Dàn sao Hàn gây náo loạn Hội An, ăn bánh xèo và uống bia vỉa hè

Cuối tuần qua, sao Hàn “đổ bộ” đến Việt Nam biểu diễn và ghi hình game show. Thành viên Winter (nhóm aespa) check-in cùng nón lá do fan Việt tặng. Các thành viên aespa cùng ê-kíp ở Việt Nam 3 ngày để tham gia biểu diễn trong lễ hội âm nhạc SEEN Festival diễn ra tại Hội An và trở về Hàn Quốc vào chiều 19/6.