Việt Nam có loại cá là “kho báu” vi chất, thơm ngon còn ít xương, bổ không kém cá chép, cá hồi: Chuyên gia Mỹ khen hết lời

Cá bơn là một loài cá thân bẹt, có tên gọi khác là cá lưỡi trâu, cá thờn bơn, sống ở đại dương. Thịt cá bơn được đánh giá thơm ngon, mềm ngọt, không có mùi tanh và ít xương, được chế biến thành nhiều món ăn hấp dẫn như cá bơn hấp, kho, nấu canh chua hoặc nướng.

Loại cá này được chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ Michelle Routhenstein khuyến khích mọi người ăn thường xuyên bởi hàm lượng selen dồi dào. Selen là một chất chống oxy hóa tốt cho tim mạch, giúp giảm viêm và căng thẳng oxy hóa. Chuyên gia này còn khen ngợi cá bơn là nguồn cung cấp vitamin B6 tốt cho sức khỏe hệ miễn dịch, thần kinh và gan. Dưới đây là những lợi ích cụ thể loại cá này mang lại:

Giàu vi chất dinh dưỡng

Một khẩu phần cá bơn nấu chín tương đương nửa miếng phi lê (160g) có thể cung cấp 106% nhu cầu selen mỗi ngày cho cơ thể. Ngoài lợi ích đem lại cho tim mạch, selen còn giúp cơ thể phục hồi các tế bào bị tổn thương, đóng vai trò quan trọng với sức khỏe tuyến giáp.

Ngoài ra, cá bơn còn cung cấp nhiều loại vi chất dinh dưỡng như niacin (vitamin B3) thúc đẩy sức khoẻ tim và bảo vệ da, phốt pho giúp xây dựng xương, điều hoà quá trình trao đổi chất, magie đóng vai trò thiết yếu trong quá trình hình thành hồng cầu và chức năng thần kinh, vitamin B6 tăng cường chức năng não…

Nguồn cung cấp protein chất lượng cao

Trong một khẩu phần cá bơn nấu chín chứa 42g protein chất lượng cao, cao hơn một số loại cá phổ biến như cá hồi, cá chép. Protein được tạo thành từ các axit amin, tham gia vào hầu hết quá trình trao đổi chất của cơ thể giúp xây dựng và phục hồi cơ bắp. Bên cạnh đó, protein còn có nhiều vai trò quan trọng đối với cơ thể như cung cấp năng lượng, hỗ trợ hệ miễn dịch.

Tốt cho tim mạch

Các axit béo trong cá bơn như omega-3, niacin, selen và magie đều là những chất dinh dưỡng có lợi cho tim mạch. Trong nửa miếng phile cá bơn có chứa 1,04g axit béo omega-3, omega-6… Chúng giúp tăng cholesterol “tốt”, ngăn ngừa mảng bám cholesterol hình thành trên thành động mạch và ổn định huyết áp.

Một phân tích tổng hợp năm 2004 đã theo dõi hơn 222.000 đối tượng với thời gian theo dõi trung bình hơn 11 năm. Kết quả cho những người ăn cá mỗi tuần một lần có tỷ lệ tử vong do bệnh tim mạch thấp hơn đáng kể so với những người không bao giờ ăn cá hoặc ăn ít hơn một lần mỗi tháng.

Chống viêm

Tình trạng viêm mãn tính là nguyên nhân dẫn đến nhiều bệnh mãn tính. Theo nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Quốc tế về Phát triển và Nghiên cứu Thuốc, việc thường xuyên ăn cá bơn có thể giúp giảm các triệu chứng của bệnh tự miễn, viêm khớp dạng thấp và bệnh vẩy nến

Hàm lượng selen, niacin và omega-3 trong cá bơn giúp làm giảm tác động tiêu cực của tình trạng viêm, giảm stress oxy hóa trong cơ thể. Axit béo giúp ngăn ngừa viêm bằng cách loại bỏ các phần tử hoặc chất gây viêm. Các nghiên cứu đã chỉ ra mối liên hệ giữa việc bổ sung axit béo omega 3 và giảm mức độ viêm.

Giảm nguy cơ mắc hội chứng chuyển hoá

Vitamin B12, protein và selen trong cá bơn có thể góp phần giảm nguy cơ hội chứng chuyển hóa, đồng thời cải thiện quá trình trao đổi chất, giảm huyết áp và cải thiện chỉ số lipid máu.

Có lợi cho não bộ

Axit béo Omega-3 như DHA trong cá bơn đóng vai trò quan trọng với chức năng hành vi và nhận thức (hiệu suất và trí nhớ), giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer.

Bên cạnh những lợi ích trên, chế độ ăn bổ sung cá bơn còn thúc đẩy sức khoẻ gan, cải thiện tiêu hoá, duy trì làn da khỏe mạnh và ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông…