Đẳng cấp của Công Phượng và Viên Minh từ 6 năm trước

Cầu thủ Công Phượng (Nguyễn Công Phượng, sinh năm 1995) và vợ - Viên Minh (Tô Ngọc Viên Minh, sinh năm 1993) là một trong những cặp đôi khá kín tiếng của bóng đá Việt. Cả hai hiếm khi chia sẻ cuộc sống đời thường trên mạng xã hội, cũng ít xuất hiện cùng nhau trước công chúng. Bởi vậy, đám cưới của cặp đôi vào năm 2020 - từ 6 năm trước - từng trở thành một trong những dịp hiếm hoi cuộc sống của cặp đôi được chú ý rộng rãi.

Đám cưới Công Phượng và Viên Minh

Chuỗi hỉ sự kéo dài nửa năm, tổ chức ở nhiều địa điểm

Đám cưới của Công Phượng và Viên Minh không diễn ra trong một ngày duy nhất. Chuỗi hỉ sự của cặp đôi kéo dài suốt nửa năm, bắt đầu bằng tiệc đính hôn tại TP.HCM, sau đó là các tiệc cưới được tổ chức tại TP.HCM, Phú Quốc và Nghệ An.

Tháng 6/2020, vợ chồng Công Phượng và Viên Minh tổ chức lễ đính hôn kín đáo. Buổi tiệc dành cho gia đình và người thân ở tư gia nhà gái lẫn khách sạn. Thậm chí lễ đính hôn được chăm chút kỹ càng, chi tiết chẳng khác nào lễ cưới chính thức.

Lễ đính hôn của Công Phượng - Viên Minh

Ngày 16/11/2020, cặp đôi tổ chức tiệc cưới tại Gem Center, một trong những trung tâm tiệc cưới - sự kiện nổi tiếng ở TP.HCM. Đây cũng từng là địa điểm được nhiều cặp đôi đình đám của Vbiz lựa chọn, trong đó có Trấn Thành - Hari Won, Trường Giang - Nhã Phương. Nhiều nghệ sĩ và gia đình nổi tiếng như Cường Đô La, Hoa hậu Đặng Thu Thảo hay con gái đại gia Minh Nhựa cũng từng tổ chức hôn lễ tại đây.

Riêng với Công Phượng và Viên Minh, mức độ riêng tư được đặt lên hàng đầu. Khách mời đến dự phải quẹt thẻ từ và đăng ký thông tin để nhận hình ảnh sau buổi tiệc. Những hình ảnh hiếm hoi được tiết lộ cho thấy không gian được trang trí theo phong cách tinh tế, sang trọng nhưng không quá phô trương.

Chỉ 2 ngày sau, ngày 18/11, cặp đôi tiếp tục tổ chức tiệc mừng tại Phú Quốc dành cho gia đình và bạn bè thân thiết. Địa điểm được lựa chọn là bãi biển thuộc InterContinental Phu Quoc Long Beach.

Khu nghỉ dưỡng này sở hữu hơn 400 phòng, cùng hệ thống hồ bơi, nhà hàng và quán bar cao cấp. Việc lựa chọn một resort biển cao cấp làm địa điểm cho buổi tiệc thứ hai cho thấy Công Phượng và Viên Minh không chỉ tổ chức một đám cưới, mà gần như tạo thành một chuỗi sự kiện riêng cho từng nhóm khách mời.

Tiệc cưới ở Phú Quốc

Ở Nghệ An, quê nhà Công Phượng, cặp đôi cũng chuẩn bị một tiệc cưới với quy mô lớn tại sân vận động ở gần nhà Công Phượng. Đáng chú ý, ekip trang trí tiệc cưới được book từ TP.HCM ra Nghệ An để thực hiện phần decor, thay vì sử dụng đơn vị địa phương.

Tiệc cưới tại Nghệ An

Từ thực đơn đến hoa cưới, những chi tiết nhỏ đều cho thấy mức độ đầu tư

Sự cầu kỳ trong đám cưới của Công Phượng và Viên Minh còn nằm ở những thứ khách mời trực tiếp trải nghiệm, đặc biệt là thực đơn.

Một số thông tin được tiết lộ cho biết các món ăn trong tiệc cưới do chính cô dâu chú rể lựa chọn. Thực đơn gồm cua lột sốt trứng muối ăn kèm salad, súp sò điệp, cá và tôm hấp xốt dashi truffle, bò hầm sốt calvados ăn cùng bánh mì, cơm gà teriyaki với đậu hũ chiên giòn và pudding xoài xanh hạt chia.

Menu tiệc cưới Công Phượng - Viên Minh tại TP.HCM (Ảnh: Minh Chuyên)

Thực đơn này không đi theo kiểu các món tiệc cưới truyền thống mà được xây dựng thành nhiều món với cách kết hợp nguyên liệu và sốt khá đặc trưng. Việc cô dâu chú rể trực tiếp lựa chọn món ăn cũng cho thấy sự chú ý đến trải nghiệm của khách mời thay vì chỉ tập trung vào phần nhìn của buổi tiệc.

Một chi tiết khác cũng gây chú ý là hoa linh lan được sử dụng xuyên suốt từ lễ đính hôn đến lễ cưới.

Linh lan, hay còn được gọi là “The Return of Happiness” - sự trở về của hạnh phúc, là loài hoa thường được lựa chọn trong các đám cưới với ý nghĩa về tình yêu và hạnh phúc lâu dài. Nhưng ngoài ý nghĩa biểu tượng, linh lan còn được biết đến là một trong những loại hoa cưới có giá thành cao.

Viên Minh dùng hoa cưới linh lan từ đính hôn đến đám cưới

Đây là hoa nhập khẩu, khó tìm và khó thu hoạch nên thường không phải lựa chọn phổ biến cho những đám cưới thông thường. Linh lan vì thế thường xuất hiện trong các lễ cưới có mức đầu tư cao, đặc biệt được những người nổi tiếng trong giới giải trí và thể thao lựa chọn như Ngô Thanh Vân - Huy Trần, Đỗ Mỹ Linh - Đỗ Vinh Quang, Diệu Nhi - Anh Tú, Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu.

Nhìn lại những hình ảnh và thông tin được tiết lộ từ năm 2020, có thể thấy Công Phượng và Viên Minh đã chọn kiểu sang trọng và kín đáo phù hợp với tính cách của cả 2: đầu tư mạnh vào địa điểm, trải nghiệm cho cô dâu chú rể và khách mời, ưu tiên sự riêng tư. Đó cũng là điều khiến chuỗi hỉ sự của cặp đôi trở thành một trong những đám cưới được nhắc đến nhiều nhất năm ấy.

(Ảnh: FBNV)