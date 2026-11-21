Sáng 9/11, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp nhận sản phẩm hỗ trợ chuyển đổi số và an sinh xã hội trị giá 1 tỷ đồng từ Công ty TNHH MasterD Entertainment.

Tại buổi trao tặng, ông Đỗ Nguyên Phúc, Giám đốc Công ty TNHH MasterD Entertainment, cho biết khoản đóng góp được trích từ toàn bộ lợi nhuận hoạt động kinh doanh album BLOOMEVER của nghệ sĩ Quang Hùng MasterD. Đây là dự án âm nhạc vừa được phát hành và nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ đông đảo khán giả.

Quang Hùng MasterD và công ty MasterD Entertainment hỗ trợ 1 tỷ đồng để thực hiện chương trình đóng góp cho cộng đồng (Ảnh: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam)

Đại diện doanh nghiệp bày tỏ mong muốn nguồn lực này sẽ góp phần hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là công tác chăm lo cho người dân trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027. Đồng thời, khoản đóng góp cũng hướng tới các chương trình hỗ trợ chuyển đổi số, giúp người dân có thêm cơ hội tiếp cận công nghệ và những tiện ích của đời sống hiện đại.

Động thái này của Quang Hùng MasterD nhận được sự quan tâm, ủng hộ của người hâm mộ. Nhiều khán giả bày tỏ sự trân trọng khi thành quả từ hoạt động nghệ thuật được nam ca sĩ và ê-kíp chuyển hóa thành những giá trị thiết thực cho cộng đồng.

Từ chàng trai chật vật xin biểu diễn không cát-xê đến ca sĩ được yêu thích ở châu Á

Quang Hùng MasterD tên thật là Lê Quang Hùng, sinh năm 1997 tại Huế. Anh hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc với vai trò ca sĩ, nhạc sĩ kiêm nhà sản xuất. Nam ca sĩ ghi dấu ấn khi tham gia chương trình Anh Trai Say Hi năm 2024 và lọt vào top 5 chung cuộc, sau đó chinh phục ngôi vị Quán quân tại Tinh Hà Say Hi năm 2026. Những ca khúc gắn với tên tuổi nam nghệ sĩ có thể kể đến Dễ Đến Dễ Đi, Thủy Triều, Catch Me If You Can, SECRET...

Quang Hùng MasterD

Ít ai biết, trước khi trở thành gương mặt được đông đảo khán giả biết đến, Quang Hùng từng trải qua quãng thời gian chật vật khi mới vào TP.HCM lập nghiệp. Chưa có tên tuổi hay chỗ đứng trong ngành giải trí, anh từng phải tìm đến những công ty nhỏ để có cơ hội hoạt động. Có thời điểm, Quang Hùng cùng ê-kíp chủ động xin biểu diễn không nhận cát-xê, thậm chí tự bỏ tiền trang điểm và đi lại chỉ để được đứng trên sân khấu, tích lũy kinh nghiệm.

Khó khăn tài chính từng khiến nam ca sĩ nhiều lần rơi vào cảnh không có chỗ ở ổn định. Anh có những ngày phải lang thang, ngủ ngoài công viên vì không đủ tiền thuê phòng. Khi ấy, việc sở hữu một cây đàn để phục vụ sáng tác cũng là ước mơ xa xỉ đối với chàng trai trẻ.

Năm 2019, Quang Hùng đầu quân cho một công ty quản lý nghệ sĩ nhưng chỉ vài tháng sau, đơn vị này phá sản. Đúng lúc chủ nhà liên tục gọi điện đòi tiền thuê, anh từng nghĩ mình không thể tiếp tục bám trụ tại TP.HCM và có thể phải trở về quê, bắt đầu lại từ con số 0.

Trong giai đoạn bế tắc ấy, Quang Hùng viết ca khúc Đừng Khóc Một Mình. May mắn đến khi một nhà sản xuất web drama liên hệ tìm mua nhạc cho dự án mới. Khoản tiền bán bài hát giúp anh có thêm kinh phí để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp tại TP.HCM.

Bước ngoặt lớn đến vào năm 2020, khi Dễ Đến Dễ Đi bất ngờ tạo nên cơn sốt tại Thái Lan. Ca khúc nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội, thu hút sự chú ý của khán giả nước ngoài và đưa tên tuổi Quang Hùng MasterD vượt ra khỏi thị trường Việt Nam.

Quang Hùng MasterD có lượng người hâm mộ lớn ở Thái Lan

Không chỉ được yêu thích tại Thái Lan, bài hát còn lan tỏa ở Trung Quốc, Campuchia, Lào, Myanmar và một số quốc gia châu Á khác. Ca khúc được nhiều nghệ sĩ nước ngoài cover, chuyển ngữ, góp phần đưa âm nhạc của nam ca sĩ đến gần hơn với công chúng quốc tế.

Thành công từ Dễ Đến Dễ Đi cũng giúp cuộc sống của Quang Hùng có nhiều thay đổi. Anh từng chia sẻ số tiền kiếm được từ âm nhạc đã giúp gia đình giải quyết những khoản nợ phát sinh do kinh doanh thua lỗ. Từ một nghệ sĩ phải chật vật tìm kiếm cơ hội biểu diễn, anh dần trở thành cái tên được săn đón tại thị trường nước ngoài.

Dù đã được khán giả quốc tế biết đến từ sớm, Quang Hùng MasterD từng có khoảng thời gian khá chật vật để tạo dựng vị trí tại thị trường trong nước. Năm 2024 đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi Quang Hùng tham gia chương trình Anh Trai Say Hi. Với khả năng sáng tác, sản xuất âm nhạc cùng phong cách trình diễn tự nhiên, anh nhanh chóng thu hút lượng lớn người hâm mộ và lọt vào đội hình Best 5 của chương trình. Sau chương trình, độ phủ sóng của nam ca sĩ tăng lên đáng kể.

Năm 2026, tên tuổi Quang Hùng MasterD bùng nổ khi trở thành Quán quân chương trình Tinh Hà Say Hi. Anh trở thành gương mặt “đắt show” được nhiều nhãn hàng săn đón, xuất hiện trên những sân khấu quy mô lớn. Nam ca sĩ cũng được chuyên trang TC Candler đưa vào danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới.