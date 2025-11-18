Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm của Thẩm mỹ viện Mailisa bị kiểm tra khẩn

18-11-2025 - 16:18 PM | Xã hội

Cục Quản lý Dược vừa gửi nhiều văn bản đến sở y tế các tỉnh, thành phố, yêu cầu tăng cường kiểm tra và giám sát hoạt động kinh doanh mỹ phẩm liên quan đến Công ty MK Skincare - doanh nghiệp do chồng bà Mailisa sở hữu.

Ngày 18/11, Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) vừa gửi 3 văn bản gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố yêu cầu tăng cường việc kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh mỹ phẩm liên quan đến Công ty MK Skincare do ông Hoàng Kim Khánh - chồng bà Mailisa là chủ sở hữu, ưu tiên lấy mẫu các nhóm sản phẩm có nguy cơ cao như mỹ phẩm làm trắng da, sản phẩm chống nắng và sản phẩm ghi hướng dẫn sử dụng cho phụ nữ có thai, trẻ em.

Danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm của Thẩm mỹ viện Mailisa bị kiểm tra khẩn- Ảnh 1.

Động thái này liên quan đến việc cơ quan chức năng xác minh, làm rõ các dấu hiệu vi phạm trong hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare - đơn vị nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa các sản phẩm mỹ phẩm mang nhãn hiệu "Doctor Magic", "Maika Beauty", "MK" ra thị trường.

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị các đơn vị triển khai chỉ đạo Trung tâm Kiểm nghiệm dược - mỹ phẩm tiến hành lấy mẫu các sản phẩm thuộc 3 nhãn hàng nêu trên đang lưu hành trên địa bàn. Danh mục kiểm tra gồm 162 sản phẩm do Công ty MK Skincare chịu trách nhiệm đưa ra thị trường hoặc nhập khẩu.

Đối với 162 sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm mà Công ty chịu trách nhiệm đưa ra thị trường đề nghị cung cấp đầy đủ báo cáo về hồ sơ thông tin sản phẩm tương ứng. Đề nghị Công ty gửi toàn bộ báo cáo về Cục Quản lý Dược trước ngày 21/11/2025.

Cùng ngày Cục cũng có công văn gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố về việc cung cấp thông tin về thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính.

Sở Y tế các tỉnh, thành phố: Tiến hành rà soát và báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra; báo cáo việc xử lý vi phạm hành chính (nếu có) liên quan đến việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh, lưu thông và sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm mang nhãn hàng “DOCTOR MAGIC”, “MAIKA BEAUTY”, “MK” do Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare chịu trách nhiệm đưa ra thị trường.

Đối với Sở Y tế TP Hồ Chí Minh, Tiến hành kiểm tra Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xuất nhập khẩu MK Skincare trên địa bàn; đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý mỹ phẩm trong hoạt động nhập khẩu, kinh doanh và quảng cáo mỹ phẩm; thực hiện xử lý, xử phạt vi phạm theo đúng quy định hiện hành (nếu phát hiện vi phạm);

Chi tiết danh sách 162 sản phẩm do Công ty MK Skincare chịu trách nhiệm đưa ra thị trường hoặc nhập khẩu:

Danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm của Thẩm mỹ viện Mailisa bị kiểm tra khẩn- Ảnh 2.

Danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm của Thẩm mỹ viện Mailisa bị kiểm tra khẩn- Ảnh 3.

Danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm của Thẩm mỹ viện Mailisa bị kiểm tra khẩn- Ảnh 4.

Danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm của Thẩm mỹ viện Mailisa bị kiểm tra khẩn- Ảnh 5.

Danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm của Thẩm mỹ viện Mailisa bị kiểm tra khẩn- Ảnh 6.

Danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm của Thẩm mỹ viện Mailisa bị kiểm tra khẩn- Ảnh 7.

Danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm của Thẩm mỹ viện Mailisa bị kiểm tra khẩn- Ảnh 8.

Danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm của Thẩm mỹ viện Mailisa bị kiểm tra khẩn- Ảnh 9.

Danh sách 162 sản phẩm mỹ phẩm của Thẩm mỹ viện Mailisa bị kiểm tra khẩn- Ảnh 10.

