Đánh rơi vòng vàng 19 triệu lúc đi ăn, trích xuất camera phát hiện điểm đáng ngờ

Gần đây, câu chuyện về một người phụ nữ họ Jin ở Trung Quốc đã khiến cộng đồng xôn xao. Sự việc bắt đầu khi cô Jin đi ăn ở 1 nhà hàng, lúc về tới nhà, cô phát hiện ra mình đã đánh mất chiếc vòng tay bằng vàng trị giá khoảng 5.000 NDT (khoảng 19 triệu đồng) mua từ năm 2023.

Nghĩ rằng mình để quên tại nhà hàng, cô liên hệ nhờ quản lý trích xuất camera. Trong đoạn camera, cô Jin mặc áo phông màu xanh, có thể thấy rõ cổ tay trái vẫn đang đeo chiếc vòng vàng.

Ảnh trích xuất từ camera cho thấy chiếc vòng vàng được cô Jin đeo ở tay trái

Sau khi cô rời đi, vào tối cùng ngày, một nhân viên nhà hàng phát hiện một vật gì đó trên sàn. Người này cúi xuống nhặt lên rồi đi về phía quầy phục vụ. Một người đàn ông xuất hiện trong đoạn video còn nói: “Vòng tay bị rơi”.

Đoạn camera cho thấy nhân viên xác nhận có 1 chiếc vòng bị rơi tại cửa hàng

Theo cô Jin, chiếc vòng chính là món đồ mà cô đã đánh rơi tại nhà hàng. Sau khi nhặt được, nhân viên đã mang chiếc vòng tới quầy và cất vào một ngăn kéo. Tưởng đã tìm được chiếc vòng vàng, cô quay lại nhà hàng để nhận lại tài sản. Tuy nhiên, khi mở ngăn kéo nơi nhân viên từng cất chiếc vòng, cô lại không thấy món đồ đâu.

Điều khiến sự việc trở nên khó hiểu là sau thời điểm chiếc vòng được nhân viên nhặt lên và cất vào ngăn kéo, dữ liệu camera giám sát cũng không còn. Cô Jin cho rằng đây là tình tiết đáng ngờ nên đã tìm đến cơ quan chức năng để nhờ can thiệp.

Trong quá trình giải quyết vụ việc, chủ nhà hàng có thái độ không mấy hợp tác khi được truyền thông liên hệ. Cảnh sát sau đó đưa người này sang một bên để trao đổi. Một cán bộ thuộc Đồn cảnh sát Ziyang, quận Thượng Thành, Hàng Châu (Trung Quốc) cho biết nếu chủ nhà hàng không muốn trả lời phỏng vấn thì có thể từ chối và rời đi. Cuộc trao đổi giữa hai bên sau đó không đạt được kết quả và kết thúc trong căng thẳng.

Đối với chiếc vòng vàng bị mất, cơ quan chức năng khuyên cô Jin nên thuê luật sư để đảm bảo quyền lợi của mình.

Luật sư Chen Songtao của Công ty Luật Fengguo, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) cho rằng nếu nhân viên nhà hàng nhặt được chiếc vòng rồi giao cho nhà hàng thì nhà hàng đã có nghĩa vụ bảo quản tài sản. Một khi món đồ đã nằm trong phạm vi quản lý của nhà hàng nhưng sau đó bị thất lạc thì phía nhà hàng phải chịu trách nhiệm và có nghĩa vụ bồi thường.

Sau đó, cô Jin cho biết phía nhà hàng đã bồi thường cho cô hơn 7.000 NDT (khoảng 26,6 triệu đồng), tính theo giá vàng tại thời điểm giải quyết vụ việc.

Sự việc được khép lại sau đó, cô Jin và phía nhà hàng không có tranh chấp pháp lý hay kiện tụng. Tuy nhiên, câu chuyện giống như 1 lời cảnh tỉnh dành cho tất cả mọi người về việc tự bảo quản tư trang, tài sản.

(Nguồn: news.qq.com)