Danh sách phạt nguội trong 24 giờ qua, các chủ ô tô, xe máy nhanh chóng nộp phạt theo Nghị định 168

20-01-2026 - 09:20 AM | Xã hội

Tất cả các trường hợp vi phạm đã được chuyển cho Công an Tp.Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử phạt nguội.

Trong 24 giờ qua, hệ thống camera AI ghi nhận 99 lỗi vi phạm phạt nguội theo Nghị định 168, trong đó phần lớn là lỗi vượt đèn đỏ và không đội mũ bảo hiểm.

Cụ thể, theo báo cáo trích xuất từ 12h00 ngày 18/1 đến 12h00 ngày 19/1/2026, hệ thống camera AI đã ghi nhận tại nút giao thí điểm Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi có 63 trường hợp xe mô tô, xe gắn máy vượt đèn đỏ, 27 trường hợp người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm.

Cao tốc Nội Bài - Lào Cai ghi nhận 09 trường hợp không thắt dây đai an toàn và 02 trường hợp vi phạm về tốc độ.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Các cách nộp phạt nguội

Mức phạt vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm theo Nghị định 168

Theo Trang Anh

Phụ nữ mới

