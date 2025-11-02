Danh mục đầu tư gần 10 tỷ USD của 1 ‘cá mập' Nhà nước: Hơn 1 tỷ USD trái phiếu doanh nghiệp, đầu tư cổ phiếu ACB, VNM, CTG

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 năm 2025, tổng tài sản của Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đạt 272.801 tỷ đồng (khoảng 10,37 tỷ USD) tại thời điểm 30/09/2025.

Trong đó, quy mô danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn và dài hạn của tập đoàn đạt 247.176 tỷ đồng (gần 9,4 tỷ USD). Con số này ghi nhận mức tăng 15.633 tỷ đồng, tương đương 6,75% so với mức 231.543 tỷ đồng ghi nhận vào đầu năm.

Phân tích chi tiết danh mục, tiền gửi ngân hàng vẫn là kênh chiếm tỷ trọng lớn nhất. Tính đến hết Quý 3, tổng giá trị tiền gửi (ngắn hạn và dài hạn) của Bảo Việt đạt 132.552 tỷ đồng (khoảng 5,04 tỷ USD), tăng gần 8.000 tỷ đồng so với đầu năm.

Khoản mục này chiếm 53,6% tổng danh mục đầu tư tài chính, xấp xỉ so với mức 54% của cuối năm 2024. Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy các khoản tiền gửi có kỳ hạn hưởng lãi suất từ 5,1% đến 6,4%/năm cho kỳ hạn dài và lên đến 9,0%/năm cho kỳ hạn ngắn.

Hai trụ cột lớn tiếp theo trong danh mục của Bảo Việt là trái phiếu Chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp. Giá trị đầu tư vào trái phiếu Chính phủ tăng 2.302 tỷ đồng, đạt 71.298 tỷ đồng (khoảng 2,71 tỷ USD).

Đáng chú ý, Bảo Việt cũng gia tăng đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, với giá trị ghi sổ đạt 31.298 tỷ đồng (khoảng 1,19 tỷ USD), tăng hơn 5.000 tỷ đồng (tương đương 19%) so với đầu năm 2024.

Đối với mảng đầu tư cổ phiếu và chứng chỉ quỹ, danh mục "chứng khoán kinh doanh" của Bảo Việt có giá gốc 3.645,8 tỷ đồng. Danh mục này bao gồm các cổ phiếu niêm yết như Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG), Ngân h ﻿ àng TMCP Á Châu (ACB) và Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM). Tại ngày 30/09/2025, tập đoàn đang trích lập dự phòng giảm giá cho danh mục này là 147,2 tỷ đồng.

Khoản lỗ lớn nhất trong danh mục này đến từ VNM; giá gốc khoản đầu tư vào VNM là 418,9 tỷ đồng, nhưng giá trị ghi sổ chỉ còn 305,9 tỷ đồng, tương đương mức trích lập dự phòng 113 tỷ đồng (chiếm 77% tổng dự phòng). Dù vậy, tổng dự phòng của danh mục (147,2 tỷ đồng) đã giảm đáng kể so với mức 202,9 tỷ đồng hồi đầu năm, cho thấy giá trị danh mục đã có sự cải thiện.

Các khoản mục còn lại trong cơ cấu đầu tư duy trì ổn định. Khoản tạm ứng từ giá trị hoàn lại đạt 4.163 tỷ đồng. Mục đầu tư tài chính dài hạn khác (tổng giá trị 4.364 tỷ đồng) bao gồm 2.899 tỷ đồng vào các công ty liên kết (chủ yếu là Bảo Việt Bank) và 1.499,4 tỷ đồng góp vốn vào đơn vị khác.

Đáng chú ý, trong 9 tháng, Bảo Việt đã rót thêm 220,5 tỷ đồng vào Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM), nâng tổng giá gốc đầu tư tại đây lên 513,6 tỷ đồng.

Về tình hình kinh doanh, tổng doanh thu hợp nhất của Bảo Việt đến hết Quý 3/2025 đạt 44.107 tỷ đồng, tăng trưởng 4,7% so với cùng kỳ. Trong đó, thu hoạt động bảo hiểm đạt 33.333 tỷ đồng và thu hoạt động tài chính đạt 10.249 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 9 tháng đầu năm 2025 đạt 2.189 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 35,3% so với cùng kỳ năm trước. Theo giải trình của tập đoàn, kết quả này chủ yếu nhờ hoạt động kinh doanh bảo hiểm có sự phục hồi so với cùng kỳ.