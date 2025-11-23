Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đăng bài đóng cửa nhưng sự thật Bánh Mì Ơi đang làm gì đây?

23-11-2025 - 07:16 AM | Doanh nghiệp

Ghi nhận thực tế tại một số cửa hàng Bánh Mì Ơi sau khi thương hiệu đăng tải video gây hoang mang trên fanpage.

Mới đây, thông tin chuỗi Bánh Mì Ơi bất ngờ đăng bài viết nghi vấn đóng cửa khiến nhiều thực khách không khỏi hoang mang. Tất cả bắt nguồn từ một đoạn video được đăng tải vào 20/11 trên fanpage chính thức của thương hiệu kèm dòng chữ “Đã đến lúc khép lại một hành trình”, làm dấy lên tin đồn hệ thống sắp đóng cửa.

Đăng bài đóng cửa nhưng sự thật Bánh Mì Ơi đang làm gì đây?- Ảnh 1.

Bài đăng mới nhất trên fanpage của thương hiệu

Ngay lập tức, bài đăng đã thu hút rất nhiều lượt tương tác và bình luận, đa số là hoài nghi liệu không biết đây có phải là sự thật hay chỉ là một video làm content. Tuy nhiên, thương hiệu hoàn toàn không phản hồi bất kỳ câu hỏi nào, càng khiến dư luận thêm xôn xao.

Ngày 21/11, ghi nhận tại ba chi nhánh Trần Cao Vân, Trần Quốc Thảo và Lê Thánh Tôn cho thấy các cửa hàng Bánh Mì Ơi vẫn mở cửa bình thường, không có dấu hiệu chuyển đổi mặt bằng dù lượng khách có hơi thưa vắng. 

Đăng bài đóng cửa nhưng sự thật Bánh Mì Ơi đang làm gì đây?- Ảnh 2.
Đăng bài đóng cửa nhưng sự thật Bánh Mì Ơi đang làm gì đây?- Ảnh 3.
Đăng bài đóng cửa nhưng sự thật Bánh Mì Ơi đang làm gì đây?- Ảnh 4.

Ghi nhận lần lượt tại 3 chi nhánh Trần Cao Vân, Trần Quốc Thảo và Lê Thánh Tôn

Trên các ứng dụng đặt đồ ăn GrabFood, ShopeeFood hay BeFood, đa số các chi nhánh vẫn hiển thị trạng thái “đang mở cửa”, đồng thời nhận đơn như thường lệ. Chính sự trái ngược giữa “động thái chia tay” trên mạng xã hội và hoạt động thực tế tại cửa hàng khiến nhiều thực khách càng thêm bối rối. 

Trước đó, theo thông tin từ Báo Người Lao Động, khi phóng viên liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Big Belly, đơn vị chủ quản của thương hiệu Bánh Mì Ơi, phía đại diện cho biết cửa hàng tạm nghỉ bán từ 12 giờ trưa và sẽ hoạt động trở lại vào sáng hôm sau. Khi được hỏi về tin đồn “đóng cửa”, phía công ty chỉ trả lời ngắn gọn: “Không ạ” rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Tuy nhiên, khi nhiều người gọi vào hotline trên fanpage thì không thể liên lạc được, khiến câu chuyện càng trở nên khó đoán.

Ra đời từ năm 2011, Bánh Mì Ơi được xem là mô hình bánh mì hiện đại, tập trung vào hình ảnh tối giản, chuyên nghiệp và quy trình vận hành chuẩn hoá. Tính đến nay, chuỗi sở hữu khoảng 14 chi nhánh tại TP.HCM, bao gồm cả những cửa hàng cố định và mô hình xe đẩy.

Đăng bài đóng cửa nhưng sự thật Bánh Mì Ơi đang làm gì đây?- Ảnh 5.

Bánh Mì Ơi được rất nhiều bạn trẻ yêu thích

Menu của tiệm khá đa dạng với hơn 10 loại bánh mì: trứng ốp la, bò né, thịt muối, mắc khén,... giá bán dao động từ 15 - 42 nghìn đồng/ổ. Bánh được đánh giá là có lớp vỏ giòn rụm, nhân nóng hổi và nhiều lựa chọn hương vị mới mẻ, phù hợp hương vị giới trẻ. Như một ổ bánh mì bò né có rất nhiều bò được cắt thành từng thớ, thịt có gân nên khi ăn hơi dai, tổng thể vị ướp khá nhạt nhưng lại rất hài hoà. Ngoài bánh mì, thương hiệu còn phục vụ các loại đồ uống như cà phê, trà sữa, trà đào và một số món giải nước khác. 

Đăng bài đóng cửa nhưng sự thật Bánh Mì Ơi đang làm gì đây?- Ảnh 6.
Đăng bài đóng cửa nhưng sự thật Bánh Mì Ơi đang làm gì đây?- Ảnh 7.
Đăng bài đóng cửa nhưng sự thật Bánh Mì Ơi đang làm gì đây?- Ảnh 8.

Bánh Mì Ơi phục vụ nhiều hương vị đa dạng và độc đáo

Đến thời điểm hiện tại, Bánh Mì Ơi chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về việc đóng cửa hay tái cấu trúc hệ thống. Trong khi các chi nhanh vẫn mở cửa hoạt động bình thường, video “Đã đến lúc khép lại một hành trình” vẫn xuất hiện trên fanpage. Việc thương hiệu im lặng trước làn sóng thắc mắc càng khiến dư luận chờ đợi một câu trả lời rõ ràng trong thời gian tới.

Dân mạng xôn xao trước thông tin thương hiệu "Bánh mì ơi" đóng cửa

Theo Hy Chu

Phụ nữ số

Từ Khóa:
Bánh Mì Ơi

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
"Trùm" đá ở Đồng Nai muốn chi cổ tức tiền mặt kỷ lục 40% vì dự kiến lãi cao nhất lịch sử

"Trùm" đá ở Đồng Nai muốn chi cổ tức tiền mặt kỷ lục 40% vì dự kiến lãi cao nhất lịch sử Nổi bật

"Tay chơi" mới trên đường đua cung cấp than: Vosco cạnh tranh loạt gói thầu hơn 2.000 tỷ đồng

"Tay chơi" mới trên đường đua cung cấp than: Vosco cạnh tranh loạt gói thầu hơn 2.000 tỷ đồng Nổi bật

Kết cấu thép ATAD nhận giải Manufacturing Asia Awards 2025 tại Singapore

Kết cấu thép ATAD nhận giải Manufacturing Asia Awards 2025 tại Singapore

19:30 , 22/11/2025
VinFast bổ nhiệm Phạm Nhật Quân Anh vào HĐQT, 13 tháng liên tiếp "vua doanh số"

VinFast bổ nhiệm Phạm Nhật Quân Anh vào HĐQT, 13 tháng liên tiếp "vua doanh số"

16:30 , 22/11/2025
Nguyên Tổng giám đốc Traphaco chia sẻ lý do từ nhiệm khi chưa hết nhiệm kỳ

Nguyên Tổng giám đốc Traphaco chia sẻ lý do từ nhiệm khi chưa hết nhiệm kỳ

16:08 , 22/11/2025
Bất ngờ BĐSCL có lab uav kết hợp robot nông nghiệp đúng ngày 20.11

Bất ngờ BĐSCL có lab uav kết hợp robot nông nghiệp đúng ngày 20.11

15:30 , 22/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên