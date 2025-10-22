Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Dàn xe đón dâu bạc tỷ trong lễ cưới Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương

22-10-2025 - 20:08 PM | Lifestyle

Không chỉ gây chú ý bởi nhan sắc rạng ngời của cô dâu Đỗ Hà và vẻ bảnh bao của chú rể Viết Vương, lễ cưới còn khiến công chúng choáng ngợp với dàn siêu xe bạc tỷ nối đuôi nhau, tạo nên khung cảnh xa hoa và đẳng cấp.

Ngày 22/10, lễ cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương, thiếu gia tập đoàn Sơn Hải, đã chính thức diễn ra tại quê nhà Thanh Hóa. Khoảnh khắc cặp đôi xuất hiện nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng.

Cô dâu Đỗ Thị Hà khoe trọn nhan sắc ngọt ngào trong chiếc váy cưới ren trắng tinh khôi, tôn lên vóc dáng thon gọn và thần thái kiêu sa. Sánh đôi cùng nàng hậu, chú rể Viết Vương lịch lãm trong bộ suit sang trọng, toát lên vẻ phong độ chuẩn "soái ca nhà hào môn".

Dàn xe đón dâu bạc tỷ trong lễ cưới Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương- Ảnh 1.

Trước đó, từ chiều 21/10, đoàn xe rước dâu của nhà trai đã di chuyển từ Hà Nội vào Thanh Hóa và nghỉ tại khách sạn. Đến rạng sáng nay, từ 5h30, chú rể cùng gia đình đã có mặt tại nhà gái để làm lễ đón dâu. Tuy nhiên, điều khiến nhiều người phải “choáng ngợp” chính là dàn siêu xe bạc tỷ hộ tống cô dâu - chú rể, thu hút mọi ánh nhìn suốt dọc đường đi.

Chiếc Lexus LS460L màu đen sang trọng là một trong số những xe được chọn làm xe đón dâu, trang trí hoa tươi tông xanh, trắng đồng điệu với concept lễ cưới của nàng hậu. Mẫu xe này có giá trị không dưới 7 tỷ đồng, nổi bật với không gian nội thất xa hoa và thiết kế đẳng cấp.

Dàn xe đón dâu bạc tỷ trong lễ cưới Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương- Ảnh 2.

Chiếc Lexus LS460L màu đen sang trọng xuất hiện trong lễ cưới của Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vượng. (Nguồn: @haituan1204)

Bên cạnh đó, gia đình chú rể cũng xuất hiện trên chiếc Mercedes-Benz hạng sang trị giá hàng tỷ đồng. Dàn xe nối đuôi phía sau cũng toàn những cái tên đình đám trong giới xe sang như Cadillac Escalade, Lexus GX460, BMW X7, Porsche và Toyota Land Cruiser, tạo nên một khung cảnh rước dâu đẳng cấp hiếm có.

Trong đoàn xe còn chiếc Cadillac Escalade 2020, biểu tượng quyền lực của dòng SUV Mỹ, hiện có giá khoảng 3 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Theo sau là Lexus GX460 và BMW X7 đời mới, mẫu xe được định giá trên 6 tỷ đồng, nổi bật với thiết kế tinh tế và công nghệ hiện đại. Không thể thiếu chiếc Toyota Land Cruiser, dòng xe SUV mạnh mẽ và bền bỉ, góp phần hoàn thiện “dàn chiến mã” bạc tỷ của nhà trai.

Dàn xe đón dâu bạc tỷ trong lễ cưới Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương- Ảnh 3.

Dàn xe đón dâu bạc tỷ trong lễ cưới Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương- Ảnh 4.

Dàn xe đón dâu bạc tỷ trong lễ cưới Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương- Ảnh 5.

Dàn xe đón dâu bạc tỷ trong lễ cưới Hoa hậu Đỗ Hà và doanh nhân Viết Vương- Ảnh 6.

Với quy mô hoành tráng cùng dàn siêu xe rước dâu đắt đỏ, lễ cưới của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và doanh nhân Viết Vương được xem là một trong những đám cưới xa hoa và đáng chú ý nhất năm 2025, khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ ngưỡng mộ.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống pháp luật

