng Nhân dân đối lập – đảng lớn nhất với 143 ghế tại hạ viện, với điều kiện ông phải giải tán quốc hội trong vòng 4 tháng để mở đường cho một cuộc tổng tuyển cử.

