Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Danh hài Xuân Hinh cãi vợ: "Nói chung là đơn ly dị, lắm chuyện"

Theo PV | 11-05-2026 - 14:20 PM | Lifestyle

Khi bị vợ hỏi đi đâu, danh hài Xuân Hinh có phản ứng gây bất ngờ.

Mới đây, danh hài Xuân Hinh khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải đoạn clip "cãi vợ" đầy hài hước trên trang cá nhân. Đi kèm video, nam danh hài viết ngắn gọn: "Tui khổ quá mà", khiến nhiều khán giả thích thú vì cách tung hứng đậm chất duyên dáng quen thuộc của ông.

Trong clip, khi bị vợ hỏi dồn: "Tối qua ông đi đâu? 1-2h sáng mới về tới nhà hả?", Xuân Hinh lập tức đáp lại bằng giọng điệu vừa than thở vừa hài hước: "Đi đâu còn lâu mới nói. Về 1-2h sáng, người ta còn có bạn có bè. Cứ lẩm bà lẩm bẩm trên giường đến tận sáng, làm người ta không ngủ được. Nhịn ăn 3 ngày không chết, chứ mất ngủ 1 đêm là khéo chết toi. Lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi môi mẻ tôi cũng múc. Nói chung là đơn ly dị, lắm chuyện".

Clip danh hài Xuân Hinh cãi vợ

Không dừng lại ở đó, nam nghệ sĩ còn để lại bình luận hài hước phía dưới clip: "Hâm non bao giờ cũng sợ hâm già nhỉ". Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, đoạn video đã thu hút đông đảo cư dân mạng vào bình luận. Nhiều người cho rằng Xuân Hinh chỉ đang "diễn cho vui", bởi ngoài đời ông nổi tiếng là người yêu chiều và khá nể vợ.

Một số bình luận gây chú ý của cư dân mạng như: "Trước khi chú quay clip này chắc chú phải xin phép vợ chú cho oai, xong clip lại về vị trí cũ luôn", "Chắc bác xin phép bác gái là cho mình 'uy' một chút đây mà!", hay "Hết câu đầu cô ra khỏi phòng chú bắt đầu thoại một mình đúng không". Sự dí dỏm của khán giả càng khiến đoạn clip lan truyền mạnh hơn trên mạng xã hội.

Xuân Hinh từ lâu được xem là "vua hài đất Bắc", nổi tiếng với lối diễn dân dã, châm biếm sâu cay nhưng gần gũi. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, ông hiện ít xuất hiện trên sân khấu hơn trước, chủ yếu tham gia các chương trình phù hợp và dành thời gian cho cuộc sống riêng.

Danh hài Xuân Hinh và bà xã Nguyễn Phương Lan

Nam danh hài hiện đang tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình tại Hà Nội. Ông sở hữu nhà phố bề thề và biệt phủ mang đậm nét truyền thống. Thường ngày, Xuân Hinh thích chăm cây cối, vườn tược và gặp gỡ bạn bè thân thiết. Dù là nghệ sĩ nổi tiếng, ông khá kín tiếng về đời tư.

Danh hài từng chia sẻ với truyền thông rằng bà xã là người đứng sau quán xuyến gia đình để ông yên tâm theo đuổi nghệ thuật. Bà Nguyễn Phương Lan - vợ Xuân Hinh, từng làm kế toán và xuất thân trong gia đình khá giả ở phố cổ Hà Nội. Bà nổi tiếng kín tiếng, khéo vun vén gia đình, được nam danh hài gọi vui là "hoa hậu phố Hàng Buồm".

Ở tuổi ngoài 60, Xuân Hinh vẫn giữ được sức hút riêng nhờ tính cách hóm hỉnh và phong thái mộc mạc. Những clip đời thường của ông, dù chỉ là màn "cãi vợ" vui vẻ, vẫn dễ dàng khiến khán giả bật cười bởi chất duyên rất riêng khó trộn lẫn của nam danh hài đình đám một thời.

Nữ danh hài nổi tiếng bị mất 4000 đô trên máy bay, nói 1 chi tiết

Theo PV

Thanh niên Việt

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Quyền lợi cho người từ 15-31 tuổi khi đi máy bay Vietnam Airlines, áp dụng đến 31/12/2026

Quyền lợi cho người từ 15-31 tuổi khi đi máy bay Vietnam Airlines, áp dụng đến 31/12/2026 Nổi bật

Doãn Hải My ở biệt thự mấy chục tỷ vẫn tự trồng cải xanh, cà chua, mồng tơi, vác rổ đi hái xoài như nông dân chính hiệu

Doãn Hải My ở biệt thự mấy chục tỷ vẫn tự trồng cải xanh, cà chua, mồng tơi, vác rổ đi hái xoài như nông dân chính hiệu Nổi bật

Mỹ nhân showbiz bỏ hết hào quang cưới thiếu gia kém tuổi: Sống cuộc đời xa hoa, ở biệt thự ven sông đắt đỏ nhất Hà thành

Mỹ nhân showbiz bỏ hết hào quang cưới thiếu gia kém tuổi: Sống cuộc đời xa hoa, ở biệt thự ven sông đắt đỏ nhất Hà thành

13:58 , 11/05/2026
Highlands rẻ, Starbucks còn rẻ hơn

Highlands rẻ, Starbucks còn rẻ hơn

13:24 , 11/05/2026
Chỉ giảm 2kg mà được khen đẹp như biến thành người khác: Kim Tĩnh công khai phương pháp giảm cân "làm tốt 2 việc, cân nặng tự khắc đi xuống"

Chỉ giảm 2kg mà được khen đẹp như biến thành người khác: Kim Tĩnh công khai phương pháp giảm cân "làm tốt 2 việc, cân nặng tự khắc đi xuống"

12:55 , 11/05/2026
Tôi đã nghỉ hưu ở tuổi 49 chỉ vì quá mệt với công việc và phải trả giá bằng 5 năm chật vật tài chính

Tôi đã nghỉ hưu ở tuổi 49 chỉ vì quá mệt với công việc và phải trả giá bằng 5 năm chật vật tài chính

12:50 , 11/05/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên