Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đang ăn ốc luộc, người đàn ông bỗng nhiên đổi đời vì cắn trúng kho báu 8 tỷ ngay trong miệng

24-11-2025 - 07:40 AM | Sống

Câu chuyện kỳ lạ 1 trên 1 triệu cơ hội này đã xảy ra.

Theo thông tin từ Daily Mail, anh Monthian Jansul (40 tuổi, tài xế xe tải) ở tỉnh Chonburi, Thái Lan, đã tình cờ phát hiện ra một kho báu vô cùng giá trị ngay trong bữa trưa giản dị của gia đình và có cơ hội trở thành triệu phú.

Ngày 10 tháng 2 năm 2021, anh Monthian đi chợ gần nhà và mua các nguyên liệu hải sản về nấu ăn cho gia đình. Trong số đó có một con ốc táo khá lớn, được mua với giá chỉ 50 baht (khoảng gần 40.000 đồng).

Đang ăn ốc luộc, người đàn ông bỗng nhiên đổi đời vì cắn trúng kho báu 8 tỷ ngay trong miệng- Ảnh 1.

Con ốc 40 ngàn đồng ẩn chứa kho báu tiền tỷ

Về đến nhà, anh Monthian và vợ đã luộc con ốc này lên cùng với các món hải sản khác như tôm, ngao. Trong khi đang ăn, bỗng dưng con trai Monthian cắn trúng một vật rất cứng và khá lớn. Khi nhả ra, mọi người thấy một viên ngọc màu da cam rất đẹp, lớn cỡ một đồng xu và nặng hơn 7 gram.

Lúc đầu, mọi người trong nhà chỉ đơn giản nghĩ đây là trứng ốc và không để ý nhiều. Thế nhưng, một lúc sau, anh Monthian cảm thấy tò mò và có linh cảm mạnh mẽ đây là một viên ngọc trai. Anh đã đi tìm hiểu và hỏi hàng xóm xung quanh, cuối cùng xác định khả năng cao nó chính là ngọc trai Melo – loại ngọc trai quý hiếm và giá trị bậc nhất thế giới.

"Đây là thứ mà chúng tôi chưa ai từng thấy trước đây. Tôi tin chắc rằng mình có thể kiếm được tiền từ viên ngọc trai này và cảm thấy vô cùng may mắn," người tài xế 40 tuổi chia sẻ, thể hiện niềm hy vọng đổi đời của gia đình miền quê nghèo.

Đang ăn ốc luộc, người đàn ông bỗng nhiên đổi đời vì cắn trúng kho báu 8 tỷ ngay trong miệng- Ảnh 2.

Ngọc trai Melo được hình thành trong vỏ của loài ốc biển có tên Melo Melo chứ không phải bên trong con trai như thông thường. Đặc biệt, loại ngọc này không thể nuôi cấy nhân tạo mà chỉ có thể tìm thấy trong tự nhiên. Tỷ lệ tìm thấy của nó cực kỳ thấp nên có giá trị cao ngất ngưởng. Loại ngọc quý này tập trung chủ yếu ở biển Đông, vùng nước nông ngoài khơi bờ biển các nước Việt Nam, Thái Lan và Myanmar.

Ngọc trai Melo có nhiều màu, từ màu cam, vàng sậm đến nâu. Nhưng trong số đó, màu cam như viên ngọc mà anh Monthian tìm thấy là màu đắt giá nhất vì tỷ lệ xuất hiện chỉ khoảng 1 trên vài nghìn con ốc.

Đang ăn ốc luộc, người đàn ông bỗng nhiên đổi đời vì cắn trúng kho báu 8 tỷ ngay trong miệng- Ảnh 3.

Giá trị của viên ngọc này được xác thực qua một trường hợp tương tự xảy ra trước đó. Hồi tháng trước, một ngư dân Thái Lan tên Hatchai Niyomdecha ở tỉnh Nakhon Si Thammarat cũng tình cờ tìm thấy một viên ngọc trai Melo màu cam nặng 7,68 gram tương tự và đã được trả giá tới 10 triệu baht (gần 8,6 tỷ đồng). Điều này mở ra cơ hội đổi đời khó tin cho gia đình tài xế Monthian.

Nguồn: Daily Mail

Bí mật trong lòng sông ngầm ở Phong Nha – Kẻ Bàng, tìm thấy “kho báu sống” siêu hiếm chỉ Việt Nam có

Theo Thanh Huyền

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
kho báu

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Hàng loạt đại học 'nói không' với tổ hợp C00 năm 2026, chuyên gia lý giải

Hàng loạt đại học 'nói không' với tổ hợp C00 năm 2026, chuyên gia lý giải Nổi bật

Chuyện 'người hùng' cứu cả chục người ở Hoà Thịnh bằng chiếc ghe nhỏ

Chuyện 'người hùng' cứu cả chục người ở Hoà Thịnh bằng chiếc ghe nhỏ Nổi bật

Tâm thư của Mailisa

Tâm thư của Mailisa

07:25 , 24/11/2025
Những người chăm đội mũ vào mùa lạnh cơ thể sẽ trải qua 3 thay đổi đáng kinh ngạc, nghe xong tôi "tiếc hùi hụi"

Những người chăm đội mũ vào mùa lạnh cơ thể sẽ trải qua 3 thay đổi đáng kinh ngạc, nghe xong tôi "tiếc hùi hụi"

07:18 , 24/11/2025
26 tuổi thất nghiệp, may còn có 700 triệu tiết kiệm

26 tuổi thất nghiệp, may còn có 700 triệu tiết kiệm

07:15 , 24/11/2025
Tháng 10 âm 3 con giáp gặp thử thách nhưng sang năm Bính Ngọ 2026 tài vận khởi sắc, tiền bạc rủng rỉnh

Tháng 10 âm 3 con giáp gặp thử thách nhưng sang năm Bính Ngọ 2026 tài vận khởi sắc, tiền bạc rủng rỉnh

06:25 , 24/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên