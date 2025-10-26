Danh tính 5 nhà đầu tư dự kiến mua 92,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ của Tập đoàn NRC

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Cổ đông Tập đoàn NRC thông qua phương án chào bán 92,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ cho 5 nhà đầu tư. Phần lớn số vốn huy động được dùng để đầu tư vào dự án The Welltone Luxury Residence.

Chiều 25/10, Công ty cổ phần Tập đoàn NRC (tên cũ là Tập đoàn Danh Khôi, mã: NRC) tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua nhiều nội dung quan trọng liên quan đến định hướng chiến lược phát triển của Tập đoàn trong giai đoạn 2025 - 2026.

Trước hết, đại hội đã thông qua phương án chào bán tối đa gần 92,6 triệu cổ phiếu riêng lẻ với giá 10.000 đồng/cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lên thêm gần 926 tỷ đồng.

Theo danh sách được công bố, 5 nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp sẽ tham gia đợt chào bán này của NRC gồm: Công ty Cổ phần Quản lý quỹ Amber, dự kiến mua 40 triệu cổ phiếu, ông Lê Thống Nhất (Chủ tịch NRC) mua gần 26,2 triệu cổ phiếu, ông Nguyễn Huy Cường mua 8,8 triệu cổ phiếu, bà Hà Thị Kim Thanh mua 12,6 triệu cổ phiếu, bà Đào Thị Bạch Phượng mua 5 triệu cổ phiếu.

Ngoại trừ Amber chưa từng sở hữu cổ phiếu NRC, các nhà đầu tư còn lại đều đang sở hữu cổ phiếu NRC. Sau phát hành, các nhà đầu tư này sẽ nắm giữ gần 61,7% cổ phiếu NRC, riêng Quỹ Amber nắm giữ gần 21,6% số lượng cổ phiếu NRC.

Đây là phương án thay thế sau khi NRC quyết định không tiếp tục triển khai phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên 2025.

Với gần 926 tỷ đồng huy động được, NRC dự kiến dùng gần 726 tỷ đồng trong đó để đầu tư các sản phẩm căn hộ thuộc dự án The Welltone Luxury Residence (Khu dân cư Cồn Tân Lập, phường Xương Huân, TP.Nha Trang).

Liên quan đến dự án trên, cổ đông của NRC cũng thông qua tờ trình về việc đầu tư vào dự án The Welltone Luxury Residence với tổng mức đầu tư dự kiến 1.000 tỷ đồng, đồng thời phê duyệt giao dịch với bên liên quan là Công ty Cổ phần Đầu tư VHR, giá trị tối đa 1.000 tỷ đồng.

Dự án The Welltone Luxury Residence vốn có tên là The Aston Luxury Residence, quy mô 3 tòa tháp cao từ 24 đến 27 tầng với 1.341 căn hộ, do Công ty Cổ phần Đầu tư VHR làm chủ đầu tư.

Được biết, ông Lê Thống Nhất, Chủ tịch NRC hiện đang là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư VHR.

Về vấn đề nhân sự, đại hội tiến hành miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với bà Hàn Thị Quỳnh Thi, đồng thời bầu bổ sung ông Trần Đại Dương (SN 1987) vào HĐQT nhiệm kỳ 2022-2027.


