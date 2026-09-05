5 ngày giảm 4kg nhờ một công thức ăn cơm đang gây sốt: Không cần cắt tinh bột nhưng có 1 điều phải đặc biệt lưu ý

Một phương pháp giảm cân đang được chia sẻ rầm rộ trên Xiaohongshu (Tiểu Hồng Thư) gây chú ý với công thức tính lượng gạo dựa trên cân nặng, kết hợp đạp xe hoặc đạp xe trong nhà. Một số người cho biết giảm khoảng 4kg chỉ sau 5 ngày. Tuy nhiên, tốc độ giảm cân này không đồng nghĩa với việc cơ thể đã đốt 4kg mỡ.

Thay vì loại bỏ hoàn toàn cơm và tinh bột, phương pháp được gọi là "giảm cân bằng cách kiểm soát khẩu phần tinh bột" tập trung vào việc xác định lượng gạo ăn mỗi ngày, đồng thời cắt giảm trà sữa, đồ uống có đường, đồ ăn vặt và tăng cường vận động.

Công thức "cân nặng × 3" gây sốt: 60kg ăn bao nhiêu gạo mỗi ngày?

Điểm khiến phương pháp này được chú ý nhất là công thức khá đơn giản: Lấy cân nặng hiện tại nhân với 3 để tính lượng gạo sống trong ngày.

Ví dụ, một người nặng 60kg sẽ tính: 60 × 3 = 180g

Theo cách tính được chia sẻ trên mạng xã hội, người này sẽ sử dụng khoảng 180g gạo sống mỗi ngày, sau đó nấu thành cơm và chia cho các bữa ăn.

Điểm đáng chú ý là phương pháp này không yêu cầu cắt hoàn toàn tinh bột. Thay vào đó, người áp dụng tập trung kiểm soát khẩu phần thực phẩm giàu tinh bột - vốn là một trong những nguồn cung cấp carbohydrate chính trong bữa ăn của người Việt.

Tuy nhiên, đây chỉ là công thức do cộng đồng mạng chia sẻ, không phải công thức dinh dưỡng áp dụng chung cho tất cả mọi người.

Nhu cầu năng lượng và carbohydrate của mỗi người còn phụ thuộc vào chiều cao, cân nặng, tuổi, giới tính, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe. Vì vậy, không nên mặc định rằng cứ áp dụng "cân nặng × 3" là sẽ giảm cân an toàn.

Bữa sáng 2 quả trứng, trưa ăn cơm cùng rau và protein

Cách ăn được chia sẻ đi kèm phương pháp này khá đơn giản.

Bữa sáng thường gồm 2 quả trứng. Đến bữa trưa, thực đơn xoay quanh 3 nhóm chính: cơm + rau + thực phẩm giàu protein.

Nguồn protein có thể là thịt gà, cá, đậu phụ... Trong khi đó, khẩu phần cơm được kiểm soát theo lượng đã tính toán từ đầu.

Một thay đổi khác được nhiều người áp dụng là tạm dừng: Trà sữa; Nước ngọt và đồ uống có đường; Đồ ăn vặt; Các món ăn nhiều năng lượng giữa các bữa.

Thay vào đó, họ ưu tiên nước lọc hoặc đồ uống không đường.

Thực tế, đây có thể là một trong những yếu tố khiến cân nặng giảm khá nhanh ở những người vốn có thói quen uống trà sữa, nước ngọt hoặc ăn vặt thường xuyên. Khi những nguồn năng lượng "vô hình" này bị loại bỏ, tổng lượng calo nạp vào mỗi ngày cũng có thể giảm đáng kể.

Kết hợp đạp xe, có người giảm 4kg sau 5 ngày

Không chỉ điều chỉnh chế độ ăn, những người chia sẻ phương pháp này còn kết hợp các bài tập cardio như đạp xe hoặc đạp xe trong nhà.

Một số người cho biết sau khoảng 5 ngày thực hiện, cân nặng giảm khoảng 4kg. Thậm chí có trường hợp chia sẻ mức giảm lên tới khoảng 8kg trong thời gian ngắn.

Những con số này nhanh chóng khiến phương pháp thu hút sự chú ý.

Tuy nhiên, giảm 4kg trên cân không đồng nghĩa với việc cơ thể đã giảm 4kg mỡ.

Trong những ngày đầu thay đổi chế độ ăn, cân nặng có thể biến động do lượng nước trong cơ thể, glycogen dự trữ và lượng thức ăn trong đường tiêu hóa thay đổi. Vì vậy, con số trên cân có thể giảm nhanh nhưng không thể dùng để kết luận rằng lượng mỡ trong cơ thể cũng giảm tương ứng.

Đây là điều đặc biệt cần lưu ý với những phương pháp quảng cáo khả năng "giảm vài kg chỉ trong vài ngày".

Có một dấu hiệu cảnh báo: Nhiều người dễ rơi vào trạng thái mệt mỏi, buồn ngủ

Bên cạnh những chia sẻ tích cực, một số người áp dụng cũng cho biết họ gặp tình trạng buồn ngủ, thiếu năng lượng và mệt mỏi trong thời gian thực hiện.

Điều này có thể xảy ra nếu việc cắt giảm khẩu phần quá mức trong khi lại tăng cường vận động khiến tổng năng lượng hoặc lượng dinh dưỡng nạp vào không đáp ứng nhu cầu của cơ thể.

Giảm cân không nên được hiểu đơn giản là ăn càng ít càng tốt.

Nếu chế độ ăn khiến cơ thể thường xuyên đói, mệt, chóng mặt, mất tập trung hoặc thiếu sức để sinh hoạt và vận động, đó là dấu hiệu cần xem lại cách giảm cân thay vì cố gắng duy trì bằng mọi giá.

Muốn giảm cân lâu dài, đừng chỉ nhìn vào con số trên cân

"Giảm 4kg trong 5 ngày" nghe rất hấp dẫn, nhưng với mục tiêu giảm mỡ và duy trì cân nặng lâu dài, tốc độ quá nhanh chưa chắc là điều đáng mừng.

Một chế độ giảm cân hợp lý nên hướng đến việc giảm lượng mỡ dư thừa nhưng vẫn bảo toàn khối cơ, đồng thời đảm bảo cơ thể nhận đủ protein, chất xơ, vitamin, khoáng chất và năng lượng cần thiết.

Việc kiểm soát khẩu phần cơm có thể là một cách giúp một số người điều chỉnh tổng lượng năng lượng nạp vào. Tuy nhiên, không nên biến một công thức trên mạng xã hội thành "định lượng bắt buộc" cho tất cả mọi người.

Đặc biệt, người có bệnh lý nền, phụ nữ mang thai hoặc đang cho con bú, người cao tuổi, người có tiền sử rối loạn ăn uống hoặc đang tập luyện cường độ cao nên tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi áp dụng chế độ giảm cân hạn chế năng lượng.

Sau cùng, thay vì đặt mục tiêu "5 ngày phải giảm bao nhiêu kg", điều đáng quan tâm hơn là xây dựng một cách ăn uống có thể duy trì trong nhiều tháng: ăn đủ chất, kiểm soát khẩu phần, hạn chế đồ uống có đường và thực phẩm ăn vặt nhiều năng lượng, đồng thời tăng vận động phù hợp.

Giảm cân chậm hơn một chút nhưng giữ được cơ thể khỏe mạnh và hạn chế tăng cân trở lại vẫn là lựa chọn đáng ưu tiên hơn việc chạy theo những con số gây choáng trên mạng xã hội.

Nguồn: TVBS; Xiaohongshu.