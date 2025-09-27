Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Đang xem điện thoại trong phòng tối, người phụ nữ nghe tiếng động lạ: Cảnh tượng kinh hãi

27-09-2025 - 15:45 PM

Sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội, đoạn clip dài 30 giây nhanh chóng nhận được sự quan tâm. Nhiều lời cảnh báo được đưa ra.

Theo nội dung từ đoạn camera an ninh thì sự việc xảy ra vào khoảng 13h20' ngày 24/9 vừa qua trong phòng ngủ. Thời điểm này, người phụ nữ đã tắt đèn, nằm xem điện thoại trên giường thì bất ngờ nghe thấy tiếng động lạ. Khi quay người lại, chị la hét khi thấy cảnh tượng kinh sợ: Một con rắn dài hơn 1 mét đang bò thẳng về phía chị. Người phụ nữ ngay lập tức bật dậy, tránh được tai họa.

Khoảnh khắc này sau đó được chia sẻ lên mạng xã hội như một lời cảnh báo các gia đình luôn cảnh giác, cẩn trọng.

Được biết, người đăng tải clip là anh Trần Văn Tuấn (trú tại xã Minh Đài, Phú Thọ). Chia sẻ trên Tri Thức - Znews, anh Tuấn cho hay người phụ nữ trong clip trên là vợ anh. Thời điểm đó, vợ anh đang chuẩn bị đi ngủ trưa thì phát hiện có rắn trong phòng ngủ.

Khi thấy con rắn lao về phía mình, vợ anh Tuấn đã phản xạ né tránh nên không bị cắn. Đoạn clip lại sự việc được trích xuất từ camera lắp trong phòng ngủ. Do vợ chồng thường xuyên đi làm cách nhà hơn 50 km, cả hai lắp thiết bị này để tiện theo dõi con gái 3 tuổi ở nhà với ông bà.

Cũng theo anh Tuấn, buổi sáng hôm xảy ra sự việc, vợ anh đã nhìn thấy một con răn tương tự ngoài vườn nhưng không nghĩ nó có thể chui vào tận trong phòng ngủ. Quan sát đây không phải là rắn ráo không có độc, nên gia đình anh Tuấn đã quyết định thả nó về tự nhiên.

Có rất nhiều trường hợp rắn tìm cách chui vào nhà dân để trú ngụ hoặc tìm thức ăn, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các thành viên trong gia đình, đặc biệt là trẻ nhỏ.

1. Cách phòng tránh

- Giữ nhà cửa sạch sẽ: Thường xuyên dọn dẹp góc tối, kho chứa đồ, gầm giường, nơi ẩm thấp.

- Bịt kín các khe hở: Lấp kín các lỗ hổng, khe nứt ở tường, sàn, cửa ra vào, cửa sổ.

- Phát quang bụi rậm quanh nhà: Không để cỏ dại, gạch đá, củi mục chất đống – nơi rắn dễ trú ẩn.

- Nuôi mèo hoặc chó: Một số loài thú cưng có thể giúp cảnh báo hoặc xua đuổi rắn.

- Không vứt rác bừa bãi: Tránh thu hút chuột – mồi ưa thích của rắn.

2. Cách xử lý khi thấy rắn chui vào nhà

- Giữ bình tĩnh: Không hoảng loạn, không tự ý xua đuổi bằng tay không.

- Giữ khoảng cách an toàn: Không đến gần hoặc tìm cách bắt rắn.

- Đóng kín phòng: Nếu rắn ở trong một phòng, hãy đóng cửa, chặn khe hở để rắn không bò sang nơi khác.

- Liên hệ cơ quan chuyên trách: Gọi đội cứu hộ động vật hoang dã, lực lượng chức năng hoặc người có chuyên môn đến xử lý.

- Trong trường hợp khẩn cấp: Có thể dùng gậy dài để khua nhẹ, hướng rắn ra ngoài cửa, nhưng tuyệt đối không làm khi không có kinh nghiệm.

Nữ khách hàng SN 2007 mang 50 triệu đồng tiền mặt đến tiệm vàng nhờ chuyển khoản cho shipper: Chủ cửa hàng lập tức mời công an xã đến làm việc

Theo Hương Trà

Đời sống & pháp luật

