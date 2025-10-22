Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Mẹ chồng tập đoàn Sơn Hải mang đến 1 món đồ khiến con dâu Đỗ Hà "sĩ" hết đời!

22-10-2025 - 15:12 PM | Lifestyle

Thắng đời 1000-0 luôn Đỗ Hà ơi!

Sáng 22/10, tại quê nhà Thanh Hóa, lễ rước dâu của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Viết Vương - con trai doanh nhân thuộc tập đoàn Sơn Hải chính thức diễn ra trong không khí trang trọng và ấm cúng. Sau lễ nạp tài hoành tráng trước đó, nghi thức đón dâu tiếp tục gây chú ý khi phu nhân tập đoàn Sơn Hải đích thân thực hiện các thủ tục chào đón Đỗ Hà về nhà. 

Hình ảnh mẹ doanh nhân Viết vương, tay cầm khay trầu cau và nón lá bước vào nhà cô dâu khiến không ít người xúc động. Từng cử chỉ, lời nói đều thể hiện sự trân trọng và tinh tế, mang đậm giá trị văn hóa gia phong của một gia đình danh giá. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc mẹ chồng trao lại chiếc nón lá cho mẹ ruột Đỗ Hà, để bà dùng nón che cho con gái trên đường về nhà chồng. Đây là nghi thức truyền thống lâu đời trong văn hóa cưới hỏi Việt Nam, mang ý nghĩa thiêng liêng về sự giao hòa và gắn kết giữa hai gia đình. Nhiều người cho rằng, khi được gia đình chồng hào môn thực hiện nghi thức này, Hoa hậu Đỗ Hà có thể "sĩ" hết đời. 

Mẹ chồng tập đoàn Sơn Hải mang đến 1 món đồ khiến con dâu Đỗ Hà

Mẹ thiếu gia Viết Vương trao lại chiếc nón lá cho mẹ Đỗ Hà để xin dâu

Mẹ chồng tập đoàn Sơn Hải mang đến 1 món đồ khiến con dâu Đỗ Hà

Bà cũng mang theo khây trà rượu, trầu cau đúng với phong tụ truyền thống

Mẹ chồng tập đoàn Sơn Hải mang đến 1 món đồ khiến con dâu Đỗ Hà

Mẹ Hoa hậu Đỗ Hà đã dùng chiếc nón này để che cho con gái về nhà chồng

Mẹ chồng tập đoàn Sơn Hải mang đến 1 món đồ khiến con dâu Đỗ Hà

Chiếc nón này được làm thủ công tỉ mỉ, khắc tên Đỗ Hà - Viết Vương

Chiếc nón trong lễ đón dâu không chỉ đơn thuần là một vật dụng, mà còn mang nhiều ý nghĩa văn hóa sâu sắc, đó là biểu tượng của sự cần cù, chịu khó và đức tính giản dị của người phụ nữ Việt. Phong tục che nón cho cô dâu thể hiện sự che chở, bảo vệ và trách nhiệm mà gia đình chồng dành cho thành viên mới. Phong tục này còn thể hiện sự tôn trọng và quý mến của gia đình chồng với con dâu. 

Khi trao nón cho cô dâu, gia đình chồng như muốn bày tỏ sự tôn trọng và quý mến đối với người con dâu mới. Họ công nhận vai trò quan trọng của cô trong gia đình và xã hội. Đồng thời, đây cũng là cách họ thể hiện sự tin tưởng vào khả năng gánh vác trách nhiệm gia đình của cô dâu trong tương lai. Về phía cô dâu, việc đội nón khi về nhà chồng thể hiện sự tôn trọng đối với gia đình chồng và truyền thống văn hóa. Cô dâu chấp nhận vai trò mới của mình với lòng kính trọng và sẵn sàng hòa nhập vào gia đình mới.

Mẹ chồng tập đoàn Sơn Hải mang đến 1 món đồ khiến con dâu Đỗ Hà

Mẹ Viết Vương khoác tay con dâu thân thiết trong lễ nạp tài

Với Hoa hậu Đỗ Hà, đây có thể coi là khoảnh khắc đặc biệt nhất trong ngày cưới, khi cô không chỉ bước vào một gia đình danh giá, mà còn được đón nhận bằng tất cả sự trân trọng và tình cảm chân thành. Làm dâu hào môn ở tuổi 24, có thể hành trình phía trước sẽ còn nhiều điều mới mẻ, nhưng chỉ riêng việc được đón về bằng nghi thức đầy nhân văn ấy đã đủ để Đỗ Hà cảm thấy được yêu thương và nâng niu. 

Mẹ chồng tập đoàn Sơn Hải mang đến 1 món đồ khiến con dâu Đỗ Hà

Nam doanh nhân vui ra mặt khi chính thức đón vợ

Mẹ chồng tập đoàn Sơn Hải mang đến 1 món đồ khiến con dâu Đỗ Hà

Hoa hậu Đỗ Hà được nhà trai thể hiện sự trân trọng, chào đón khi về làm dâu

Vì sao phu nhân Tập đoàn Sơn Hải vội vã ra về khi đám cưới Đỗ Hà - Viết Vương bắt đầu?

 

Theo Hạ Anh

Phụ nữ số

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bên trong rạp cưới mái vòm 3.000 m2 được nhà chồng Đỗ Thị Hà dựng bên bờ sông Nhật Lệ

Bên trong rạp cưới mái vòm 3.000 m2 được nhà chồng Đỗ Thị Hà dựng bên bờ sông Nhật Lệ Nổi bật

Túi Hermès đắt nhất hành tinh được xách bởi người đàn bà giàu nhất châu Á

Túi Hermès đắt nhất hành tinh được xách bởi người đàn bà giàu nhất châu Á Nổi bật

Nếm thử “Vũ nữ chân dài” khiến khách Hàn phải thốt lên: “Đây mới là cuộc sống chứ”

Nếm thử “Vũ nữ chân dài” khiến khách Hàn phải thốt lên: “Đây mới là cuộc sống chứ”

15:42 , 22/10/2025
5 dấu hiệu ngôi nhà "phước báu" đang rời đi và cách hóa giải

5 dấu hiệu ngôi nhà "phước báu" đang rời đi và cách hóa giải

15:37 , 22/10/2025
"Mỹ nhân phim giờ vàng VFC" bầu lần 3 với chồng doanh nhân bí ẩn hơn 11 tuổi?

"Mỹ nhân phim giờ vàng VFC" bầu lần 3 với chồng doanh nhân bí ẩn hơn 11 tuổi?

15:36 , 22/10/2025
Nữ ca sĩ hải ngoại phải gồng gánh, mua đồ diễn trả góp: "Tôi không có tiền trả hết"

Nữ ca sĩ hải ngoại phải gồng gánh, mua đồ diễn trả góp: "Tôi không có tiền trả hết"

14:53 , 22/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên