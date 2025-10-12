Đang đi bộ trên đường 70, nam thanh niên ở Hà Nội bất ngờ bị công an đưa về đồn

Công an phường Phú Diễn bàn giao cháu V cho gia đình

Theo đó, sáng ngày 30/9/2025, Công an phường Phú Diễn nhận được thông tin của gia đình cháu V (SN 2007; sinh viên ở Hà Nội) về việc nhận được điện thoại của đối tượng đe dọa, yêu cầu chuyển tiền chuộc cháu V. Nghi ngờ có dấu hiệu lừa đảo, gia đình đã đến Công an phường Phú Diễn trình báo. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường đã triển khai lực lượng xác minh, làm rõ sự việc.

Đến trưa ngày 01/10/2025, Công an phường Phú Diễn cùng Công an xã Đại Thanh tìm thấy cháu V đang đi bộ trên đường 70. Thời điểm phát hiện, cháu V có biểu hiện hoảng loạn, lo sợ. Lực lượng Công an đã kịp thời trấn an, động viên tinh thần và đưa cháu V về trụ sở.

Tại cơ quan Công an, cháu V cho biết tối ngày 29/9/2025, cháu nhận được cuộc gọi của một đối tượng tự xưng là cán bộ Công an tỉnh Thanh Hoá yêu cầu hợp tác điều tra một vụ án. Đối tượng dẫn dắt, thao túng tâm lý cháu để tống tiền gia đình. Do lo sợ, cháu đã thực hiện theo yêu cầu của đối tượng để bắt xe khách vào TP. Hồ Chí Minh, rồi di chuyển lên khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh. Công an phường Phú Diễn phối hợp cùng gia đình giải thích, tuyên truyền thủ đoạn lừa đảo để cháu V ổn định tâm lý, yên tâm tiếp tục học tập và sinh sống.

Trước tình trạng nhiều người dân, trong đó có nhiều bạn sinh viên bị các đối tượng giả danh Công an đe dọa “bắt cóc online”. Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Nêu cao tinh thần cảnh giác, đồng thời chủ động tuyên truyền cho gia đình, người thân và bạn bè về phương thức, thủ đoạn của loại tội phạm này.

- Nhà trường cần thường xuyên đẩy mạnh, tuyên truyền cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo cho học sinh, sinh viên để nâng cao nhận thức phòng chống lừa đảo.

- Các bạn học sinh, sinh viên, thanh niên cần tự trang bị cho mình kỹ năng nhận diện chiêu trò lừa đảo để không mắc bẫy các đối tượng xấu. Tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mã số sinh viên cho người lạ. Không làm theo hướng dẫn qua điện thoại, mạng xã hội từ những người tự xưng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án…

- Cha mẹ khi được yêu cầu chuyển tiền cho con có dấu hiệu bất thường phải trực tiếp liên hệ, kiểm tra xác minh kỹ thông tin.

- Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo người dân cần báo ngay cơ quan Công an nơi gần nhất để kịp thời ngăn chặn, không để hậu quả đáng tiếc xảy ra.