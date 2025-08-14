Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Danh tính bảo mẫu khiến con trai tỷ phú Mỹ bỏ vợ và 4 con: Từng là sinh viên đến làm thêm, ở chung nhà

14-08-2025 - 08:40 AM | Tài chính quốc tế

Từ bảo mẫu lên làm Phó chủ tịch, pha thăng tiến nhanh nhất lịch sử đây rồi.

Vụ việc Peter Goodwin (40 tuổi) - con trai tỷ phú, "ông trùm bowling" William Goodwin ngoại tình với bảo mẫu rồi bỏ vợ, dù cả hai đã có bốn đứa con chung (2 trai, 2 gái), đang gây xôn xao mạng xã hội Mỹ. 

Danh tính bảo mẫu khiến con trai tỷ phú Mỹ bỏ vợ và 4 con: Từng là sinh viên đến làm thêm, ở chung nhà- Ảnh 1.

Peter Goodwin ly hôn vợ Cara sau khi anh ngoại tình với bảo mẫu cũ.

Theo thông tin từ tờ New York Post, trong hồ sơ ly hôn tại tòa án, ông Peter Goodwin thừa nhận bản thân không chung thủy, dẫn đến đổ vỡ trong hôn nhân. Càng "chấn động" hơn khi người mà Peter Goodwin ngoại tình lại là bảo mẫu cũ của gia đình ông - cô Annette Lombard. 

Peter Goodwin được cho là đã cặp kè với Annette Lombard trong nhiều năm. Ông thường lợi dụng các chuyến công tác để hẹn hò, du lịch cùng cô gái trẻ. Theo thời gian, Peter trở nên gắt gỏng, thay đổi tính nết với vợ con. Đỉnh điểm là vào Giáng sinh 2023, khi vợ là nhà tâm lý học lâm sàng Cara Goodwin đang bế con gái mới 4 tháng tuổi ở nhà riêng, Peter bất ngờ thông báo muốn ly hôn và quát mắng vợ thậm tệ trước mặt các con.

“Một câu chuyện tưởng như chỉ có trên phim, nay lại xảy ra ngoài đời thật, quá tồi”, một netizen bình luận. 

Danh tính bảo mẫu khiến con trai tỷ phú Mỹ bỏ vợ và 4 con: Từng là sinh viên đến làm thêm, ở chung nhà- Ảnh 2.

Tiểu tam Annette Lombard.

Danh tính cô bảo mẫu ngoại tình với ông chủ, khiến một gia đình tưởng chừng hạnh phúc tan vỡ, đang được nhiều người tìm kiếm. Cư dân mạng bày tỏ bức xúc, đồng cảm với chính thất và lên tiếng chỉ trích tiểu tam.

Theo truyền thông, Annette Lombard (SN 1998) bắt đầu làm bảo mẫu cho gia đình Peter và Cara Goodwin từ năm 2019, khi 21 tuổi và vẫn là sinh viên Đại học Virginia. 

Trong quá trình làm việc, cô luôn thể hiện sự chuyên nghiệp, thân thiện, đáng tin đến mức các con của Peter gọi cô là "chị gái". Annette từng sống cùng gia đình ông bà chủ trong thời gian dịch Covid-19.

Đến năm 2020, Peter Goodwin mời Annette về công ty của mình và thăng chức lên Phó chủ tịch và thôi việc làm bảo mẫu.

Chính thất Cara Goodwin nhận ra sự bất thường từ màn thăng chức đột ngột này cũng như những dấu hiệu thay đổi của Peter, nên thẳng thắn trao đổi với chồng về mối quan hệ giữa anh và bảo mẫu, nhưng bị phớt lờ. 

Danh tính bảo mẫu khiến con trai tỷ phú Mỹ bỏ vợ và 4 con: Từng là sinh viên đến làm thêm, ở chung nhà- Ảnh 3.

Cô bảo mẫu này cũng thỉnh thoảng cập nhật hình ảnh trong các chuyến đi du lịch tới những địa điểm đắt đỏ.

Danh tính bảo mẫu khiến con trai tỷ phú Mỹ bỏ vợ và 4 con: Từng là sinh viên đến làm thêm, ở chung nhà- Ảnh 4.

Peter Goodwin sở hữu rất nhiều xe hơi hạng sang, thường xuyên đi du lịch.

Trong giai đoạn 2022 - 2023, mối quan hệ giữa Peter Goodwin và Annette Lombard chuyển từ lén lút sang công khai, với những chuyến đi du lịch tới các địa điểm nổi tiếng.

Đỉnh điểm là vào tháng 8/2023, khi Cara sinh con thứ tư, chỉ một tháng sau Peter đã nói muốn "độc lập hơn", sau đó đề nghị ly hôn.

Sau đó, Annette Lombard tiếp tục hẹn hò với ông chủ cũ, nhiều lần đi du lịch và ở khách sạn hạng sang. Là con trai của tỷ phú William Goodwin, Peter sở hữu cuộc sống xa hoa, thường xuyên chia sẻ hình ảnh lái siêu xe và du lịch trên mạng xã hội.

Annette Lombard thỉnh thoảng cập nhật hình ảnh đi du lịch, đời thường lên mạng xã hội. Cô cũng không được biết đến nhiều trước đó, chỉ được tìm kiếm danh tính sau khi vụ ngoại tình vỡ lở. Hiện tại, các tài khoản mạng xã hội của Annette Lombard không còn tồn tại, không rõ cô đã xóa hay ẩn đi. 

Vụ việc hiện vẫn đang nhận được nhiều sự quan tâm từ cư dân mạng. 

Theo: New York Post

6 ngày sau tuyên bố ly hôn, con trai tỷ phú Mỹ bị phát hiện ngoại tình với bảo mẫu, đưa bạn gái 9x làm phó chủ tịch

Theo Trần Hà

