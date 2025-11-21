Danh tính “anh thầy xấu trai” nhất TikTok, visual khiến học sinh giật mình

Đó chính là Minh Trí (SN 2003, Vĩnh Long) - thầy giáo trẻ dạy tiếng Anh tại một trường cấp 2 ở TP.HCM. Nam giáo viên được nhiều người biết đến qua kênh TikTok với cái tên đặc biệt “Anh thầy xấu trai”. Dù chỉ làm clip “giật giật”, không hé lộ quá nhiều về một tiết học nhưng trong mỗi video, chỉ cần diện sơ mi, quần âu, đứng trên bục giảng, Minh Trí cũng hút cả triệu view cùng vô vàn những bình luận khen ngợi.

Nhiều người cho rằng, cái tên “Anh thầy xấu trai” của Minh Trí hoàn toàn trái ngược với visual mà anh sở hữu. Không ít bình luận bày tỏ nhan sắc thầy giáo khiến cộng đồng mạng mong muốn được làm học trò của Minh Trí, hay thậm chí có động lực để học tập ngoại ngữ.

Clip: Minh Trí được biết đến với kênh TikTok "Anh thầy xấu trai", nhận nhiều lời khen vì visual trái ngược với tên gọi

Viral nhờ một đoạn clip được MONO đăng lại

Với visual “cực phẩm”, Minh Trí nhanh chóng viral trên TikTok. Các đoạn clip của anh chàng từ khi đi dạy đến ảnh đời thường đều lọt xu hướng, được netizen “thả tim” rần rần. Chia sẻ về cơ duyên làm TikTok, Minh Trí cho biết mọi thứ đến khá tự nhiên, bắt nguồn từ một clip đu trend với bạn bè trên trường.

Theo đó, dù chỉ làm clip vui nhưng Minh Trí lại viral, được nhiều người biết đến khi được ca sĩ MONO đăng lại. Thời điểm đó, Minh Trí nhận nhiều lời khen với ngoại hình sáng sủa, điển trai. Đặc biệt, góc nghiêng của nam giáo viên trẻ khiến không ít người phải xuýt xoa. Sau đó, Minh Trí tiếp tục làm thêm các clip chia sẻ về công việc giáo viên của mình.

“Bất ngờ được mọi người chú ý cũng khiến cuộc sống của mình có một chút thay đổi, có nhiều điều thú vị hơn để mình làm. Về các bạn học sinh thì phản ứng của các bạn khi thấy thầy giáo viral chính là… chọc vui mình. Ngoài ra thì ở trên mạng, mọi người cũng bình luận rất dí dỏm về công việc của mình, đọc cũng thấy rất vui và giải trí”, Minh Trí chia sẻ.

Nói về cái tên “Anh thầy xấu trai”, Minh Trí bày tỏ: “Thực ra trước đây mình rất tự ti về bản thân. Dù mình nhận được khá nhiều lời khen nhưng mình vẫn cảm thấy bản thân ‘xấu trai’. Nên mình để tên như vậy luôn vì vừa vui vẻ, dễ nhớ mà cũng gắn liền với những điều khó quên trong quá khứ”.

Minh Trí có kinh nghiệm 3 năm giảng dạy bộ môn tiếng Anh cho học sinh cấp 2

Nam giáo viên thu hút sự chú ý trên TikTok nhờ diện mạo điển trai, gương mặt sáng

Ngoài ra, Minh Trí cho hay việc trở nên nổi tiếng không ảnh hưởng quá nhiều đến công việc giảng dạy của anh. Bởi khi lên lớp vào các tiết học, Minh Trí luôn giữ thái độ nghiêm túc, chỉn chu và tập trung và bài giảng. Thầy giáo 2k3 cho biết bản thân không phải người quá nghiêm khắc hay khó tính mà sẽ cân bằng và tâm lý.

“Khi đi dạy thì sẽ có những lớp rất ngoan nhưng cũng sẽ có một số lớp có các bạn học sinh tinh nghịch hơn một chút. Nên thường mình sẽ dựa vào từng lớp để điều chỉnh mức độ nghiêm khắc. Mình sẽ thân thiện, nhẹ nhàng với các lớp chịu hợp tác học, chăm chỉ làm bài tập, nghe giảng,... Còn các lớp đặc biệt hơn thì mình sẽ nghiêm khắc hơn để các bạn tập trung học tập.

Thế nhưng ngoài giờ học, hay những khi học xong bài sớm, mình cũng thường giao lưu, trò chuyện với các bạn học sinh. Các bạn sẽ đặt cho mình nhiều câu hỏi về việc học hay cuộc sống, mình đều giải đáp tận tình, chân thành như những người bạn”, Minh Trí kể.

Nhất quỷ, nhì ma, thứ ba… học sinh Gen Alpha!

Được biết, Minh Trí lớn lên trong gia đình có truyền thống làm giáo viên. Từ ông bà đến bố mẹ, do đó Minh Trí cũng sớm được thừa hưởng tình yêu với nghề và được định hướng từ nhỏ về công việc này.

Tuy nhiên trước khi trở thành giáo viên đứng lớp, anh chàng cũng trải qua quãng thời gian học trò giống như bao người. Hơn nữa lại là một thầy giáo trẻ nên Minh Trí cho biết bản thân học hỏi và rút kinh nghiệm rất nhiều từ thế hệ đi trước, để có cách dạy phù hợp hơn với các bạn trẻ hiện tại.

“Mình dạy môn tiếng Anh nên vốn cũng đã có thể sáng tạo hơn trong cách giảng dạy. Mình cũng kết hợp phong cách dạy truyền thống lẫn hiện đại. Mình sẽ ưu tiên để học sinh được thỏa sức chia sẻ, phát biểu ý kiến. Những buổi học về từ vựng, ngữ pháp,... mình sẽ cho các bạn áp dụng ngay trên lớp với những tình huống đời thường để có thể dễ hiểu và thực hành hơn”, nam giáo viên nói.

Minh Trí chia sẻ bản thân là người không quá khó tính mà tâm lý khi đi dạy

Hiện tại, Minh Trí đang có 1 năm du học tại Anh, sau đó sẽ trở về TP.HCM để tiếp tục công việc giảng dạy

Ngoài ra, Minh Trí cũng có một phương châm dạy học cho riêng mình rằng phải luôn kiên nhẫn với học sinh. Đặc biệt là với những môn ngoại ngữ, thầy giáo trẻ quan niệm nếu tạo được không khí học sôi nổi, thoải mái, các bạn học sinh sẽ tiếp thu kiến thức một cách nhanh hơn, tốt hơn thay vì dạy theo công thức.

Là giáo viên Gen Z đi dạy các học trò thuộc Gen Alpha, Minh Trí bày tỏ mỗi thế hệ sẽ có những điểm chung nhưng cũng sẽ có những điểm khác biệt. “Mình thấy thế hệ các bạn Gen Alpha rất sáng tạo, tính cách cũng năng động và hoạt bát, không ngại đặt câu hỏi cho các thầy cô giáo. Về chương trình học thì các bạn bây giờ học có phần nặng hơn, lịch trình dày đặc hơn. Còn lại thì học sinh mà, tuổi nào cũng “ồn ào”, tinh nghịch mà cũng dễ thương, đáng yêu cả”, Minh Trí nhận xét.

Cuối cùng, nam giáo viên sinh năm 2003 cho biết bản thân đang tiếp tục học thêm bằng cử nhân ngành ngôn ngữ Anh tại Anh. Do đó thời gian này, Minh Trí tập trung hoàn thiện hành trình 1 năm du học. Sau đó, anh sẽ trở về Việt Nam và tiếp tục công việc giảng dạy của mình.