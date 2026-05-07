Danh sách 804 ô tô, xe máy bị phạt nguội trong tuần qua ở Bắc Ninh

Văn Chương/VTC News | 07-05-2026 - 20:35 PM | Xã hội

Tuần từ 27/4 đến 3/5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện 804 xe chạy quá tốc độ, trong đó có 774 ô tô, 30 mô tô.

Danh sách biển số vi phạm cụ thể như sau:

Ô tô vi phạm tốc độ tại đường tỉnh 288, đoạn qua xã Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Ninh.

Danh sách 774 ô tô vi phạm chạy quá tốc độ quy định.

Xe mô tô vượt quá tốc độ. (Ảnh: Công an Bắc Ninh)

Danh sách 30 xe mô tô vi phạm chạy quá tốc độ quy định.

Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ

Với xe máy: Chạy xe quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h bị phạt tiền từ 400 nghìn đồng đến 600 nghìn đồng.

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h bị phạt tiền từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Chạy xe máy quá tốc độ quy định trên 20 km/h bị phạt tiền từ 6 triệu đến 8 triệu đồng, đồng thời người vi phạm sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Với ô tô: Chạy quá tốc độ quy định từ 5 km/h đến dưới 10 km/h bị phạt tiền từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng.

Chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h bị phạt tiền từ 4 triệu đến 6 triệu đồng. Đồng thời, người vi phạm sẽ bị trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Chạy ô tô quá tốc độ quy định từ trên 20 km/h đến 35 km/h bị phạt tiền từ 6 triệu đồng đến 8 triệu đồng; trừ 4 điểm giấy phép lái xe.

Chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h sẽ bị phạt tiền từ 12 triệu đồng đến 14 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Khi nộp phạt cần chuẩn bị giấy tờ gì?

Đối với xe ô tô: Thông báo vi phạm của cơ quan công an, đăng ký xe, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép lái xe của người vi phạm, căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).

Đối với xe mô tô: Thông báo vi phạm của cơ quan công an, đăng ký xe, giấy phép lái xe của người vi phạm, căn cước công dân của người vi phạm (với mỗi loại giấy tờ photo 1 bản).

