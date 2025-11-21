Đánh thức cảm xúc với vật liệu sợi tự nhiên cao cấp từ Ly Mây

Ly Mây không chỉ bán vật liệu thuần túy như mây tre đan hay giấy dán tường sợi tự nhiên, mà còn giới thiệu một tiêu chuẩn thẩm mỹ mới – nơi vẻ đẹp thuần khiết, sự an toàn tuyệt đối và trách nhiệm bền vững được nâng lên thành chuẩn mực.

Dấu ấn của "sống xanh" trong thiết kế nội thất hiện đại

Sự lên ngôi của decor sợi tự nhiên không phải là một trào lưu nhất thời, mà là minh chứng cho sự chuyển dịch về ý thức hệ. Ly Mây tin rằng, việc lựa chọn vật liệu là một phần của triết lý sống.

Vẻ đẹp thuần khiết từ vật liệu tự nhiên

Sức hút cảm xúc từ vật liệu thuần khiết

Giá trị của vật liệu sợi tự nhiên do Ly Mây cung cấp nằm ở ba yếu tố cốt lõi: Vẻ đẹp độc bản, không gian an toàn và trách nhiệm môi trường. Đây là những giá trị tạo nên tiêu chuẩn thẩm mỹ mới mà Ly Mây đang kiến tạo: Thẩm mỹ phải đi đôi với Sức khỏe và Đạo đức kinh doanh.

Vẻ đẹp độc bản và mộc mạc: Mỗi sản phẩm của Ly Mây là một "kiệt tác" của tự nhiên. Các thớ sợi mang kết cấu và sắc thái riêng biệt, tạo nên sự ấm áp, chiều sâu và tính độc nhất cho không gian, giúp nội thất tránh xa sự đơn điệu và không dễ bị lỗi thời.

Không gian an toàn: Ly Mây cam kết vật liệu hoàn toàn không chứa hóa chất độc hại, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho sức khỏe. Ly Mây luôn đặt sự thư thái và an yên tinh thần của người sử dụng lên hàng đầu.

Trách nhiệm với môi trường: Ly Mây ưu tiên các loại sợi tái tạo nhanh, biến việc lựa chọn vật liệu thành một hành động thể hiện sự "tử tế" và đóng góp thiết thực vào sự phát triển bền vững chung.

Ly Mây - Vilata cung cấp vật liệu và thi công trọn gói

Ứng dụng đa chiều kiến tạo không gian đẳng cấp

Sản phẩm sợi tự nhiên của Ly Mây đã vượt qua giới hạn của đồ thủ công, trở thành vật liệu cao cấp đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật nội thất hiện đại. Điều này minh chứng rằng, Ly Mây không chỉ bán vật liệu mà đang cung cấp giải pháp thiết kế toàn diện.

Trang trí bề mặt lớn: Giấy dán tường sợi tự nhiên và lưới mây tre đan cao cấp là giải pháp hoàn hảo để ốp tường tạo điểm nhấn phòng khách, phòng ngủ hay ốp trần trang trí sảnh resort.

Chi tiết đồ nội thất: Vật liệu Ly Mây được mở rộng vào các chi tiết cấu tạo. Lưới mây tre đan cao cấp được dùng làm cánh tủ, mặt bàn hay vách ngăn nội thất, tạo độ thông thoáng và tính thẩm mỹ cao. Ứng dụng này phổ biến trong phong cách Wabi-Sabi hoặc Scandinavian.

Không gian thương mại & nghỉ dưỡng: Vật liệu Ly Mây giúp các dự án như resort, quán cà phê truyền tải thông điệp sống bền vững. Chúng được dùng để trang trí quầy bar, dán tường khu vực tiếp tân hoặc làm trần sảnh, tạo môi trường trải nghiệm đầy cảm hứng, xóa nhòa ranh giới giữa nội thất hiện đại và thiên nhiên.

Ly Mây – Đơn vị thiết lập chuẩn mực chất lượng quốc tế

Ly Mây định vị là thương hiệu chuyên cung cấp các giải pháp vật liệu decor sợi tự nhiên cao cấp, chất lượng hàng đầu. Mục tiêu cốt lõi của Ly Mây là truyền tải thông điệp về lối sống xanh, phát triển bền vững và cung cấp vật liệu an toàn, có giá trị thẩm mỹ cao.

Quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt

Ly Mây cam kết chất lượng thông qua quy trình kiểm soát nghiêm ngặt. Đây là cách thương hiệu hiện thực hóa tiêu chuẩn thẩm mỹ mới bằng hành động cụ thể:

Tuyển chọn tỉ mỉ: Sợi tự nhiên được lựa chọn kỹ lưỡng, đảm bảo độ đồng đều và tính thẩm mỹ cao nhất.

Xử lý thân thiện môi trường: Vật liệu được xử lý chống mối mọt, ẩm mốc bằng các phương pháp an toàn, không sử dụng hóa chất độc hại, đảm bảo độ bền ổn định và phù hợp với điều kiện khí hậu Việt Nam.

Tiêu chuẩn Kỹ thuật: Sản phẩm Ly Mây luôn được kiểm tra để đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nội thất hiện đại, xứng đáng là đối tác tin cậy cho Kiến trúc sư và Chủ đầu tư.

Khẳng định vị thế toàn cầu tại VIFA ASEAN 2025

Việc Ly Mây tham gia Hội Chợ Quốc Tế Sản Phẩm Nội Ngoại Thất và Mỹ Nghệ – VIFA ASEAN 2025 là một bước đi chiến lược.

Ly Mây tham gia sự kiện VIFA 2025

Sự hiện diện tại VIFA củng cố thông điệp: Ly Mây không chỉ bán vật liệu mây tre đan và giấy dán tường sợi tự nhiên mà đang mở rộng tầm nhìn, khẳng định năng lực cung ứng số lượng lớn và đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt cho các dự án quy mô toàn cầu. Ly Mây là người kiến tạo những không gian sống an toàn, đẳng cấp và bền vững, dẫn dắt một tiêu chuẩn thẩm mỹ mới trong ngành nội thất.

Lời Kết

Lựa chọn Ly Mây là lựa chọn cho một không gian có chiều sâu, an toàn và có trách nhiệm. Đó là sự đầu tư vào những giá trị thật: sức khỏe, vẻ đẹp thuần khiết và sự bền vững. Ly Mây sẽ đồng hành cùng bạn khám phá và hiện thực hóa triết lý "Sống Xanh" – nơi decor là cầu nối giữa con người và thiên nhiên, định hình nên tiêu chuẩn thẩm mỹ mới của kỷ nguyên hiện đại.

Thông tin liên hệ:

Showroom – Văn phòng: 40 đường Lồ Ồ, Phường Đông Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh (Địa chỉ cũ: 40 đường Lồ Ồ, P. Bình An, TP. Dĩ An, Bình Dương)

Website: https://giaydantuonglymay.com

Hotline: 0367.707.871 – 0974.399.971

Email: marketing@giaydantuonglymay.com

Công ty TNHH MTV Vilata

Địa chỉ trụ sở chính: Văn phòng 02, Tầng 08, Tòa nhà Pearl Plaza, Số 561A Điện Biên Phủ, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam