Mẹ chồng tập đoàn Sơn Hải mang đến 1 món đồ khiến con dâu Đỗ Hà "sĩ" hết đời!

Sáng 22/10, tại quê nhà Thanh Hóa, lễ rước dâu của Hoa hậu Đỗ Thị Hà và thiếu gia Viết Vương - con trai doanh nhân thuộc tập đoàn Sơn Hải chính thức diễn ra trong không khí trang trọng và ấm cúng. Sau lễ nạp tài hoành tráng trước đó, nghi thức đón dâu tiếp tục gây chú ý khi phu nhân tập đoàn Sơn Hải đích thân thực hiện các thủ tục chào đón Đỗ Hà về nhà.

Hình ảnh mẹ doanh nhân Viết vương, tay cầm khay trầu cau và nón lá bước vào nhà cô dâu khiến không ít người xúc động. Từng cử chỉ, lời nói đều thể hiện sự trân trọng và tinh tế, mang đậm giá trị văn hóa gia phong của một gia đình danh giá. Đáng chú ý nhất là khoảnh khắc mẹ chồng trao lại chiếc nón lá cho mẹ ruột Đỗ Hà, để bà dùng nón che cho con gái trên đường về nhà chồng. Đây là nghi thức truyền thống lâu đời trong văn hóa cưới hỏi Việt Nam, mang ý nghĩa thiêng liêng về sự giao hòa và gắn kết giữa hai gia đình. Nhiều người cho rằng, khi được gia đình chồng hào môn thực hiện nghi thức này, Hoa hậu Đỗ Hà có thể "sĩ" hết đời.

Mẹ thiếu gia Viết Vương trao lại chiếc nón lá cho mẹ Đỗ Hà để xin dâu

Bà cũng mang theo khây trà rượu, trầu cau đúng với phong tụ truyền thống

Mẹ Hoa hậu Đỗ Hà đã dùng chiếc nón này để che cho con gái về nhà chồng

Chiếc nón này được làm thủ công tỉ mỉ, khắc tên Đỗ Hà - Viết Vương

Chiếc nón trong lễ đón dâu không chỉ đơn thuần là một vật dụng, mà còn mang nhiều ý nghĩa văn hóa sâu sắc, đó là biểu tượng của sự cần cù, chịu khó và đức tính giản dị của người phụ nữ Việt. Phong tục che nón cho cô dâu thể hiện sự che chở, bảo vệ và trách nhiệm mà gia đình chồng dành cho thành viên mới. Phong tục này còn thể hiện sự tôn trọng và quý mến của gia đình chồng với con dâu.

Khi trao nón cho cô dâu, gia đình chồng như muốn bày tỏ sự tôn trọng và quý mến đối với người con dâu mới. Họ công nhận vai trò quan trọng của cô trong gia đình và xã hội. Đồng thời, đây cũng là cách họ thể hiện sự tin tưởng vào khả năng gánh vác trách nhiệm gia đình của cô dâu trong tương lai. Về phía cô dâu, việc đội nón khi về nhà chồng thể hiện sự tôn trọng đối với gia đình chồng và truyền thống văn hóa. Cô dâu chấp nhận vai trò mới của mình với lòng kính trọng và sẵn sàng hòa nhập vào gia đình mới.

Mẹ Viết Vương khoác tay con dâu thân thiết trong lễ nạp tài

Với Hoa hậu Đỗ Hà, đây có thể coi là khoảnh khắc đặc biệt nhất trong ngày cưới, khi cô không chỉ bước vào một gia đình danh giá, mà còn được đón nhận bằng tất cả sự trân trọng và tình cảm chân thành. Làm dâu hào môn ở tuổi 24, có thể hành trình phía trước sẽ còn nhiều điều mới mẻ, nhưng chỉ riêng việc được đón về bằng nghi thức đầy nhân văn ấy đã đủ để Đỗ Hà cảm thấy được yêu thương và nâng niu.

Nam doanh nhân vui ra mặt khi chính thức đón vợ