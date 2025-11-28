Danh tính ba doanh nghiệp bất động sản vừa bị UBCKNN xử phạt

CII bị phạt 92,5 triệu đồng

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định số 458/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành Phố Hồ Chí Minh (MCK: CII, sàn HoSE).

Theo quyết định này, CII đã bị xử phạt 92,5 triệu đồng do không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Cụ thể, CII không công bố thông tin đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu bán niên 2021; Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu năm 2020; Báo cáo tài chính bán niên 2021; Báo cáo tài chính năm 2020; Tình hình thanh toán lãi, gốc trái phiếu bán niên 2021; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023.

Về CII, theo thông tin do doanh nghiệp tự giới thiệu, cuối năm 2001, CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (CII) được thành lập với ba thành viên sáng lập. Các cổ đông bao gồm Quỹ Đầu tư Phát triển Đô thị Thành phố Hồ Chí Minh (HFIU), nay là Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC), Công ty Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Thanh niên xung phong Thành phố Hồ Chí Minh (VYC) và Công Công ty Cổ phần Đầu tư và Dịch vụ Thành phố Hồ Chí Minh (INVESCO).

Bất động sản Seaside Homes

Theo Quyết định số 454/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Seaside Homes bị phạt 92,5 triệu đồng cũng vì hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố theo quy định pháp luật.

Theo đó, công ty không công bố thông tin đối với các tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu 2022; Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn đối với tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024.

Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Seaside Homes tiền thân là Công ty CP Đầu tư và Phát triển NOVA LEGAL, thành lập tháng 10/2017. Các cổ đông sáng lập ban đầu của Công ty gồm Công ty CP NOVAGROUP (sở hữu 98% vốn điều lệ), 2 cá nhân Võ Thu Thảo và Ngô Thị Tố Nguyên (mỗi người sở hữu 1%). Sau nhiều lần sang tên đổi chủ, Seaside Homes được sở hữu bởi cá nhân Lê Thị Hồng Xuân (nắm giữ 99,99% vốn điều lệ) và Bùi Thị Tuyết Mai.

Theo thông tin được công bố đầu năm 2023 cũng cho thấy, cá nhân Lê Thị Hồng Xuân hiện còn là Người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Bất động sản Bright Ocean (vốn điều lệ 866,195 tỷ đồng), Công ty TNHH Đầu tư Bất động sản Light City (vốn điều lệ 500 tỷ đồng), Công ty CP Phát triển Bất động sản Star Land (vốn điều lệ 125 tỷ đồng), Công ty CP Bất động sản Greenwich (vốn điều lệ 400 tỷ đồng) được sáng lập bởi Công ty CP NOVAGROUP, Phạm Thị Cúc và Bùi Đạt Chương và nhiều doanh nghiệp khác.

Đầu tư Summer Beach

UBCKNN đã ban hành Quyết định số 451/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty CP Đầu tư Summer Beach số tiền 92,5 triệu đồng đối với hành vi không công bố đối với thông tin phải công bố.

Theo quyết định xử phạt, Đầu tư Summer Beach không công bố thông tin cho Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với Báo cáo tình hình sử dụng số tiền từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2023. Công ty công bố thông tin không đúng thời hạn theo quy định pháp luật đối với tài liệu: Báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu từ phát hành trái phiếu được kiểm toán bán niên 2024.

Summer Beach được thành lập vào năm 2017 với tên gọi ban đầu là Công ty CP Đầu tư Nova Audit và do Nova Group sở hữu 98% vốn. Trước đó, Summer Beach đã ký hợp đồng với Công ty TNHH Delta - Valley Bình Thuận (công ty con của Novaland) cùng kinh doanh xây dựng tại dự án Tổ hợp Khu du lịch Thung Lũng Đại Dương (NovaWorld Phan Thiết).

Cũng theo một dữ liệu được HNX công khai vào tháng 9/2023, vốn điều lệ của Summer Beach tại thời điểm này là 400 tỷ đồng. Trụ sở chính của doanh nghiệp khi đó đặt tại Tầng 01 tòa nhà Vietphone Building tại 127 – 129 Hoàng Văn Thụ, P.8, Q.Phú Nhuận, TP.HCM. Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp là ông Lê Thanh Liêm, sinh năm 1959.