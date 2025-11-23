Đăng bài đóng cửa nhưng sự thật Bánh Mì Ơi đang làm gì đây?

Mới đây, thông tin chuỗi Bánh Mì Ơi bất ngờ đăng bài viết nghi vấn đóng cửa khiến nhiều thực khách không khỏi hoang mang. Tất cả bắt nguồn từ một đoạn video được đăng tải vào 20/11 trên fanpage chính thức của thương hiệu kèm dòng chữ “Đã đến lúc khép lại một hành trình”, làm dấy lên tin đồn hệ thống sắp đóng cửa.

Bài đăng mới nhất trên fanpage của thương hiệu

Ngay lập tức, bài đăng đã thu hút rất nhiều lượt tương tác và bình luận, đa số là hoài nghi liệu không biết đây có phải là sự thật hay chỉ là một video làm content. Tuy nhiên, thương hiệu hoàn toàn không phản hồi bất kỳ câu hỏi nào, càng khiến dư luận thêm xôn xao.

Ngày 21/11, ghi nhận tại ba chi nhánh Trần Cao Vân, Trần Quốc Thảo và Lê Thánh Tôn cho thấy các cửa hàng Bánh Mì Ơi vẫn mở cửa bình thường, không có dấu hiệu chuyển đổi mặt bằng dù lượng khách có hơi thưa vắng.

Ghi nhận lần lượt tại 3 chi nhánh Trần Cao Vân, Trần Quốc Thảo và Lê Thánh Tôn

Trên các ứng dụng đặt đồ ăn GrabFood, ShopeeFood hay BeFood, đa số các chi nhánh vẫn hiển thị trạng thái “đang mở cửa”, đồng thời nhận đơn như thường lệ. Chính sự trái ngược giữa “động thái chia tay” trên mạng xã hội và hoạt động thực tế tại cửa hàng khiến nhiều thực khách càng thêm bối rối.

Trước đó, theo thông tin từ Báo Người Lao Động, khi phóng viên liên hệ trực tiếp với Công ty TNHH Big Belly, đơn vị chủ quản của thương hiệu Bánh Mì Ơi, phía đại diện cho biết cửa hàng tạm nghỉ bán từ 12 giờ trưa và sẽ hoạt động trở lại vào sáng hôm sau. Khi được hỏi về tin đồn “đóng cửa”, phía công ty chỉ trả lời ngắn gọn: “Không ạ” rồi nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Tuy nhiên, khi nhiều người gọi vào hotline trên fanpage thì không thể liên lạc được, khiến câu chuyện càng trở nên khó đoán.

Ra đời từ năm 2011, Bánh Mì Ơi được xem là mô hình bánh mì hiện đại, tập trung vào hình ảnh tối giản, chuyên nghiệp và quy trình vận hành chuẩn hoá. Tính đến nay, chuỗi sở hữu khoảng 14 chi nhánh tại TP.HCM, bao gồm cả những cửa hàng cố định và mô hình xe đẩy.

Bánh Mì Ơi được rất nhiều bạn trẻ yêu thích

Menu của tiệm khá đa dạng với hơn 10 loại bánh mì: trứng ốp la, bò né, thịt muối, mắc khén,... giá bán dao động từ 15 - 42 nghìn đồng/ổ. Bánh được đánh giá là có lớp vỏ giòn rụm, nhân nóng hổi và nhiều lựa chọn hương vị mới mẻ, phù hợp hương vị giới trẻ. Như một ổ bánh mì bò né có rất nhiều bò được cắt thành từng thớ, thịt có gân nên khi ăn hơi dai, tổng thể vị ướp khá nhạt nhưng lại rất hài hoà. Ngoài bánh mì, thương hiệu còn phục vụ các loại đồ uống như cà phê, trà sữa, trà đào và một số món giải nước khác.

Bánh Mì Ơi phục vụ nhiều hương vị đa dạng và độc đáo

Đến thời điểm hiện tại, Bánh Mì Ơi chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về việc đóng cửa hay tái cấu trúc hệ thống. Trong khi các chi nhanh vẫn mở cửa hoạt động bình thường, video “Đã đến lúc khép lại một hành trình” vẫn xuất hiện trên fanpage. Việc thương hiệu im lặng trước làn sóng thắc mắc càng khiến dư luận chờ đợi một câu trả lời rõ ràng trong thời gian tới.