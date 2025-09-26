Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh hài từng bỏ sân khấu làm tiếp viên hàng không, U60 một mình nuôi con gái

26-09-2025 - 10:05 AM | Lifestyle

Là gương mặt quen thuộc trên màn ảnh, ít ai biết rằng nam nghệ sĩ này từng trải qua khoảng thời gian nhiều thăng trầm với nghề.

Danh hài Quốc Quân sinh năm 1970 tại Hà Nội. Học hết phổ thông, anh được gia đình hướng thi vào ngành an ninh, nhưng bỏ học sau một năm. Vì chuyện này mà Quốc Quân bị bố từ mặt.

Anh thi vào trường Sân khấu Điện ảnh Hà Nội và tốt nghiệp năm 1991. Anh đầu quân về Nhà hát kịch Việt Nam.

Cả năm chỉ được đóng một vai duy nhất là binh sĩ cầm cờ chạy ra sân khấu cùng đồng lương ít ỏi, Quốc Quân quyết định bỏ sân khấu đi làm tiếp viên hàng không. Nam nghệ sĩ từng hài hước nói rằng "nhìn mặt mình không ai tin tôi từng là tiếp viên hàng không".

Danh hài từng bỏ sân khấu làm tiếp viên hàng không, U60 một mình nuôi con gái- Ảnh 1.

Danh hài Quốc Quân.

Gắn bó với công việc này vài năm, anh lại bỏ nghề chuyển sang làm cho một hãng dầu khí của Pháp. Anh nói chuyển nghề vì mưu sinh, thời thế buộc anh không có lựa chọn khác. Với công việc này, dù có thu nhập tốt nhưng Quốc Quân lại thấy mình không hợp với môi trường làm việc văn phòng. Sau 5 năm, anh tiếp tục bỏ nghề để quay lại với nghiệp diễn.

Khi trở lại với nghệ thuật, anh chỉ tập trung cho công việc và ghi dấu ấn với khán giả ở dạng vai phản diện. Những vai diễn này của anh ấn tượng đến mức, nhiều người gọi anh là diễn viên có "gương mặt đểu nhất màn ảnh Việt".

Ngoài ra, anh cũng là diễn viên quen thuộc trong Gặp nhau cuối tuần . Sau hơn hai thập kỷ, khán giả vẫn ấn tượng với vai diễn của anh trong vở kịch Rể hà tiện trong chương trình này. Nhờ sức hút của chương trình, Quốc Quân được khán giả yêu mến nhiều hơn.

Năm 2004, Quốc Quân được đóng vai Táo Giáo dục trong chương trình Gặp nhau cuối năm . Nhờ những cống hiến với nghệ thuật, anh đã được trao tặng danh hiệu NSƯT.

Danh hài từng bỏ sân khấu làm tiếp viên hàng không, U60 một mình nuôi con gái- Ảnh 2.

Quốc Quân là gương mặt quen thuộc của "Gặp nhau cuối tuần".

Bên cạnh sự nghiệp thăng trầm, NSƯT Quốc Quân cũng khá lận đận chuyện tình duyên. Anh kết hôn khá muộn ở tuổi 41, sinh được một con gái. Khi con gái lên 2 tuổi, hôn nhân của anh đổ vỡ.

Sau ly hôn, Quốc Quân nhận nuôi con, bắt đầu cuộc sống làm ông bố đơn thân. Ban đầu, anh thấy khá lúng túng khi cuộc sống bỗng dưng bị đảo lộn. Tuy nhiên, nghệ sĩ hiểu ra dù rơi vào hoàn cảnh nào, vẫn phải thích nghi nên việc gì anh cũng có thể làm được.

Những ngày không gửi nhà trẻ hay ông bà, Quốc Quân đưa cả con gái lên phim trường. Lớn lên trong môi trường nghệ thuật từ bé nên con gái Quốc Quân bộc lộ năng khiếu diễn xuất và tham gia diễn xuất khá sớm.

Danh hài từng bỏ sân khấu làm tiếp viên hàng không, U60 một mình nuôi con gái- Ảnh 3.

Quốc Quân sống lạc quan để nuôi dạy con gái.

Ở tuổi 55, danh hài hài lòng với cuộc sống, hạnh phúc với những gì mình có. Làm bố đơn thân cả chục năm nhưng Quốc Quân chưa từng nghĩ đến chuyện tái hôn. Lý do anh đưa ra vì sợ con gái thiệt thòi khi bị chia sẻ tình cảm, phần vì sợ chuyện "mẹ ghẻ con chồng".

Nam nghệ sĩ quan niệm rằng "sướng, khổ tự thân". Vì thế, bản thân anh biết tự thấy hạnh phúc, sung sướng trong những thứ mình đang có, thế mới là an vui.

Nhạc sĩ tỷ view Nguyễn Văn Chung tiết lộ: Âm nhạc của tôi bị ảnh hưởng bởi 1 nhóm nhạc huyền thoại này

Theo Ngọc Thanh/VTCnews

VTC News

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Bom tấn hàng năm từ tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Đưa toàn "khủng long quốc tế" về Việt Nam, tham vọng đẩy du lịch âm nhạc vươn tầm

Bom tấn hàng năm từ tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng: Đưa toàn "khủng long quốc tế" về Việt Nam, tham vọng đẩy du lịch âm nhạc vươn tầm Nổi bật

Lộ diện mỹ nhân là "fan cứng của pickleball", ra sân là sắm toàn vợt xịn, nhìn thôi cũng thấy cực kỳ chuyên nghiệp

Lộ diện mỹ nhân là "fan cứng của pickleball", ra sân là sắm toàn vợt xịn, nhìn thôi cũng thấy cực kỳ chuyên nghiệp Nổi bật

Võ sĩ điển trai như Hứa Quang Hán gây sốc khi hẹn hò mẹ đơn thân lớn hơn mình 14 tuổi, là ai?

Võ sĩ điển trai như Hứa Quang Hán gây sốc khi hẹn hò mẹ đơn thân lớn hơn mình 14 tuổi, là ai?

09:55 , 26/09/2025
Tân sinh viên lái Maybach giá 8 tỷ đến nhập học, làm một hành động khiến người khác thay đổi cách nhìn ngay lập tức

Tân sinh viên lái Maybach giá 8 tỷ đến nhập học, làm một hành động khiến người khác thay đổi cách nhìn ngay lập tức

09:50 , 26/09/2025
Trend hot với Gemini AI: Tạo ảnh profile tuyệt đối điện ảnh, ai cũng trầm trồ

Trend hot với Gemini AI: Tạo ảnh profile tuyệt đối điện ảnh, ai cũng trầm trồ

09:36 , 26/09/2025
Mỹ nhân Hong Kong ngày nào đã 49 tuổi vẫn trẻ đẹp: Rất chăm ăn 1 món đặc biệt của Việt Nam vừa làm đẹp da vừa tốt cho nội tiết

Mỹ nhân Hong Kong ngày nào đã 49 tuổi vẫn trẻ đẹp: Rất chăm ăn 1 món đặc biệt của Việt Nam vừa làm đẹp da vừa tốt cho nội tiết

09:35 , 26/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên