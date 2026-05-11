Danh hài Xuân Hinh cãi vợ: "Nói chung là đơn ly dị, lắm chuyện"

Mới đây, danh hài Xuân Hinh khiến mạng xã hội xôn xao khi đăng tải đoạn clip "cãi vợ" đầy hài hước trên trang cá nhân. Đi kèm video, nam danh hài viết ngắn gọn: "Tui khổ quá mà", khiến nhiều khán giả thích thú vì cách tung hứng đậm chất duyên dáng quen thuộc của ông.

Trong clip, khi bị vợ hỏi dồn: "Tối qua ông đi đâu? 1-2h sáng mới về tới nhà hả?", Xuân Hinh lập tức đáp lại bằng giọng điệu vừa than thở vừa hài hước: "Đi đâu còn lâu mới nói. Về 1-2h sáng, người ta còn có bạn có bè. Cứ lẩm bà lẩm bẩm trên giường đến tận sáng, làm người ta không ngủ được. Nhịn ăn 3 ngày không chết, chứ mất ngủ 1 đêm là khéo chết toi. Lành làm gáo, vỡ làm môi, lôi thôi môi mẻ tôi cũng múc. Nói chung là đơn ly dị, lắm chuyện".

Không dừng lại ở đó, nam nghệ sĩ còn để lại bình luận hài hước phía dưới clip: "Hâm non bao giờ cũng sợ hâm già nhỉ". Chỉ sau thời gian ngắn đăng tải, đoạn video đã thu hút đông đảo cư dân mạng vào bình luận. Nhiều người cho rằng Xuân Hinh chỉ đang "diễn cho vui", bởi ngoài đời ông nổi tiếng là người yêu chiều và khá nể vợ.

Một số bình luận gây chú ý của cư dân mạng như: "Trước khi chú quay clip này chắc chú phải xin phép vợ chú cho oai, xong clip lại về vị trí cũ luôn", "Chắc bác xin phép bác gái là cho mình 'uy' một chút đây mà!", hay "Hết câu đầu cô ra khỏi phòng chú bắt đầu thoại một mình đúng không". Sự dí dỏm của khán giả càng khiến đoạn clip lan truyền mạnh hơn trên mạng xã hội.

Xuân Hinh từ lâu được xem là "vua hài đất Bắc", nổi tiếng với lối diễn dân dã, châm biếm sâu cay nhưng gần gũi. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, ông hiện ít xuất hiện trên sân khấu hơn trước, chủ yếu tham gia các chương trình phù hợp và dành thời gian cho cuộc sống riêng.

Nam danh hài hiện đang tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình tại Hà Nội. Ông sở hữu nhà phố bề thề và biệt phủ mang đậm nét truyền thống. Thường ngày, Xuân Hinh thích chăm cây cối, vườn tược và gặp gỡ bạn bè thân thiết. Dù là nghệ sĩ nổi tiếng, ông khá kín tiếng về đời tư.

Danh hài từng chia sẻ với truyền thông rằng bà xã là người đứng sau quán xuyến gia đình để ông yên tâm theo đuổi nghệ thuật. Bà Nguyễn Phương Lan - vợ Xuân Hinh, từng làm kế toán và xuất thân trong gia đình khá giả ở phố cổ Hà Nội. Bà nổi tiếng kín tiếng, khéo vun vén gia đình, được nam danh hài gọi vui là "hoa hậu phố Hàng Buồm".

Ở tuổi ngoài 60, Xuân Hinh vẫn giữ được sức hút riêng nhờ tính cách hóm hỉnh và phong thái mộc mạc. Những clip đời thường của ông, dù chỉ là màn "cãi vợ" vui vẻ, vẫn dễ dàng khiến khán giả bật cười bởi chất duyên rất riêng khó trộn lẫn của nam danh hài đình đám một thời.