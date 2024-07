Danh tính các đại gia Phú Thọ muốn mở 11 showroom VinFast khắp cả nước

Người đồng hành cùng VinFast 'xuất ngoại'

Ngày 29/7, VinFast và Công ty Cổ phần Đầu tư HBC Bình Minh (gọi tắt là Công ty HBC Bình Minh) đã chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược phát triển hệ thống nhà phân phối. Theo kế hoạch, ngay năm nay, Công ty HBC Bình Minh sẽ khai trương mới 11 showroom kinh doanh xe VinFast tại 11 tỉnh, thành phố tại cả miền Bắc và miền Nam.

Trong đó, nơi showroom VinFast đầu tiên của Công ty HBC Bình Minh tọa lạc là ở Yên Bái, dự kiến khai trương ngày mai 31/7. Khu vực này trước kia là một cơ sở kinh doanh cũ của một thương hiệu ô tô Hàn Quốc, sau đó được chuyển đổi sang showroom VinFast.

Trong số 11 showroom VinFast mà Công ty HBC Bình Minh đang triển khai, nỗ lực đáp ứng tiến độ khai trương trong năm 2024, cũng có nhiều showroom được chuyển đổi từ các thương hiệu ô tô chạy xăng, dầu sang kinh doanh ô tô điện VinFast.

Đặc biệt, Ban lãnh đạo Công ty HBC Bình Minh tiết lộ, nếu diễn biến thị trường thuận lợi, doanh nghiệp có thể sẽ khai trương thêm hai cơ sở kinh doanh xe VinFast tại các thị trường nước ngoài là Indonesia và Ấn Độ.

Ông Lê Quốc Đông, Tổng giám đốc Công ty HBC Bình Minh khẳng định: "Với kinh nghiệm kinh doanh ô tô hơn 30 năm, chúng tôi đánh giá chỉ trong vòng 3-5 năm tới, thị trường Việt Nam sẽ chứng kiến làn sóng chuyển đổi mạnh mẽ từ ô tô xăng sang ô tô điện. Chúng tôi xác định đây là thời điểm chín muồi để chuyển đổi mô hình kinh doanh, bởi chỉ khoảng 3 năm nữa, gần như sẽ chỉ có các đại lý ô tô điện tăng trưởng về doanh thu và lợi nhuận".

Như vậy, Công ty HBC Bình Minh sẽ là đối tác Việt Nam đầu tiên đồng hành cùng VinFast trong việc mở rộng hoạt động kinh doanh tại các thị trường quốc tế. Việc bổ sung 11 showroom mới từ doanh nghiệp này sẽ giúp hệ thống của VinFast tăng lên chạm ngưỡng gần 100 showroom, nhà phân phối trên tất cả 63 tỉnh, thành phố của Việt Nam.

VinFast thu hút đối tác phân phối giữa bối cảnh đạt mức tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn 6 tháng đầu năm 2024, với 21.747 ô tô điện bàn giao, tăng 92% so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ riêng quý II vừa qua, "ông lớn" xe điện Việt đã trao 12.058 chiếc xe tới tay khách hàng, tăng 24% so với quý I và tăng 26% so với cùng kỳ 2023.

Bên cạnh đó, hãng xe điện Việt Nam thời gian qua đã chính thức nhận đặt cọc mẫu mini-SUV VF 3 và ghi nhận số lượng đặt cọc kỷ lục tại thị trường nội địa. VinFast cũng khai trương cửa hàng đại lý, mở bán hai mẫu xe VF e34 và VF 5 chỉ sau vài tháng ra mắt thị trường Indonesia.

Đồng thời, VinFast tiếp tục ra mắt thương hiệu tại Thái Lan và Philippines, chính thức giao xe ở châu Âu sau khi phát triển mạng lưới chăm sóc khách hàng rộng khắp, thiết lập hiện diện tại khu vực Trung Đông, khởi công xây dựng nhà máy ở Ấn Độ và mở rộng mạng lưới bán hàng trên toàn cầu.

Danh tính các đại gia Phú Thọ

Theo tìm hiểu, Công ty HBC Bình Minh được thành lập ngày 9/10/2017, tại khu Hưng Tiến, thị trấn Đoan Hùng, huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ. Doanh nghiệp chuyên bán buôn xe ô tô có vốn sáng lập 20 tỷ đồng, trong đó, ông Nguyễn Trọng Hùng (SN 1967) đóng góp 40% cổ phần, bà Trần Thị Lương (SN 1943) góp 40% và bà Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1986) góp 20%.

Ông Nguyễn Trọng Hùng khi ấy làm Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Tháng 11/2017, ông Nguyễn Trọng Hùng thoái toàn bộ vốn, để lại cho bà Trần Thị Lương, người lúc này giữ tới 79% vốn điều lệ Công ty HBC Bình Minh. Trụ sở cũng được di dời về khu 8, đường Phù Đổng, phường Vân Phù, TP. Việt Trì. Đồng thời, Tổng giám đốc đương nhiệm Lê Quốc Đông (SN 1980) lúc này xuất hiện trám vào "ghế nóng" của ông Hùng.

Ba năm sau, tháng 5/2020, Công ty HBC Bình Minh tăng vốn điều lệ lên 60 tỷ đồng và duy trì đến hiện tại. Địa chỉ "đại bản doanh" giờ chuyển về khu 4, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ.

Ngoài sở hữu lượng cổ phần lớn tại Công ty HBC Bình Minh, bà Nguyễn Thị Vân Anh còn đứng tên tại Công ty Cổ phần Đầu tư HCB Đại Hùng, có địa chỉ tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái.

Doanh nghiệp này có 5 cổ đông sáng lập, bao gồm: ông Nguyễn Trọng Hùng (cựu Tổng giám đốc HBC Bình Minh), ông Nguyễn Khắc Cường, ông Nguyễn Ngọc Bình, ông Nguyễn Văn Mạnh và ông Nguyễn Việt Hùng, đều là những doanh nhân đến từ huyện Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Tương tự Công ty HBC Bình Minh, HCB Đại Hùng có vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng. Bà Nguyễn Thị Vân Anh được giao điều hành doanh nghiệp từ tháng 11/2017, sau khi người tiền nhiệm Nguyễn Khắc Cường rút lui. Theo lần cập nhật mới nhất, từ tháng 12/2023, Công ty HCB Đại Hùng được nâng vốn điều lệ từ 80 tỷ đồng lên 100 tỷ đồng.

Từ danh sách cổ đông nêu trên, không khó để phát hiện các chữ cái HBC và HCB trong tên của hai doanh nghiệp là ký hiệu viết tắt của những người sáng lập. Bên cạnh đó, nhiều khả năng, Công ty HCB Đại Hùng sẽ là doanh nghiệp phụ trách đầu tư, phát triển showroom đầu tiên trong chuỗi 11 showroom VinFast của Công ty HBC Bình Minh.

Nhìn chung, với doanh thu bán hàng mỗi năm khoảng từ 123 - 205 tỷ đồng, Công ty HBC Bình Minh được kỳ vọng là đại lý phân phối xuất sắc cho các sản phẩm VinFast. Tuy nhiên, điều Công ty HBC Bình Minh cần làm lúc này là khắc phục tình trạng thua lỗ "bết bát" của mình, khi đã nhiều năm không tạo ra lợi nhuận, lỗ bình quân 2 tỷ đồng/năm.