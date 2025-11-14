Đang định chuyển tiền vào tài khoản NCB 100834464998 cho shipper, một dòng bất thường trên MoMo khiến cô gái "quay xe" khẩn cấp

Mới đây, một người dùng MoMo tên T. đã đăng tải trên mạng xã hội Thread về trường hợp suýt rơi "vào tròng" lừa đảo của mình. Cô T. cho biết bản thân thường xuyên mua sắm trên thương mại điện tử và rất quen thuộc với việc shipper tự giao hàng vào sân nhà và nhắn tin yêu cầu chuyển khoản.

Thông thường khi shipper nhắn tin, cô T. sẽ tin tưởng chuyển khoản ngay. Tuy nhiên, một lần gần đây, khi cô đang thao tác chuyển khoản thì ứng dụng MoMo hiện thông báo: TÀI KHOẢN CÓ DẤU HIỆU RỦI RO CAO, VUI LÒNG CÂN NHẮC TRƯỚC KHI THỰC HIỆN GIAO DỊCH.

Bất ngờ khi nhận được thông báo này, ﻿cô T. đã kiểm tra lại đơn hàng và nhờ người nhà về kiểm tra, đồng thời nhắn tin hỏi hàng xóm. Sau khi xác nhận không có shipper nào trước cửa nhà, cũng như không có đơn hàng nào đang được giao đến, cô T. đã dừng ngay thao tác chuyển khoản.

Bài đăng đã thu hút hàng nghìn lượt thích và bình luận. Phía dưới, nhiều người dùng cho biết họ cũng có trải nghiệm tương tự khi suýt chuyển tiền cho lừa đảo và may mắn được ứng dụng cảnh báo:

- Tính năng cảnh báo này thấy MoMo có lâu lắm rồi! mọi người nên lưu ý!

- Tôi cũng từng được MoMo cứu một case gần tương tự vậy đó bà, tự khóa giao dịch chuyển tiền ra luôn cho cẩn thận﻿

- Mong mọi ngân hàng có thể có tính năng cảnh báo như vậy. Ví dụ người dùng gửi khiếu nại tài khoản này là tài khoản nhận tiền của lừa đảo, xác minh lại qua tin nhắn và màn hình chuyển khoản, như vậy có thể giúp người dùng sau tránh được rủi ro.﻿

- Nhờ post này nhiều ví điện tử cũng gột rửa được hiểu lầm về an toàn và bảo mật﻿.

- Lần trước tôi thấy cảnh báo mà phớt lờ vậy là "dính chưởng" luôn﻿.

Được biết, MoMo sử dụng mô hình AI phân tích hành vi giao dịch và ý kiến phản ánh từ cộng đồng để gán nhãn cảnh báo Xanh – Vàng – Đỏ cho từng tài khoản nhận tiền.

Xanh lá: An toàn - Tài khoản có độ tin cậy cao

Vàng: Cần cân nhắc - Tài khoản tiềm ẩn rủi ro

Đỏ: Nguy cơ - Tài khoản nguy cơ lừa đảo

Dữ liệu cảnh báo này được tổng hợp từ nguồn chính thống của cơ quan quản lý nhà nước, kết hợp với hệ thống phát hiện người nhận rủi ro.

Trong trường hợp gặp nhãn cảnh báo đỏ hoặc phát hiện rủi ro:

Hệ thống sẽ tạm chặn giao dịch, cảnh báo và hướng dẫn người dùng gọi tổng đài tự động 1900 63 68 05. Tại đây, người dùng cần lắng nghe thật kỹ cảnh báo của MoMo về các chiêu trò lừa đảo thường gặp và cân nhắc trước khi chuyển tiền.

Tính năng này được MoMo xây dựng với mong muốn bảo vệ người dùng khỏi những rủi ro không đáng có, đồng thời chủ động và cảnh giác hơn trong thế giới tài chính số.



Shipper lừa đảo khách hàng như thế nào?

Lợi dụng thời cơ mua hàng trực tuyến bùng nổ, kẻ xấu có thể giả mạo shipper để lừa đảo bằng những thủ đoạn tinh vi. Một trường hợp điển hình là dàn dựng tình huống cho người mua chuyển khoản xong xuôi, sau đó gọi lại báo đã nhắn nhầm số tài khoản “lạ” để đăng ký làm Hội viên shipper (hoặc tài khoản kích hoạt gói bảo hiểm…) và nhờ bạn gọi lên tổng đài để hủy; nếu không sẽ trở thành hội viên và mất số tiền đã chuyển hoặc bị trừ tiền mỗi tháng.

Vì muốn nhận lại tiền, người bị lừa đã gọi theo số shipper cho, nhận đường link và làm theo lời chỉ dẫn truy cập vào trang web làm thủ tục. Để lấy lại tiền bồi hoàn, chúng có thể yêu cầu chuyển khoản thêm tiền hoặc nhập thông tin tài khoản ngân hàng để nhận lại tiền. Khi thực hiện theo, tất nhiên tiền trong tài khoản sẽ ‘không cánh mà bay’.

Nhiều người cho biết, tuy cơ chế hủy, hoàn tiền khá phức tạp, nhưng chúng sử dụng các thuật ngữ rất chuyên môn như ‘giao dịch tài chính công ty, bồi hoàn tiền từ công ty, cơ chế chi trả tự động…’. Cùng với đó, nhân viên nói chuyện giọng rất dễ nghe, ‘thao túng tâm lý’ của người bị lừa, nghĩ rằng họ đang giúp mình và shipper lấy lại tiền nên đã mất cảnh giác.

Thủ đoạn khác là trường hợp giả danh shipper lừa đảo bằng cách gửi tin nhắn chứa đường link dẫn đến trang web giả mạo của đơn vị giao hàng. Trong đó yêu cầu người bị lừa nhập thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng và mã OTP để thực hiện giao dịch. Bằng cách này chúng sẽ thu thập được các thông tin ngân hàng và sử dụng để rút hết tiền.

Hình thức này không chỉ gặp ở người mua, mà còn có thể xảy ra ở cả người bán. Kẻ lừa đảo sẽ chọn thời điểm chủ shop không có mặt ở kho để yêu cầu chuyển tiền gấp kịp đi đơn. Người bị lừa thường chủ quan vì thấy thông tin shipper quen thuộc và tâm lý muốn giao đơn nhanh cho khách, dẫn đến việc chuyển khoản mà không xác minh.

Bị shipper lừa đảo phải làm sao?

Thay vì tự mình tìm kiếm kẻ lừa đảo, bạn nên trình báo ngay với cơ quan Công an để được hỗ trợ giải quyết và ngăn chặn vụ việc tiếp tục xảy ra.

Để trình báo lừa đảo với cơ quan Công an, bạn thực hiện như sau:

- Thu thập tất cả các thông tin như số điện thoại, tài khoản ngân hàng lừa chuyển khoản, nội dung tin nhắn trao đổi với kẻ xấu… để làm chứng cứ tố giác

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ gồm: Đơn trình báo công an; Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân của bị hại (bản sao công chứng);

- Chứng cứ kèm theo để chứng minh (video, hình ảnh, ghi âm có chứa nguồn thông tin của hành vi phạm tội…).

Cách phòng tránh shipper lừa đảo hiệu quả

Để tránh nguy cơ rơi vào vòng vây của chiêu thức lừa đảo, mạo danh shipper, bạn hãy ‘ghi nhớ’ các điều dưới đây:

- Theo dõi tiến trình giao đơn liên tục

- Chỉ chuyển tiền cho shipper khi bản thân trực tiếp nhận hàng, kiểm tra hàng

- Tuyệt đối không chuyển tiền cho tài khoản cá nhân không rõ ràng

- Hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội

- Không truy cập vào bất kỳ đường dẫn lạ nào

- Chỉ trao đổi thông tin đơn hàng với shipper qua ứng dụng mua hàng

- Tuyệt đối không cung cấp mã OTP cho bất kỳ ai