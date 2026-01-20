Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, các chủ ô tô, xe máy nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168
Tất cả các trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an Tp.Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử phạt nguội.
- 19-01-2026403 chủ xe có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168: Có vi phạm mức phạt lên đến 22 triệu đồng
- 16-01-2026Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, chủ xe nộp phạt theo Nghị định 168
- 18-01-2026154 chủ xe máy, ô tô bị phạt nguội trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168
Trong 24 giờ qua, hệ thống camera AI ghi nhận 99 lỗi vi phạm phạt nguội theo Nghị định 168, trong đó phần lớn là lỗi vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.
Cụ thể, theo báo cáo trích xuất từ 12h00 ngày 18/1 đến 12h00 ngày 19/1/2026, hệ thống camera AI đã ghi nhận tại nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi có 63 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ, 27 trường hợp người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm.
Cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận 09 trường hợp không thắt dây đai an toàn và 02 trường hợp vi phạm về tốc độ.
Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:
Các cách nộp phạt nguội
Mức phạt vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm theo Nghị định 168
