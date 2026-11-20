Người thầy đứng sau thành công của nhiều giọng ca nổi tiếng

NSND Hà Thủy là một trong những giảng viên thanh nhạc có dấu ấn đặc biệt trong nền âm nhạc Việt Nam. Bà mang quân hàm Đại tá, từng có nhiều năm công tác trong môi trường nghệ thuật quân đội và dành phần lớn sự nghiệp để đào tạo những thế hệ ca sĩ trẻ.

Trước khi được biết đến với vai trò người thầy của nhiều giọng ca đình đám, Hà Thủy từng theo đuổi con đường biểu diễn. Bà đến với nghệ thuật từ khi còn trẻ, được đào tạo bài bản về thanh nhạc tại các cơ sở nghệ thuật chuyên nghiệp. Trong những năm tháng hoạt động biểu diễn, nữ nghệ sĩ từng cùng đồng đội đến các đơn vị, chốt biên giới, hải đảo để phục vụ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

NSND Hà Thủy

Những chuyến đi biểu diễn trong điều kiện khó khăn giúp bà có thêm trải nghiệm và tình yêu sâu sắc với nghệ thuật. Tuy nhiên, dấu ấn lớn nhất trong sự nghiệp của NSND Hà Thủy lại gắn với công việc giảng dạy. Năm 1991, bà chuyển sang công tác đào tạo thanh nhạc tại Trường Nghệ thuật Quân đội, tiền thân của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội ngày nay.

Từ đây, nữ nghệ sĩ bắt đầu hành trình phát hiện, bồi dưỡng và dìu dắt những giọng ca trẻ. Bà từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý, chuyên môn trong môi trường đào tạo nghệ thuật quân đội, trong đó có vai trò Chủ nhiệm Khoa Thanh nhạc và Chỉ huy trưởng cơ sở 2 của Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội tại TP.HCM.

Với kinh nghiệm biểu diễn cùng nền tảng chuyên môn vững vàng, NSND Hà Thủy không chỉ truyền dạy kỹ thuật thanh nhạc mà còn hướng dẫn học trò cách xử lý tác phẩm, làm chủ sân khấu và xây dựng bản sắc riêng. Bà quan niệm người làm nghề phải có nền tảng chuyên môn, thái độ nghiêm túc và đạo đức nghề nghiệp.

Những ca sĩ nổi tiếng Vbiz như Hồ Quỳnh Hương, Văn Mai Hương đều là học trò của NSND Hà Thủy

Trong số những học trò từng được bà dìu dắt có nhiều cái tên quen thuộc với khán giả như Hồ Quỳnh Hương, Hương Tràm, Văn Mai Hương, NSND Phạm Phương Thảo, Hoàng Quyên, Minh Chuyên, Ngọc Khuê, Thái Thùy Linh, Bùi Lê Mận, Chu Thúy Quỳnh...

Chia sẻ với báo chí, NSND Hà Thủy cho biết trong số học trò của mình có 4 người được phong tặng danh hiệu NSND, 10 người được phong tặng NSƯT và 15 người hoạt động trong showbiz. Bà cũng từng nhắc đến những học trò đạt thành tích cao tại các cuộc thi âm nhạc trong nước và quốc tế.

Điều đáng nói, bà không chỉ đào tạo những giọng ca có xuất phát điểm thuận lợi mà còn dành sự quan tâm cho nhiều học trò có hoàn cảnh khó khăn, thiếu điều kiện theo đuổi đam mê. Với nữ giảng viên, mỗi học trò có một cá tính, chất giọng và con đường riêng. Người thầy cần tìm ra điểm mạnh của từng người thay vì áp đặt tất cả theo một khuôn mẫu.

Các học trò nổi tiếng tổ chức liveshow cho nghệ sĩ Hà Thủy

Nhiều năm đứng lớp, NSND Hà Thủy được học trò gọi bằng sự kính trọng và yêu thương. Tháng 11/2024, chương trình nghệ thuật Thanh âm của lửa được tổ chức như một món quà tri ân dành cho bà. Đêm nhạc có sự tham gia của nhiều học trò nổi tiếng, trong đó có Hồ Quỳnh Hương, NSND Phạm Phương Thảo, Hoàng Quyên, Chu Thúy Quỳnh... Sự trở về của những giọng ca từng được bà dìu dắt là minh chứng cho tình cảm thầy trò bền chặt sau nhiều năm.

Tặng xe máy cho học trò nghèo, từ chối ô tô và túi hàng hiệu của học trò

Không chỉ được nhắc đến bởi thành tích đào tạo, NSND Hà Thủy còn gây chú ý với cách sống giản dị và quan niệm rõ ràng về chuyện tiền bạc, quà cáp. Dù nhiều học trò đã thành danh, có điều kiện kinh tế và muốn báo đáp công ơn, bà không đặt nặng chuyện nhận quà.

Một trong những câu chuyện được nhắc đến nhiều là việc bà từng tặng xe máy cho học trò Chu Thúy Quỳnh khi cô còn đi học và có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Theo chia sẻ của NSND Hà Thủy, thời điểm đó, gia đình Chu Thúy Quỳnh gặp nhiều biến cố. Bố cô mắc bệnh ung thư, gia đình phải bán xe máy để có tiền chữa bệnh. Việc đi lại của các thành viên trở nên vất vả, trong khi Quỳnh vẫn phải duy trì việc học và theo đuổi con đường ca hát.

Hình ảnh đời thường giản dị của NSND Hà Thủy

Ban đầu, nữ giảng viên từng không hài lòng vì học trò thường xuyên đi học muộn. Nhưng khi hiểu được hoàn cảnh phía sau, bà thay đổi cách nhìn và quan tâm đến cô học trò nhiều hơn. Bà đã tặng Quỳnh chiếc xe máy cũ để thuận tiện đi lại, tiếp tục học tập.

Sau này, khi đã trưởng thành và có điều kiện kinh tế tốt hơn, Chu Thúy Quỳnh muốn tặng cô giáo một chiếc ô tô để bày tỏ lòng biết ơn. Tuy nhiên, NSND Hà Thủy đã từ chối. Với bà, điều khiến người thầy vui nhất là nhìn thấy học trò trưởng thành, có nghề nghiệp và cuộc sống ổn định, chứ không phải nhận lại những món quà có giá trị vật chất.

Hồ Quỳnh Hương cũng từng muốn tặng cô giáo túi xách hàng hiệu nhưng không được bà nhận. Những câu chuyện này phần nào cho thấy cách NSND Hà Thủy giữ sự độc lập, tự trọng trong mối quan hệ với học trò. Bà không muốn tình cảm thầy trò bị đặt nặng bởi chuyện vật chất.

Nghệ sĩ Hà Thủy và chồng sống giản dị trong căn nhà ở Hà Nội

Sau khi nghỉ hưu năm 2022, NSND Hà Thủy vẫn tiếp tục gắn bó với công việc giảng dạy, cộng tác với các cơ sở đào tạo âm nhạc. Bà không mở trung tâm thanh nhạc riêng mà chủ yếu nhận hướng dẫn những học viên có định hướng theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp.

Ở đời thường, nữ nghệ sĩ có cuộc sống gia đình gắn bó với âm nhạc. Chồng bà là ông Hoàng Tùng, từng công tác và giảng dạy tại Khoa Nhạc Jazz của Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Con trai bà cũng theo nghề giảng dạy âm nhạc tại đây.