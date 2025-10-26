Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>
KẾT QUẢ KINH DOANH
KẾT QUẢ KINH DOANH
xem chi tiết

Dành hơn 470 tỷ đồng để đầu tư cổ phiếu TCH, DCM, DBC... một công ty bất động sản lãi gấp 3 lần cùng kỳ dù kinh doanh dưới giá vốn

26-10-2025 - 08:28 AM | Doanh nghiệp

Dành hơn 470 tỷ đồng để đầu tư cổ phiếu TCH, DCM, DBC... một công ty bất động sản lãi gấp 3 lần cùng kỳ dù kinh doanh dưới giá vốn

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần NTL đạt hơn 13 tỷ đồng, giảm sâu 99% so với cùng kỳ năm 2024 hơn 1.420 tỷ đồng . Lợi nhuận sau thuế cũng giảm mạnh 97%, còn hơn 20,5 tỷ.

Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm (NTL) đã công bố báo cáo quý 3/2025 ghi nhận doanh thu thuần gần 4 tỷ đồng, tăng 4% so với quý 3/2024. Tuy nhiên, giá vốn bán hàng tăng cao 65% lên hơn 4 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp trong quý 3/2025 âm gần 629 triệu đồng.

Nhờ lãi tiền gửi ngân hàng và các khoản đầu tư chứng khoán, doanh thu tài chính tăng cao lên gần 58 tỷ đồng, gấp 3,8 lần cùng kỳ năm 2024. Kết quả, NTL lãi sau thuế gần 13 tỷ đồng, gấp 3 lần so với cùng kỳ.

Dành hơn 470 tỷ đồng để đầu tư cổ phiếu TCH, DCM, DBC... một công ty bất động sản lãi gấp 3 lần cùng kỳ dù kinh doanh dưới giá vốn- Ảnh 1.

Tại ngày 30/9, NTL đang dành gần 474 tỷ đồng để đầu tư chứng khoán, gấp 3 lần so với hồi đầu năm. NTL đang đầu tư vào các cổ phiếu DBC, DCM, HHS, HPX, NVL, PAN, SGT, TCH, VAB. Giá trị hợp lý của các cổ phiếu này tại cuối tháng 9 là hơn 592 tỷ đồng.﻿

Dành hơn 470 tỷ đồng để đầu tư cổ phiếu TCH, DCM, DBC... một công ty bất động sản lãi gấp 3 lần cùng kỳ dù kinh doanh dưới giá vốn- Ảnh 2.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần NTL đạt hơn 13 tỷ đồng, giảm sâu 99% so với cùng kỳ năm 2024 hơn 1.420 tỷ đồng . Lợi nhuận sau thuế cũng giảm mạnh 97%, còn hơn 20,5 tỷ.

Tại ngày 30/9/2025, tổng tài sản của NTL đạt 1.978 tỷ đồng, giảm 9% so với đầu năm. Tổng nợ phải trả là 243 tỷ, giảm 42%.

Ngọc Điệp

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vinhomes Green Paradise - “Kỳ tích phương Đông” mở ra chương mới cho hành trình ESG toàn cầu

Vinhomes Green Paradise - “Kỳ tích phương Đông” mở ra chương mới cho hành trình ESG toàn cầu Nổi bật

Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 26/10: Nhiều doanh nghiệp tăng bằng lần

Cập nhật BCTC quý 3/2025 ngày 26/10: Nhiều doanh nghiệp tăng bằng lần Nổi bật

Vietjet phát hành 118 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 20%, nâng vốn điều lệ vượt 7.000 tỷ đồng

Vietjet phát hành 118 triệu cổ phiếu trả cổ tức tỷ lệ 20%, nâng vốn điều lệ vượt 7.000 tỷ đồng

07:38 , 26/10/2025
Công ty của đại gia Vũ Văn Tiền chi gần 2.600 tỷ đồng mua 88% vốn một công ty điện tử, muốn tiến sang mảng chip bán dẫn

Công ty của đại gia Vũ Văn Tiền chi gần 2.600 tỷ đồng mua 88% vốn một công ty điện tử, muốn tiến sang mảng chip bán dẫn

07:34 , 26/10/2025
VinFast cảnh báo khẩn

VinFast cảnh báo khẩn

16:01 , 25/10/2025
Thực hư Viettel mở bán trà sữa?

Thực hư Viettel mở bán trà sữa?

13:34 , 25/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên