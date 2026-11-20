Sau thành công của khá nhiều dự án, nam diễn viên Tuấn Trần trở lại màn ảnh rộng với Trại Giam Hạnh Phúc trong một hình ảnh khác biệt: thầy giáo Phúc hiền lành, điềm tĩnh, luôn chọn nụ cười để đối diện với những khắc nghiệt trong cuộc sống. Dù không thể đồng hành cùng đoàn phim trong những ngày cinetour đầu tiên vì đang gấp rút trở lại Hàn Quốc để tiếp tục dự án còn dang dở, nam diễn viên vẫn tranh thủ dành thời gian cho buổi trò chuyện với chúng tôi.

Trong tâm thế khá thoải mái và cởi mở, Tuấn Trần chia sẻ nhiều hơn về hành trình xây dựng nhân vật Phúc, những lần cảm xúc vỡ òa ngay cả khi máy quay đã tắt, cũng như quan niệm làm nghề, câu chuyện doanh thu và những điều anh nhận được từ các dự án điện ảnh. Đặc biệt, nam diễn viên cũng thẳng thắn nói về áp lực bị gắn mác một màu, danh xưng mỹ nam trăm tỷ và cách anh lựa chọn nhìn nhận những thành công lẫn tiếc nuối trong sự nghiệp.

Trại Giam Hạnh Phúc là bộ phim khiến tôi khóc nhiều nhất, có những cảm giác vụn vỡ mình không điều khiển được

Trại Giam Hạnh Phúc đã bắt đầu công chiếu và có thành tích khá tốt, cảm xúc lúc này của Tuấn thế nào?

Tôi tiếc quá vì không được tham gia cinetour cùng mọi người để gặp khán giả nhưng cũng mừng cho anh Trung vì anh ấy rất tâm huyết cho phim này. Anh Trung là người đạo diễn rất yêu phim của mình. Trước đó, đợt mà Làm Giàu Với Ma 1, lần đầu tiên anh Trung và tôi làm việc chung. Anh có mời mình ra cafe nói chuyện. Bạn tin không, có những người họ luôn nói là: "À phim tôi hay lắm, phim tôi hài lắm" nhưng anh Trung lại kể về phim bằng tình yêu.

Phim hiện được khen ngợi nhiều nhưng cũng có những khán giả đánh giá rằng nếu mà phim làm series thì sẽ hay hơn vì tham nhân vật, tham câu chuyện quá. Anh nghĩ sao?

Nếu bớt đi, nó không có đủ ga để người xem cười. Thêm nữa anh Trung cũng xuất thân từ diễn viên nên khi mà anh mời ai đó vào phim, anh luôn muốn cái kết cho từng nhân vật đều trọn vẹn. Anh ấy rất là sợ diễn viên đóng trong phim của mình rồi bị cắt cảnh này cắt cảnh kia, nên cũng thấy thương lắm. Thành ra mọi người cũng nói phim bị tham quá.

Nhưng phim của mình có lấy cảm hứng từ Đời Sống Ngục Tù - Prison Playbook không, cũng là motif một người anh trai đi tù vì em gái?

Không đâu, Đời Sống Ngục Tù thật ra là tôi cũng chưa có xem phim đó luôn. Không chỉ Trại Giam Hạnh Phúc, mà nhiều phim gần đây của thị trường Việt Nam cũng kể câu chuyện một người anh và một người em gái. Từ Thiên Đường Máu rồi Trại Buôn Người. Tôi đi cùng anh Trung làm phim này từ những ngày đầu tiên, khi mà mình biết ý tưởng là mình sẽ ngồi lại, rà với nhau xem hiện tại Việt Nam mình đã có những phim gì, làm về đề tài gì, hay là có những hệ thống nhân vật nào đã làm rồi, và Tuấn đã từng đóng những nhân vật dạng như thế nào, chúng tôi ngồi liệt kê ra để tránh lặp lại những hình ảnh đó.

Khi mà ngồi suy nghĩ về background để tìm được nghề nghiệp cho nhân vật thầy Phúc, nó cũng là một cả quá trình đấy. Bởi vì những bộ phim trước đây tôi từng đóng, tôi đã làm đủ kiểu nhân vật khác nhau. Ban đầu, tôi từng mong muốn nhân vật này là một thầy giáo dạy Toán. Nhưng sau đó, anh Trung mới gợi ý thử chuyển sang thầy giáo dạy Văn vì thấy hình tượng này sẽ phù hợp hơn.

Bình thường, những vai diễn trước đây của tôi đa phần có nhịp nhanh và nhân vật mang nguồn năng lượng rất lớn. Còn với bộ phim này, tôi và anh Trung phải ngồi lại để tìm một cách thể hiện khác và nhận ra hình như tôi chưa bao giờ chọn một nhân vật có sự điềm tĩnh như vậy, kể cả trong cách thoại.

Đối với tôi, đài từ rất quan trọng. Đôi khi lên phim, nếu bạn không thay đổi giọng nói hay cách nhấn nhá, khán giả vẫn sẽ cảm thấy nhân vật này có gì đó quen thuộc. Trước đây với Minh Gọn, tôi đã gắn nguyên một cái hàm để thay đổi giọng nói. Với một vài nhân vật như Lanh, tôi sẽ nói giọng hơi mang âm hưởng địa phương miền Trung một chút. Còn với nhân vật lần này, tôi chọn cách nói tròn và rõ chữ. Bạn có thể để ý thấy lúc nào tôi cũng nói với tông giọng rất nhỏ, chậm rãi để người nghe có thể nghe rõ. Chứ một thầy giáo dạy Văn mà nói chuyện giống như rapper, với nhịp điệu mạnh và nhanh thì cũng không phù hợp.

Anh Trung cũng có một nguyên tắc là không dám xem quá nhiều phim vì sợ bản thân dễ bị tác động. Anh muốn ngồi nghĩ ra một điều gì đó organic nhất có thể. Vì thế, khi bạn hỏi về Đời Sống Ngục Tù, tôi cũng khá bất ngờ vì thật sự tôi chưa xem bộ phim đó.

Khán giả xem phim khóc khá nhiều, còn Tuấn thì sao?

Đây là bộ phim khiến tôi khóc nhiều nhất trong những phim đã từng làm. Tại vì thường khi mà mình tham gia một bộ phim, mình dễ bị chai lắm, mình đã đóng rồi thì khi coi lại, mình khó khóc nữa. Nhưng mà phim này, coi xong tôi cũng có những cảm xúc mình không nghĩ tới luôn.

Thế còn lúc quay có khóc nhiều không?

Cảnh tôi khóc lớn nhất là khi ở bệnh viện. Tôi nhớ hôm đó quay phân đoạn này rất nhiều take vì cảnh khá khó. Sau khi quay xong, tôi khóc không ngừng. Dù đã cắt máy, tôi vẫn đi ra một góc ngồi khóc, mà cũng không hiểu tại sao mình lại khóc. Có thể nói đây là một cảm xúc hiếm gặp khi làm một bộ phim, có những lúc cảm xúc vỡ vụn tự nhiên đến mà mình không thể điều khiển được.

Mọi người đi ra và thấy tôi ngồi khóc trong một góc bệnh viện, dù cảnh quay đã kết thúc. Có lẽ đó là tất cả sự dồn nén của nhân vật Phúc từ đầu phim đến thời điểm ấy. Phúc luôn phải cho em gái thấy mình đang ổn. Khi diễn, dù cảm xúc thế nào, tôi vẫn phải kìm nén về tâm lý nhân vật, không để em gái nhìn thấy sự yếu đuối của mình để nó an tâm chữa bệnh. Nhưng khi không có em gái bên cạnh, khi xung quanh không có ai, thậm chí lúc đó cũng không có ekip, tôi ngồi ở một góc cuối hành lang bệnh viện, rồi khóc mà không thể kiểm soát được. Giống như nhân vật chỉ chọn bộc lộ hình ảnh buồn nhất của mình khi ở một mình.

Thật ra, trong bộ phim này, Phúc gần như không để mọi người nhìn thấy những cảm xúc tiêu cực của mình. Đa phần khán giả sẽ thấy nhân vật lúc nào cũng cười. Đó cũng là một trong những điều tôi và anh Trung cùng suy nghĩ khi xây dựng nhân vật. Ban đầu, chúng tôi cũng sợ nếu Phúc cười quá nhiều thì sẽ dễ trở thành kỹ thuật diễn. Nhưng sau đó, cả hai nhận ra nụ cười ấy cũng là một cách nhắc nhở bản thân, nhắc nhở nhân vật phải thích nghi với cuộc sống này, bởi nó quá tàn khốc.

Khi xem phim, khán giả có thể thắc mắc tại sao nhân vật này lúc nào cũng cười, tại sao bị đối xử như vậy mà vẫn vui vẻ. Nhưng thực tế, từ nụ cười đầu tiên đến nụ cười cuối cùng, tôi và anh Trung đều phân tích, tính toán từng cấp độ khác nhau. Ở những phân đoạn đầu, Phúc chưa cười ngay khi mới bước vào trại giam. Lúc đó nhân vật còn sợ hãi, còn bị đánh. Sau đó, khúc ăn, Phúc mới bắt đầu cười, nụ cười đầu tiên chính là nụ cười sinh tồn.

Sau giai đoạn đó, khi Phúc cũng dần nhận ra những con người chung buồng giam bắt đầu quan tâm đến nhau, Phúc thấy rằng khi mình làm một điều tốt, người xung quanh cũng trở nên tốt hơn, Phúc tự nhiên cũng cảm thấy vui. Nụ cười lúc này xuất phát từ cảm giác mình cũng có giá trị ở nơi này.

Tôi và anh Trung phải ngồi nghĩ rất nhiều về quá trình phát triển của nhân vật theo từng mốc thời gian khác nhau. Không chỉ nhân vật chính thay đổi trong diễn xuất mà cả những người xung quanh cũng phải có sự chuyển biến tương ứng. Tôi luôn nghĩ bộ phim phải vận hành giống như cuộc đời, cần có đủ thời gian để mọi thứ phát triển tự nhiên.

Tôi rất sợ những phân đoạn tâm lý được viết ra rất hay, diễn viên đọc vào sẽ cảm thấy đây là một cảnh rất đắt, nhưng trước đó lại không có đủ quá trình để xây dựng cảm xúc. Cảm xúc chưa được tích lũy đủ mà đã bùng nổ thì sẽ rất dễ tạo cảm giác khiên cưỡng. Đó là điều tôi luôn chú ý khi làm nghề.

Khi làm việc với bất kỳ đạo diễn nào, tôi cũng muốn được đồng hành cùng họ ngay từ đầu. Bởi khi tham gia vào quá trình xây dựng từ những ngày đầu tiên, mình sẽ có thể hệ thống được hành trình của nhân vật, từ lúc mới bắt đầu cho đến khi trải qua đủ mọi khó khăn, trầy da tróc vẩy trong đó. Khi con người trải qua nhiều vấp ngã, nhiều thử thách, ánh mắt của họ cũng sẽ thay đổi. Bạn có thể thấy rõ Phúc ở những giai đoạn sau không còn giữ được ánh mắt vô tư như ban đầu nữa. Với tôi, đây thực sự là một nhân vật rất khó vì Phúc quá hiền. Bình thường, khi diễn những vai có phần lấc cấc, hoặc những nhân vật có một nét tính cách đặc biệt để làm điểm bám, tôi sẽ dễ tìm được cách thể hiện hơn, ngay cả vai ác cũng thế. Còn Phúc là một trường hợp khiến tôi phải trăn trở rất nhiều.

Hiền nhưng nhân vật này không yếu đuối, vậy anh làm nào để thể hiện được sự mạnh mẽ mà không cần phải dùng bạo lực?

Tôi không bao giờ quy định một nét diễn cố định cho nhân vật của mình. Tôi luôn nghĩ rằng dù hiền hay ác thì nhân vật cũng là con người, cũng có hỉ, nộ, ái, ố. Quan trọng là khi một người có bản tính hiền lành đối diện với một sự việc dữ dội, họ sẽ phản ứng như thế nào.

Khi bị đánh cũng vậy, một người có võ thuật trong người, có thể lập tức đánh trả, nhưng với một người hiền như Phúc, họ vẫn có sự tức giận, chỉ là phải kìm nén lại. Tôi muốn khán giả nhìn thấy nhân vật có tức giận, nhưng đồng thời cũng cảm nhận được sự kiềm chế bên trong.

Khi Điền đưa trứng cho Phúc, Phúc cũng tức chứ. Phúc tự hỏi tại sao mình phải ăn thứ này. Nhưng tôi luôn ý thức được những dòng suy nghĩ của nhân vật trong đầu. Khi có những lời thoại nội tâm ấy, ánh mắt của mình sẽ tự nhiên thể hiện được tâm lý nhân vật: Tại sao mình phải ăn thứ này? Sau đó, Phúc lại tự đấu tranh với bản thân: "Nếu mày không ăn thì mày sẽ bị đánh. Nếu mày ăn thì mày sẽ có cơ hội sống ở đây. Nếu mày nở một nụ cười, có thể mọi người sẽ không muốn đánh mày nữa, và mày sẽ có cơ hội được gần em gái của mình hơn". Những suy nghĩ đó tạo nên nhiều sắc thái khác nhau trong ánh mắt.

Bạn hãy để ý ánh mắt của Phúc trước khi tấn công Long Đầu Bò. Dù một người có hiền lành đến đâu, khi chạm đến một giới hạn nhất định, họ vẫn có thể bùng nổ. Thật ra, đối với tôi, Phúc cũng là một nhân vật nguy hiểm. Bởi nhân vật có quá nhiều sự dồn nén. Một người luôn chọn cách kìm nén cảm xúc, đến khi mọi thứ căng như một quả bóng và gặp phải một biến cố nào đó, họ rất dễ mắc sai lầm.

Khi xây dựng nhân vật tôi luôn muốn bên trong họ phải có đầy đủ những tính cách và cảm xúc rất con người. Lúc đó, tôi mới có thể ngồi tính toán từng phân đoạn, xem nhân vật đang trải qua trạng thái tâm lý nào để ánh mắt và cách diễn xuất trở nên tự nhiên hơn. Tôi chưa bàn đến việc nó hay hay dở, nhưng ít nhất, tôi muốn nhân vật hiện lên một cách chân thật.

Vậy lần này anh đã tự đánh giá vai của mình đã hay chưa?

Lần này tôi cảm giác mình đã làm khác so với trước đây. Còn hay hay không thì tôi chưa bao giờ tự đánh giá bản thân, và tôi cũng không để mình bị tác động bởi những lời nhận xét bên ngoài. Tôi nghĩ khi mình tiếp nhận quá nhiều thứ, suy nghĩ sẽ không còn giữ được sự tinh khôi, độ “fresh” nữa. Đặc biệt, diễn viên là một nghề cảm xúc, đòi hỏi độ nhạy cảm rất cao. Khi mình sống quá lâu với một suy nghĩ, một nỗi buồn hay niềm hạnh phúc nào đó mà không biết cân bằng, ánh mắt của mình cũng sẽ khác đi. Đôi lúc, người ta hay hỏi sau mỗi bộ phim, mình có thoát vai được hay không. Nhưng tôi không đợi đến khi đóng xong một bộ phim mới bắt đầu thoát vai. Với tôi, việc điều chỉnh cảm xúc mỗi ngày như vậy cũng giống như việc dọn dẹp nhà cửa, ngày nào nhà cũng sạch sẽ.

Tuấn cảm giác mình đã làm khác so với trước đây đúng không. Vậy lần này không biết anh còn thấy người ta nói mình một màu không nhỉ?

Tôi nghĩ mình sẽ không thể kiểm soát được việc người ta nói mình một màu hay nhiều màu, đã khác biệt hay chưa. Nhưng ở góc độ trách nhiệm của một diễn viên với nghề, tôi thấy mình đã dành gần như toàn tâm toàn ý cho bộ phim, cho nhân vật và đặt 100% ý thức vào việc phải thay đổi để hóa thân thành một con người khác.

Tôi để ý từng ánh mắt, từng cách nhả thoại, cách đi đứng hay tạo hình, ngay cả chiếc mắt kính trong bộ phim này. Tôi làm mọi cách để khán giả không có cảm giác: "À, mình đã thấy hình ảnh này ở những nhân vật trước đây của Tuấn". Vì vậy, tôi thường chỉ nói ở góc độ chủ quan rằng bản thân cảm thấy mình đã khác, còn tùy vào mỗi người xem sẽ có cảm nhận riêng. Nếu mọi người vẫn chưa thấy sự khác biệt, tôi sẽ tiếp tục cố gắng.

Tôi nghĩ sự nghiệp của mình vẫn là một hành trình dài. Nếu ai đó đã theo dõi tôi qua từng tác phẩm, tôi mong họ có thể nhận ra sự tiến bộ. Tôi luôn tâm niệm rằng chỉ cần khán giả thấy tôi có sự tiến bộ, có sự nghiêm túc dành cho vai diễn đó là tôi đã mừng rồi. Còn để mọi người hoàn toàn công nhận hay dành cho mình những lời khen, tôi nghĩ vẫn chưa đâu, bản thân còn rất nhiều điều phải cố gắng.

Có vẻ như mọi người nghĩ Tuấn một màu vì các vai của Tuấn thường đều rất bi kịch, nhiều nước mắt thậm chí gắn với cái chết?

Bi kịch... Tôi cũng không hiểu tại sao nữa. Bình thường, tôi cũng ít chia sẻ về những chuyện cá nhân của mình. Nhưng không hiểu sao đa phần các vai diễn của tôi đều là những nhân vật chịu nhiều tổn thương. Có thể tôi cũng dễ đồng cảm với những nhân vật như vậy.

Có rất nhiều loại vai và tôi may mắn khi nhận được những lời mời khác nhau. Trước đây, khi được đóng phim, tôi sẽ cảm thấy rất vui. Rồi có một giai đoạn, mẹ vui là tôi vui. Sau đó, tôi vui vì mình được đóng một vai khác, được thể hiện một hình ảnh khác. Nhưng khoảng một, hai năm trở lại đây, tôi bước vào giai đoạn mà mình cảm thấy vui khi có thể đồng cảm và thấu hiểu nội tâm, cuộc sống của nhiều nhân vật.

Khi ngồi phân tích, tôi thường tự hỏi tại sao nhân vật này phải đối diện với một dạng tổn thương như vậy mà họ vẫn có thể mạnh mẽ đến thế? Điều đó luôn kích thích sự tò mò của tôi. Tôi là người thích chinh phục nên luôn muốn đặt ra nhiều câu hỏi. Khi bước vào thế giới của một nhân vật, tôi có thêm rất nhiều trải nghiệm sống. Ngoài đời, tôi may mắn không phải trải qua quá nhiều tổn thương như vậy. Nhưng thông qua các bộ phim, qua những khoảnh khắc được sống sâu với nhân vật đã cho tôi nhiều trải nghiệm. Đôi lúc, tôi có thể mượn chính sức đề kháng của họ để áp dụng vào cuộc sống của mình. Khi mang những chất liệu đó ra ngoài đời, ít nhất tôi có thể hiểu hơn cách đối diện với khó khăn và không khiến những người thân yêu bị tổn thương. Tôi thấy đó là một kinh nghiệm sống rất tuyệt vời.

Tôi biết mọi người có thể thắc mắc tại sao các nhân vật của mình thường có những cái kết bi kịch, thậm chí là cái chết. Nhưng tôi nghĩ nếu mọi người dành thêm một chút thời gian nhìn lại những vai diễn của tôi, có thể sẽ thấy mỗi nhân vật đều có câu chuyện riêng, có sức đề kháng, tư duy và cách đối diện với cuộc sống khác nhau. Đó cũng là điều tôi muốn tìm hiểu khi hóa thân vào từng vai diễn.

Nên nếu bạn hỏi tại sao các đạo diễn lại tin tưởng và liên tục trao cho tôi những dạng vai đó. Vì họ nghĩ tôi sẽ cảm vai một kiểu khác. Tôi cũng nghĩ khi đã giao vai rồi thì đạo diễn sẽ đặt niềm tin vào góc nhìn của diễn viên cho vai diễn đó.

Nhưng mà mỗi lần mà nhân vật của anh khổ như thế thì mình làm cách nào để nó ra một sắc thái khổ riêng, không bị lặp lại công thức?

Đơn cử như bộ phim này, trước mắt tôi đã chọn đưa vào nhân vật nhiều chất liệu từ nghề nghiệp. Tôi nghĩ đến nhiều công việc khác nhau và tự đặt câu hỏi một người làm nghề đó sẽ kiếm được bao nhiêu tiền mỗi ngày. Ví dụ, một thầy giáo kiếm được bao nhiêu tiền, một người cờ bạc kiếm được bao nhiêu tiền hay một người khờ làm nước đá kiếm được bao nhiêu tiền.

Từ mức thu nhập đó, tôi bắt đầu tính toán mục đích sống của nhân vật trong Trại Giam Hạnh Phúc. Mục đích sống của nhân vật tôi là em gái, nên tôi sẽ liệt kê từng khoản chi phí: em gái học hết bao nhiêu tiền, cần những khoản nào cho cuộc sống cá nhân. Bên cạnh đó, mục tiêu của nhân vật còn là xây được một ngôi nhà mới. Mỗi tháng sau khi trừ tiền xăng xe, tiền sinh hoạt thì cuối cùng còn lại bao nhiêu cho bản thân? Và số tiền đó có thực sự được sử dụng cho chính mình hay không? Bởi vì nếu một nhân vật chỉ chăm chút cho bản thân thì cách ăn mặc sẽ khác. Còn nếu một người chỉ biết lo lắng cho người khác, có khi cả bộ phim họ chỉ mặc đi mặc lại 2-3 bộ đồ. Ngay cả tóc tai, thiết kế chiếc mắt kính cũng phải khác. Tôi sợ một chiếc kính quá thời trang, quá đắt tiền sẽ khiến khán giả không tin đây là một nhân vật nghèo.

Tôi sẽ ngồi tính toán từng chi tiết nhỏ nhất, từ đôi dép, ngôi nhà, cách trang trí căn phòng cho đến sở thích của nhân vật. Những điều đó có thể không được miêu tả quá nhiều trong phim, nhưng tôi vẫn tự hình thành một phần mà mọi người thường gọi là background cho nhân vật.

Ví dụ, có người chỉ cần ăn một ổ bánh mì không cũng thấy vui, nhưng có người lại cảm thấy món này không ngon, phải đi ăn chỗ khác, phải lựa chọn món này món kia. Chất lượng sống của nhân vật trong phim này được tôi thiết lập theo hướng: Thôi, thế nào cũng được, bởi mục đích sống của mình nằm ở một nơi khác. Nhân vật gần như không có nhu cầu gì cho bản thân, mục đích sống chỉ đơn giản là tồn tại.

Tôi còn cho nhân vật một suy nghĩ rằng mình sinh ra là để bảo vệ người khác chứ không phải để được yêu thương. Khi nghĩ như vậy, nhân vật sẽ không cần người khác đáp lại tình cảm hay sự quan tâm của mình và mọi diễn biến hay sự kiện xảy ra trong tù cũng sẽ khiến nhân vật có cách ứng xử khác với những vai diễn trước đây.

Thực ra những nhân vật có tính cách như vậy sẽ có cách hành xử rất khác. Tôi luôn cố gắng xây dựng từ những chi tiết nhỏ nhất để các nhân vật không bị giống nhau. Điều tôi rất sợ là dù cùng xuất phát từ hoàn cảnh nghèo khó, cách ứng xử của từng nhân vật lại bị lặp lại. Bởi hoàn cảnh nghèo khó nhưng có người chấp nhận và biết tận hưởng cuộc sống đó, trong khi có người không cam chịu, luôn muốn thoát khỏi nó. Đó là cách tôi xây dựng nội lực cho nhân vật. Tôi nghĩ chính cách mỗi người đối diện với cuộc sống và hoàn cảnh của mình sẽ tạo nên sự khác biệt. Bởi mỗi người đều có một nỗi khổ riêng.

Khi làm việc, tôi chọn "mất lòng trước, được lòng sau", cứ thẳng thắn với nhau để dễ kết nối

Qua những gì anh kể, có vẻ anh luôn đồng hành với mọi bộ phim ngay từ đầu, từ kịch bản rồi tới đạo cụ. Anh không thấy mệt sao? Mình có thể chọn cách nhận kịch bản, làm theo sắp xếp của ekip và nhận thành phẩm thôi mà?

Khi làm phim, tôi ít khi cảm thấy mệt mà thấy sướng nhiều hơn. Bởi vì cảm giác mình tin được vào từng món đồ, từng chi tiết đã chuẩn bị để diễn rất đã. Ngoại hình, màu sắc trang phục hay chiếc kính, tôi và anh Trung cũng bàn bạc rất kỹ. Bởi vì nhân vật phải mặc bộ đồ đó thì mới diễn được, phải nói lời thoại đó thì mới có thể nói ra một cách tự nhiên. Tôi rất sợ một nhân vật phải nói một câu thoại không phải điều nhân vật muốn nói, hay mặc một bộ đồ mà nhân vật không muốn mặc.

Bạn nghĩ đó là mệt, nhưng khi bạn nhận ra được những chi tiết tôi xây dựng trong phim thì tôi lại thấy sướng. Bởi vì khi bạn nhận ra, bạn mới tin nhân vật này. Khi bạn chưa tin nhân vật, bạn sẽ không thể đồng hành cùng tôi, không thể đi sâu vào những tổn thương của nhân vật hay cảm nhận được mạch cảm xúc buồn đau mà tôi muốn truyền tải.

Một khi đã nhận vai diễn, tôi phải toàn tâm toàn ý với nó, phải nghiên cứu để thực hiện. Nếu mình không ý thức được từng chi tiết nhỏ nhất thì làm sao có thể tạo nên một nhân vật trọn vẹn? Tôi luôn tin vào nhân quả. Khi mình làm một việc mà không toàn tâm, không có trách nhiệm thì có lẽ sau này mình cũng sẽ không còn nhận được những cơ hội tốt như vậy nữa.

Tuấn quen với việc đồng hành cùng các dự án ngay từ đầu, tư duy có vẻ mang hơi hướm một người làm phim (NSX, đạo diễn…), vậy ở dự án Hàn đang ghi hình, anh có được can thiệp, tác động nhiều ngay từ đầu như các dự án phim Việt không?

Ở dự án phim Hàn, tư duy làm việc của bác Mo Hong Jin rất cởi mở. Tôi đã làm việc với bác Mo từ bộ phim Mang Mẹ Đi Bỏ, nên bác cũng hiểu cách làm việc của tôi. Tôi nghĩ điều quan trọng nhất là cả hai phải thẳng thắn với nhau ngay từ đầu. Khi đã thẳng thắn và hiểu rằng cả hai đều muốn bộ phim tốt hơn, chúng ta không nên đặt cái tôi của mình quá cao mà phải chịu khó cùng nhau xây dựng.

Đó cũng là cách làm việc không chỉ với bác Mo mà với tất cả đạo diễn tôi từng hợp tác, kể cả anh Trung Lùn. Tôi nghĩ thời gian đầu, khi đưa quan điểm cá nhân ra, đôi khi cách nói của mình có thể hơi khó nghe một chút. Nhưng khi đã làm rõ được quan điểm của nhau, quá trình làm việc sẽ trơn tru hơn.

Ở bộ phim này, tôi cũng có cơ hội trao đổi thẳng thắn với bác Mo về nhân vật và cách xây dựng hình tượng. Chẳng hạn, tôi từng đề xuất: "Bác Mo ơi, cho em để râu được không? Cho nhân vật này trông ốm hơn một chút được không?". Ban đầu, mọi người cũng muốn phim Hàn phải có hình ảnh đẹp, nhân vật trông sáng sủa hơn. Nhưng tôi nghĩ cái đẹp có thể đến từ hình ảnh hoặc từ chính nhân vật, và tôi sẽ chọn vẻ đẹp của nhân vật. Tuy nhiên, tôi không chỉ nói điều mình muốn mà còn phải đưa ra giải pháp. Tôi thử để râu, thử giảm cân, cắt tóc. Và khi tôi thử tạo hình, mặc bộ vest vào, mọi người bắt đầu hình dung được nhân vật thay vì chỉ nhìn thấy Tuấn Trần. Khi ở ngoài phim trường, mọi người gọi mình bằng tên nhân vật, tôi cảm thấy khả năng mình nhập vai thành công đã cao hơn rất nhiều. Ngược lại, nếu đóng phim mà mọi người vẫn gọi bằng tên thật của diễn viên thì đó cũng là điều tôi không mong muốn. Đây là một cách tôi muốn duy trì khi ra set.

Bên cạnh đó, dự án này cũng cho tôi điều kiện làm việc tốt, từ lịch trình quay, kỹ thuật quay cho đến mọi thứ đều rất chuyên nghiệp nên tôi cảm thấy thoải mái. Tôi sang đây gần hai tháng rồi nhưng tâm trạng vẫn đang rất tốt. Điều tôi sợ nhất là khi đi đóng phim là mọi người hỏi Tuấn cảm thấy thế nào mà mình cũng không biết phải trả lời ra sao. Còn khi bản thân cảm thấy có nhiều điều muốn chia sẻ, muốn khoe về dự án thì rõ ràng mọi người đang cho mình một không gian đủ rộng để sáng tạo, chứ không hề bó buộc tôi.

Nhưng mà chắc là cách làm phim ở Hàn cũng khác nhiều so với Việt Nam?

Không nhiều đâu. Ở đây, ekip sử dụng storyboard nhiều hơn. Việt Nam cũng có nhưng thường thiên về shot list. Còn ở đây, từ cảnh cận, trung, toàn cho đến từng góc máy, mọi thứ đều được chuẩn bị sẵn, giống như khi bạn quay TVC vậy.

Tôi nghĩ khác biệt lớn nhất nằm ở ngôn ngữ và thứ hai là lịch trình làm việc. Ở đây, lịch quay thường theo kiểu làm 3 ngày, nghỉ 1 ngày. Còn ở Việt Nam, lịch trình được sắp xếp theo cách khác nhưng cách làm phim, các bộ phận trong đoàn phim cũng như cách vận hành của một ekip khá tương đồng nên tôi cũng dễ thích nghi.

Tôi vẫn chọn cách làm việc mà mình thường là "mất lòng trước, được lòng sau". Thật ra cũng không đến mức mất lòng, nhưng tôi muốn mọi người cứ thẳng thắn với nhau, có gì nói đó để dễ kết nối. Tôi không chỉ kết nối được với đạo diễn mà còn cả những diễn viên khác. Tôi sẽ nói rõ: "Em là con người như vậy đó, bây giờ anh thấy ổn không? Nếu không ổn thì em điều chỉnh lại một chút nhé". Chứ tôi không muốn phải điều chỉnh bản thân trước khi biết đối phương thực sự nghĩ gì.

Hiện tại tôi đã kết nối với các anh em diễn viên ở đây tốt hơn và mọi người cũng rất thoải mái với nhau. Khác biệt lớn nhất khi làm phim Hàn có lẽ vẫn chỉ nằm ở ngôn ngữ. Nhưng bạn biết không, điện ảnh vốn chỉ có một ngôn ngữ. Khi làm điều gì đó bằng trái tim, chúng ta cũng sẽ kết nối với nhau bằng trái tim. Vì vậy, tôi tin rằng một bộ phim Hàn Quốc, dù có khác biệt về ngôn ngữ, vẫn có thể kết nối được với khán giả Việt Nam.

Tôi tự hào và nhận được rất nhiều từ Hộ Linh Tráng Sĩ

Nói về một dự án khác của Tuấn trong năm nay đi, về Hộ Linh Tráng Sĩ, có vẻ Tuấn rất tự hào về dự án đó?

Đúng, tôi rất tự hào. Thật ra, không biết sao nhưng đối với tôi, thước đo của một bộ phim không phải là doanh thu. Tôi không nghĩ doanh thu có thể làm nên giá trị của một bộ phim, hay một cá nhân có thể quyết định doanh thu của cả tác phẩm. Tôi chỉ quan tâm rằng mình đã học được những gì từ bộ phim đó.

Nếu nói về sự đáng tiếc thì có lẽ ai cũng tiếc, bởi kinh phí và mức độ đầu tư của bộ phim rất lớn nhưng kết quả lại không được như kỳ vọng. Tôi cũng buồn, nhưng buồn cho bên sản xuất nhiều hơn. Mọi người không chỉ bỏ trí lực, sức lực mà còn dành nhiều năm tiền kỳ cho dự án, kinh phí cũng không phải ít. Nếu không thu hồi được vốn thì tôi thực sự thương và tiếc cho mọi người.

Dù phim thắng hay thua, tôi nghĩ kết quả đó cũng thuộc về cả một tập thể. Còn ở góc độ cá nhân, với tư cách diễn viên, tôi luôn tự hỏi mình học được gì từ bộ phim. Nếu không có Hộ Linh, có lẽ tôi sẽ không bao giờ hiểu sâu sắc về thời vua Đinh như vậy, cũng không biết mình có thể đóng phim hành động đến mức nào, mặc trang phục cổ trang sẽ ra sao, những vũ khí thời đó có đặc điểm gì, hay phải mất bao nhiêu thời gian để thực hiện những cảnh quay như vậy,...

Tôi còn được trải nghiệm những cú máy, kỹ thuật quay và bối cảnh tuyệt đẹp, từ những vùng đất hoang sơ ở Ninh Bình. Có rất nhiều điều mà nếu không tham gia bộ phim, tôi sẽ không có cơ hội trải nghiệm. Vì vậy, đến tận bây giờ, tôi vẫn rất tự hào vì đã được làm bộ phim đó.

Nhưng nếu không đánh giá diễn viên qua doanh thu thì theo Tuấn, đâu mới là thước đo cho một diễn viên?

Tôi nghĩ nếu đánh giá sự nghiệp của một diễn viên chỉ dựa vào doanh thu thì không đúng. Doanh thu nên là một thước đo để đánh giá năng lực của nhà sản xuất, xem họ đã từng làm được bao nhiêu bộ phim trăm tỷ, đã sản xuất những thể loại nào. Còn với diễn viên, tôi nghĩ phải nhìn vào những vai diễn họ từng đảm nhận và cách họ làm nghề.

Doanh thu tốt chắc chắn là một động lực lớn, cũng là sự khích lệ vì khán giả yêu thương và giúp mình được nhận diện nhiều hơn qua tác phẩm. Nhưng để đánh giá một diễn viên, phải nhìn vào cách họ làm nghề, cách họ sống với anh em trong ekip, sự tôn trọng dành cho nghề, quá trình nghiên cứu vai diễn, tinh thần trách nhiệm và tính chuyên nghiệp. Không ai dám mạnh miệng nói rằng nhờ có tôi mà bộ phim mới đạt được kết quả đó. Ngay cả để một diễn viên có một phân đoạn xuất sắc nhất, cũng cần rất nhiều người cùng đóng góp. Bộ trang phục mình mặc là do ai chuẩn bị? Những hiệu ứng máu me, hóa trang là ai thực hiện? Ai viết kịch bản để mình có được tâm lý đó? Ai tạo ra không gian để mình diễn? Nếu bạn diễn không mang đến cảm xúc thì làm sao mình có thể diễn tốt? Đạo diễn phải chỉnh sửa mình qua từng khoảnh khắc, còn người dựng phim phải lựa chọn những khoảnh khắc tốt nhất trong hàng nghìn khoảnh khắc chưa tốt để đưa lên màn ảnh.

Vì vậy, tôi nghĩ diễn viên nhận được rất nhiều từ những người xung quanh. Ngay cả khi nhận giải thưởng, dù người đứng trên sân khấu là diễn viên, tôi vẫn luôn cảm thấy mình phải biết ơn tất cả mọi người. Đó không phải lời cảm ơn mang tính lịch sự để khán giả nghe cho hay, mà thực sự là lòng biết ơn của tôi.

Chẳng hạn, bây giờ khi sang đây đóng phim hành động, bác đạo diễn khen khả năng hành động của Tuấn tốt. Nhưng nếu không có khoảng thời gian trải nghiệm trước đó, tôi đâu thể có được nền tảng này. Nhìn lại, tôi thấy mình nhận được rất nhiều từ Hộ Linh Tráng Sĩ. Một dự án được ấp ủ suốt nhiều năm, nơi mình có cơ hội làm việc với rất nhiều con người cùng yêu thương và trân trọng sản phẩm đó, với tôi đã là một giá trị rất lớn. Nó còn nhiều hơn cả thước đo doanh thu hay tài chính.

Cuối cùng thì Tuấn không buồn khi Hộ Linh không đạt được kỳ vọng về doanh thu?

Tôi buồn cho mọi người, còn bản thân thì tiếc vì bộ phim không đạt được kết quả như kỳ vọng. Nhưng tôi nghĩ hiện tại, chú Bình hay ekip vẫn có quyền tự hào vì mọi người đã làm ra một sản phẩm để đời. Ít nhất, mọi người đã có được một bộ phim mà chú Bình luôn mong muốn: một tác phẩm được thực hiện bằng tất cả khả năng và tâm huyết.

Nhưng nói gì thì nói, khán giả vẫn sẽ nhắc đến chuyện phim của Tuấn đứt chuỗi, phim của Tuấn không đạt trăm tỷ. Mở rộng ra thì trong cả sự nghiệp, dù mình không muốn nhưng vẫn thường được xem là gương mặt đại diện cho những thành tích doanh thu của phim.

Tôi nói thật, nhiều lúc được gọi là gương mặt đại diện, tôi cũng thấy hơi mắc cỡ. Công sức là của rất nhiều người, nhưng khi phim đạt 100 tỷ thì chỉ có mình được nhắc đến.

Tôi thấy ngại không phải vì một bộ phim có doanh thu không được như kỳ vọng. Kể cả khi phim thắng, tôi cũng ngại. Trong quá trình làm nghề, có hai cách gọi mà tôi ngại nhất. Một là "nam thần", hai là "mỹ nam nghìn tỷ" hay "mỹ nam trăm tỷ". Tôi thật sự thấy những danh xưng đó hơi kỳ cục. Thứ nhất, tôi không nghĩ mình đẹp đến mức được gọi là nam thần. Tôi chỉ muốn làm cho nhân vật của mình đẹp hơn thôi. Còn danh xưng mỹ nam trăm tỷ, nghìn tỷ thì tôi thấy hơi quá.

Tôi thích một người được nhớ đến bởi nội lực và những giá trị họ mang lại cho tác phẩm hơn là những con số doanh thu. Tôi không muốn mọi người chỉ nhớ rằng người này có phim 100 tỷ, người kia có phim 1.000 tỷ, mà còn muốn họ nhìn nhận xem người đó có nghiêm túc, có thực sự yêu nghề và có trách nhiệm với công việc hay không.

Có vẻ như Tuấn cũng không muốn để những thành tích hay các yếu tố bên ngoài tác động quá nhiều đến cách mình làm nghề?

Đúng vậy. Nếu để những điều đó tác động quá nhiều, tôi sẽ không còn giữ được cách làm nghề tâm huyết nhất. Tôi sợ nhất là khi làm một bộ phim mà mình cứ nghĩ quá nhiều về việc bản thân sẽ nhận được gì.

Tôi không bao giờ cho phép bản thân cứ ngồi đó với những suy nghĩ "giá như", rồi đổ lỗi hay trách móc tại sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy. Thay vào đó, tôi thường tự hỏi: "Mình nhận được gì từ chuyện này? Mình rút ra được điều gì?".

Khi thay đổi cách nhìn như vậy, mọi thứ tự nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhờ vậy, lần sau khi đối diện với một vấn đề tương tự, mình sẽ bình tĩnh hơn và biết cách xử lý mọi thứ nhẹ nhàng hơn.

Điều này không chỉ áp dụng trong công việc mà còn cả cuộc sống. Khi hình thành được tư duy đó, tôi sẽ không sống trọn trong một lời chê bai, không để bản thân bị nhấn chìm trong một thất bại hay mắc kẹt quá lâu với những năng lượng tiêu cực. Tôi cảm thấy mình có thể hồi phục rất nhanh.

Cảm ơn Tuấn Trần vì những chia sẻ thú vị này!